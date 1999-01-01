Boomlify - メールサービスのレビュー

Boomlify: 複数アカウントとオートメーションのための究極の長期メールインフラストラクチャ

アフィリエイトマーケティング、トラフィックアービトラージ、マルチアカウントの世界では、インフラストラクチャは最も弱い部分と同じくらい強力です。ブラウザのフィンガープリントを保護するためにUndetectable.ioを使用し、プロキシで場所を隠すことはできますが、メールはどうでしょうか？

標準の一時的なメールサービスはしばしばボトルネックになります。期限切れが早すぎる（10分では適切なアカウントのウォームアップにはほとんど十分ではありません）、詐欺防止システムによってフラグが付けられ、管理には数十のタブを切り替える必要があります。

Boomlify へようこそ — 長期性、プライバシー、自動化を必要とするプロフェッショナルのために設計された次世代の一時メールサービス。

なぜ標準のテンプレメールがプロフェッショナルには適さないのか

ソーシャルメディア、eコマース、SaaSプラットフォームのアカウントを登録する場合、問題点は次のとおりです。

短い寿命: アカウントが20分後に再確認を要求すると、標準の一時的なメールはすでに無効になっており、アカウントを失います。 悪い評判: 一般的な一時的なドメインは主要なサービスによってブラックリストに登録されています。 管理不要： 50のアカウントを効率的に管理するために、50の異なるブラウザタブを開くことはできません。

Boomlifyは、「使い捨て」から「管理可能で長持ちする」というパラダイムシフトを図ることによって、これらの問題を解決します。

延長された寿命: 数分でなく数ヶ月間続くメール

Boomlifyの主要な差別化ポイントは、受信トレイの有効期間です。他社がブラウザセッション後にデータを削除するのとは異なり、Boomlifyは他に類を見ない長い期間を提供します。

2+ヶ月の有効性: デフォルトでは、メールはお客様のプランに応じて60日から150日間有効です。これにより、アカウントを数週間温めることや、遅延した確認コードを処理すること、そして長期間にわたってアカウントへのアクセスを維持することが可能です。

デフォルトでは、メールはお客様のプランに応じて60日から150日間有効です。これにより、アカウントを数週間温めることや、遅延した確認コードを処理すること、そして長期間にわたってアカウントへのアクセスを維持することが可能です。 延長可能な期間: メールがもっと必要ですか？ 任意の受信トレイの存続期間を手動で延長することができます。 ⦁ ゲストからアカウントへの柔軟性： ゲストとしてすぐに始められます。貴重なリードやアカウントを生成した場合、そのゲストの受信箱を後で登録されたアカウントにリンクすることで、重要なデータを失うことがないようにできます。

セントラルダッシュボード & スマートインボックスプレビュー

匿名ブラウザで何百ものプロファイルを管理するには、整理が必要です。Boomlifyは、すべてのデジタルアイデンティティのための指令センターとして機能する集中化ダッシュボードを提供します。

スマートインボックスプレビュー

この機能は、高ボリュームユーザーにとって大幅な時間短縮になります。コードを確認するためにすべてのメールボックスをクリックする代わりに、スマートインボックスプレビューは受信メッセージを集約します。複数の受信ボックスにわたるメールの送信者と件名を一目で確認できます。

クロスデバイス同期

デスクトップでUndetectable.ioを使って作業している場合でも、モバイルでステータス更新を確認している場合でも、Boomlifyはすべてをクラウドに同期します。どこにいても、受信箱、2FAコード、保存されたパスワードにアクセスできます。

高度なプライバシーとカスタムドメイン

洗練された不正防止フィルターを回避するためには、メールドメインの品質が重要です。

Telegramプッシュ通知 & 2FA管理

Boomlifyは単なるテキストを受け取るだけではありません。重要なツールを直接ダッシュボードに統合しています。

Telegram統合

検証コードを二度と見逃しません。メール転送が有効になっていると、Boomlifyはすべての受信メッセージをプッシュ通知でTelegramアカウントに直接届けます。これはダッシュボードを開いたままにせずにアカウントをパッシブに監視するのに最適です。

