Click Storm Corporation - エージェンシー アカウント サービス レビュー

Click Storm Corporation — なぜアフィリエイトマーケティング市場の未来は代理店アカウントの背後にあるのか？
こんにちは、CSCマネージャーのファルコーネです。私の任務は、この記事を読んでいる皆さんに、我々のエージェンシーアカウントが提供するサービスであるClick Storm Corporationの内部部分を紹介することです。
私たちは誰ですか？
Click Storm Corporationは、広告プラットフォーム、市場、その他のサービスで使用される、確認済みアカウントを必要とするエージェンシーアカウントの提供を専門とする主要なサービスです。 その会社は、マーケティング担当者、アービトラージスペシャリスト、起業家、広告代理店に対して、安全で信頼性の高いソリューションを提供しています。
このサービスは2021年に作成されましたが、その時点では内部メディアバイイングのための製品でした。その時、西洋のアフィリエイトマーケティング市場でエージェンシーアカウントは人気を集め始めたばかりで、ファーム部門を作成したり、信頼できるビンを追い回す必要なく、6桁の予算を運用できる可能性というアイデアが私たちの心をとらえました。
2023年4月、私たちはメディア市場に参入しました。Telegramチャンネルが作成され、ソースの品揃えが拡大しました。Facebookに加えて、Google、Taboola、Bigo、TikTok、Bingを追加し、多くのアプリ内ディレクションもテストしました。
なぜエージェンシーアカウントが消耗品市場の未来なのか？
私はこの会社で創業当初から働いており、アフィリエイトマーケティングのこのサブ領域の開発のすべての段階を見てきました。拒否から完全な受け入れに至るまでです。
以前のウェブマスターの姿勢
最初、多くの人にとっては受け入れがたいものでした — アカウントにお金を払い、さらにチャージから手数料を取られること。
時間と共に何が変わったのか
やがて、ウェブマスターたちは神経と時間がより貴重であることを理解しました。マイクロ消費やリスク支払いのためにアカウントが停止すると、それは損失をもたらします。そして、サービス提供との協力は資源を節約し、仮説検証に集中することを可能にします。 今はすべてが簡単です：担当のマネージャーに連絡 → スティックを一服 → 「修正済み」を受け取る → 仕事に戻る。
結果
3年間で2,000以上のチームが私たちを通過し、このダイナミックさは依然として着実に成長しています。
どのソースが品揃えに含まれていますか？
現在、私たちは3つの主要な広告ソースに対して安定してサービスを提供しています。
- タブーラ
また、Bing、TikTok、Outbrainにも定期的に接続していますが、これらの方向性の安定性はプラットフォームのポリシーに依存しています。
協力はどのように始まりますか？
すべてのやり取りはTelegramで行われます:
- クライアントはマネージャーに書面で連絡し、実際の協力条件を確認します。
- 背景を明確化します：ソース、ボリューム、縦市場での経験、チーム内の購入者数。
- 合意後、バイヤーチームと当社の技術専門家とのチャットが作成されます。
- すべての作業はこのチャット内で行われます。推奨事項、アカウントの発行、残高の補充、アピール、認証の通過、返金も含まれます。
Click Stormが競合他社と異なる点は何ですか？
私たちはリセラーではありません
私たちは独自のMCCを持っているため、クライアントのリクエストは迅速に完了します。対話開始からわずか1.5時間後には、すでにアカウントで作業を開始することができます。
経験
5年以上にわたるソースとの作業経験により、アカウントのバン解除、モデレーション通過、制限の削除をお手伝いすることができます。
インフラストラクチャ
- 各アカウントごとの日次支出スプレッドシート。
- 成功したアピールの割合が高いスクリプトをアンバンします。
- 柔軟な予算管理: アカウント間、さらには異なるソース間での転送が可能。
アプローチ
私たちは常に連絡を取り合っており、すべてのクライアントを大切にしています。そして、個々のソリューションを見つける準備ができています。
開発の新しいステージ — Click Storm Corporation ウェブサイト
2025年以降、私たちは独自のClick Storm Corporationウェブサイトを立ち上げてきました。このサイトはサービスのショーケースであるだけでなく、アフィリエイト業界全体のプラットフォームにもなっています。
サイトの新機能とは？
- サービスとツール。 アカウントとトラフィックの管理を簡素化する、ウェブマスターやチームにとって役立つソリューション。
- パートナーのためのブランチ。 情報企業、サービス、アフィリエイトプログラムは独自のスレッドやブログを作成し、自社製品を紹介し、ウェブマスターと直接コミュニケーションをとることができます。
- 記事と分析。 ケース、洞察、トレンド分析、レビューを含む定期的な資料。
したがって、Click Stormはアカウントプロバイダーからアフィリエイト専門家やパートナープログラムのための本格的なエコシステムへと変貌を遂げています。
私たちを見つける場所はどこですか？
マネージャー: @CSC_Falcone
Telegramチャンネル: Click Storm Corp
Instagram: @clickstormcorp
公式ウェブサイト: ClickStormCorp.com