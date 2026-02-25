Cloaking Master - あなたのトラフィックに対する防弾クロークサービス！

機械学習と**the ProteX™**技術に基づいた柔軟なトラフィックフィルタリングとボットからのコンテンツ保護のためのプロフェッショナルなソリューション。

2026年には、トラフィックアービトラージは技術の戦いへと決定的に進化しています。Facebook、Google Ads、TikTokなどの広告プラットフォームは、不要なコンテンツを特定するために毎日ニューラルネットワークアルゴリズムを洗練しています。

そのような環境では、標準的なフィルタリング手法ではもはや結果をもたらしません。

クロークマスターに登場 — ゲームを変える次世代クラウドサービスです。

Cloaking Masterとは何であり、なぜあなたのビジネスにそれが必要なのか？

Cloaking Master は、単なるリダイレクションスクリプトではありません。これは、メディアバイヤーや広告代理店のために設計された包括的なエコシステムであり、ボット、モデレーター、スパイツール、競合他社などからオファーページを保護します。

プロジェクトの中心には、我々独自の**ProteX™**技術があります。従来のフィルターがIPアドレスのみを調査するのとは異なり、**ProteX™**はPHPおよびJavaScriptレベルでの深層フィンガープリント分析を利用し、100以上のパラメーターをわずか数秒で評価します。

プレミアムジオデータベース

無制限のクリック

ボット＆モデレーター保護

リアルタイム統計

市レベルのジオフィルタリング

VPN/プロキシ/ホスティングフィルタリング

ユーザーエージェント＆リファラーのフィルタリング

IPv6＆ISPフィルタリング

デバイスフィルタリング

ブラウザフィルタリング

OSフィルタリング

タッチスクリーンフィルター

画面サイズフィルター

バッテリーサポートフィルター

WebRTCリークフィルター

偽reCaptcha

PHP/CMS/JS統合

全段階でのサポート

内蔵AIホワイトページジェネレーター

プラットフォームは、初心者と経験豊富な広告主の両方にとって、直感的でシームレスな体験を提供し、複雑さを排除するように設計されています。

Cloaking Masterはあらゆるトラフィック源をサポート

人気のあるプラットフォームとの統合

PHP: Webサイトのルートディレクトリに私たちの index.php ファイルを追加して統合します。

Webサイトのルートディレクトリに私たちの ファイルを追加して統合します。 WordPress: 広告ページを保護するために、Cloaking Masterプラグインをインストールします。

広告ページを保護するために、Cloaking Masterプラグインをインストールします。 JavaScript: ウェブサイトに私たちのJSスクリプトを簡単に接続します。

ウェブサイトに私たちのJSスクリプトを簡単に接続します。 Shopify & Wix: プラットフォーム固有の推奨に基づいた簡単な統合。

料金プラン