Cloud 2FA マネージャー

アカウントを保護するために、二要素認証（Two-Factor Authentication）の利用は標準的な方法です。Boomlifyには、組み込みの**2FAマネージャー**が含まれています。これを使えば、シークレットキーを保存し、OTP（ワンタイムパスワード）をダッシュボード内で直接生成できます。これにより、外部の認証アプリが不要になり、ログイン情報（Email + Password + 2FA）を一つの統一されたワークフローで管理できます。

開発者の強力なツール: Temp Mail API

スクリプトやソフトウェアを通じてアカウント作成を自動化する方々にとって、Boomlify は強力で開発者に優しい API を提供しています。

フレキシブルクレジットシステム: 料金は月額料金だけではなく、クレジットに基づいています。$1 は 1,000 クレジットに相当します。

料金は月額料金だけではなく、クレジットに基づいています。$1 は 1,000 クレジットに相当します。 コストコントロール: 1クレジット = 1メール作成。作成にのみ支払いが必要で、メールの取得、読み取り、リスト表示は無料です。

1クレジット = 1メール作成。作成にのみ支払いが必要で、メールの取得、読み取り、リスト表示は無料です。 毎日無料クレジット: すべてのAPIユーザーは、テストおよび構築のために毎日50クレジットを無料で受け取ります。

すべてのAPIユーザーは、テストおよび構築のために毎日50クレジットを無料で受け取ります。 高性能: Ultra Proプランでは、1,200 RPM（毎分リクエスト数）のレート制限により、大規模な運用を実現できます。

ドキュメントは複数の言語で利用可能であり、あなたのオートメーションスタックへの統合がシームレスになります。

料金プラン: 無料から無制限まで

テンポラリーメールの価格。Boomlifyはフリーミアムモデルを採用しており、個人アフィリエイトから大規模チームまで、誰にでもプランがあります。

無料プラン ($0/月)

理想的な用途： テストやカジュアルな使用。

テストやカジュアルな使用。 制限: 合計150メールボックス、1日あたり50件の作成。

合計150メールボックス、1日あたり50件の作成。 保存期間: 14日。

14日。 含まれるもの: スマートインボックスプレビュー、2つのカスタムドメイン（作成制限あり）。

ベーシック (月額 $4.99)

アップグレード： 広告とキャプチャを削除します。

広告とキャプチャを削除します。 制限: 合計500メールボックス、1日あたり200作成。

合計500メールボックス、1日あたり200作成。 特徴: テレグラム転送、プレミアムドメイン、30日間のストレージ。

Pro ($19.99/月)

理想的: プロのマーケター。

プロのマーケター。 制限事項: 最大2,500のメールボックスおよび1,000のデイリー作成。

最大2,500のメールボックスおよび1,000のデイリー作成。 保存期間: 最大60日間。

最大60日間。 API ボーナス: 多くの一時的なクレジットボーナス（4,000から10,000クレジット）が含まれます。

ウルトラプロ ($39.99/月) & 無制限

⦁ 理想的な用途： 企業および代理店。

制限: 5,000以上のメールボックス、1,200 RPM APIアクセス。

5,000以上のメールボックス、1,200 RPM APIアクセス。 機能: 最大150日間の有効期限、優先サポート、25,000クレジットボーナス。

結論

あなたがブラウザーのアイデンティティを保護するためにUndetectable.ioを使用している場合、そのレベルの洗練に匹敵するメールサービスが必要です。Boomlifyは、データ損失やアカウント停止の恐れなく、運用を拡大するために必要な長寿命、オートメーション、管理機能を提供します。

メールインフラストラクチャをアップグレードする準備はできましたか？

便利なリンク：