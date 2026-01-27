Anonymous Proxies - プロキシサービスレビュー

Anonymous Proxies は、信頼できるプロキシプロバイダーであり、高品質の住宅、データセンター、モバイルプロキシを提供し、柔軟なプラン、世界中のロケーション、実際の人間によるサポートを提供します。

複数のアカウントを管理する場合でも、データをスクレイピングする場合でも、広告確認を実行する場合でも、私たちのネットワークは、高速で安定しており、本当に匿名性が保たれるように構築されています。

Undetectable ユーザー向け15%割引コード

Anonymous ProxiesをUndetectableと一緒にテストしやすくするために、ユーザー向けに15%割引を用意しました。素晴らしい点は、このプロモコードがすべての商品に有効であることです。チェックアウト時に「undetectable」と入力するだけで、注文合計金額から自動的に15%割引されます。

これを請求する方法は次の通りです:

住宅プロキシ は、現実のインターネットプロバイダーや家庭からのIPアドレスを使用するため、トラフィックが一般のホームユーザーのように見えます。これらは、リテールサイトのウェブスクレイピング、広告のチェック、複数アカウントの運用、市場調査に最適です。これらは環境にうまく馴染みますが、コストが高く、速度が遅い場合があります。

は、現実のインターネットプロバイダーや家庭からのIPアドレスを使用するため、トラフィックが一般のホームユーザーのように見えます。これらは、リテールサイトのウェブスクレイピング、広告のチェック、複数アカウントの運用、市場調査に最適です。これらは環境にうまく馴染みますが、コストが高く、速度が遅い場合があります。 データセンタープロキシ は、家庭用ISPではなくホスティング会社のサーバーから提供されます。通常、最も安価で高速なオプションです。また、検索エンジンスクレイピング、大量のチェック、オートメーションなど、ボリュームの多いオンライン活動を行う際に非常に役立ちますが、サイトが簡単に見破ることができるため、レート制限、ブロック、またはキャプチャが表示されるかもしれないことを留意してください。

は、家庭用ISPではなくホスティング会社のサーバーから提供されます。通常、最も安価で高速なオプションです。また、検索エンジンスクレイピング、大量のチェック、オートメーションなど、ボリュームの多いオンライン活動を行う際に非常に役立ちますが、サイトが簡単に見破ることができるため、レート制限、ブロック、またはキャプチャが表示されるかもしれないことを留意してください。 モバイルプロキシは、通信をモバイルキャリアの実際の3G、4G、または5Gデバイスを通してルーティングします。これらのIPはしばしば共有されるため、アプリやサイトはそれらをより信頼性の高いものとして扱います。彼らはソーシャルメディア、厳格なアプリ、および頑固なプラットフォームに対して優れていますが、最も高価なオプションでもあります。

匿名プロキシの利点

長期間のユーザーから信頼されています 。Anonymous Proxies は長年にわたり顧客にサービスを提供しており、毎日の作業や複数アカウントプロジェクトのために数万人のユーザーが当社のIPに依存しています。

。Anonymous Proxies は長年にわたり顧客にサービスを提供しており、毎日の作業や複数アカウントプロジェクトのために数万人のユーザーが当社のIPに依存しています。 使用した分だけ支払う 。固定バンドルに強制的に入れられるのではなく、国、都市、サブネットごとに個別のIPを選択できるため、セットアップが実際のニーズと予算に合致します。

。固定バンドルに強制的に入れられるのではなく、国、都市、サブネットごとに個別のIPを選択できるため、セットアップが実際のニーズと予算に合致します。 柔軟なプロトコルとアクセス 。私たちのプロキシはHTTP、HTTPS、SOCKS5をサポートしています。認証は、ツールに最適な方法に応じて、ユーザー名とパスワード、またはIPホワイトリストによって行うことができます。

。私たちのプロキシはHTTP、HTTPS、SOCKS5をサポートしています。認証は、ツールに最適な方法に応じて、ユーザー名とパスワード、またはIPホワイトリストによって行うことができます。 即時アクティベーション 。お支払いが確認され次第、プロキシはすぐにアクティベートされます。それらをUndetectableに接続し、数分以内にテストを開始できます。

。お支払いが確認され次第、プロキシはすぐにアクティベートされます。それらをUndetectableに接続し、数分以内にテストを開始できます。 世界規模のカバレッジ 。100以上の国に拠点があるため、世界中のほぼどこからでも現地のコンテンツ、広告、検索結果に簡単にアクセスできます。

。100以上の国に拠点があるため、世界中のほぼどこからでも現地のコンテンツ、広告、検索結果に簡単にアクセスできます。 必要な時に人間サポート。予想通りに動作しない場合、ライブチャット、チケット、および詳細なナレッジベースを通じて私たちに連絡することができ、実際のセットアップで本当のサポートを受けることができます。

AnonymousでUndetectableブラウザを使用する方法