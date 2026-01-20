GDTエージェンシー - 広告アカウントレンタルサービスのレビュー

GDT Agencyは、Facebook、Google、TikTokのための代理店アカウントレンタルサービスを提供する先駆的な広告パートナーです。私たちのアカウントはMetaのホワイトリスト入りまたは代理店レベルであり、高い支出能力、迅速な承認、より少ないポリシー制限を提供し、最高のレンタル料金は約1.5%から始まります。

GDT Agencyは、安定したスケーリングのために信頼できるエージェンシーの広告アカウントレンタルを提供します。信頼できるアクセス、専門的なサポートを得て、今日から広告を開始しましょう。

GDTエージェンシーがグローバル広告主を支援するために提供するエージェンシーアカウントアクセスについて

GDT Agencyは、グローバル広告主に対して、個人アカウントでは提供できない自信をもって広告を運用できる強力なパフォーマンスと即座のサポートを持つプレミアムエージェンシー広告アカウントを提供します。

安定性、柔軟性、高い信頼性のあるエージェンシーアカウントをお求めなら、GDT はそのニーズに真に応える数少ない選択肢の一つです。

実際の仕組みは以下の通りです。

アカウントインフラストラクチャ

GDTは、Facebook、Google、TikTokにおいて検証済みの代理店アカウントを維持しています。これらは各クライアントのために新しく作成されたアカウントではなく、長年の歴史と実績のある確立されたアカウントです。

アカウントは、適切なビジネスエンティティ、完全な文書、専門的な管理を備えた合法的なエージェンシーインフラストラクチャとして構成されています。

レンタルモデル

GDTは、アカウントを直接販売するのではなく、レンタルモデルで運営されています。自身でインフラを構築したり、不明なソースから不確かなアカウントを購入しようとするのではなく、確立されたインフラへのアクセスをレンタルするのです。

このモデルにはいくつかの利点があります:

低い初期投資: ゼロからエージェンシーのインフラを構築するためにかかる時間や多額の資本を支払うことはありません。 柔軟性： 進化する運営に合わない可能性のある所有資産に縛られることなく、必要に応じて使用量をスケールアップまたはスケールダウンできます。

ゼロからエージェンシーのインフラを構築するためにかかる時間や多額の資本を支払うことはありません。 柔軟性： 進化する運営に合わない可能性のある所有資産に縛られることなく、必要に応じて使用量をスケールアップまたはスケールダウンできます。 プロフェッショナルな管理: アカウントはGDTの所有と管理の下にあり、適切なメンテナンスとコンプライアンス監督が行われています。

アカウントはGDTの所有と管理の下にあり、適切なメンテナンスとコンプライアンス監督が行われています。 個人リスクの軽減: アカウントはあなたの個人事業体に紐付けられていないため、業務上の分離が保たれます。

アカウントはあなたの個人事業体に紐付けられていないため、業務上の分離が保たれます。 専門知識へのアクセス: 自社内でその能力を構築することなく、GDTのプラットフォーム関係とコンプライアンス知識から利益を得ることができます。

レンタルモデル自体が保証を提供します。そのため、GDTは所有権を維持し、売却して次に移るのではなく、アカウントを健全な状態に保つインセンティブがあります。

広告主がエージェンシーアカウントにGDT Agencyを選ぶ理由

広告の運用は今や、Facebook、Google、TikTokのいずれを通じて行うにせよ、厳格なポリシーとともに大きな変革を遂げています。これらの圧力が広告主により良い広告運用のためのソリューションを模索させる原因となっています。そこで、GDTの代理店アカウントが際立っています。

では、GDT Agencyが代理店アカウントに選ばれる理由とは？

1. リアルな数字による実績

2021年に設立されたGDT Agencyは、代理店広告アカウントレンタルサービスのパイオニアの一つです。5年以上の経験を持つGDT Agencyは、18カ国以上で103以上のブランドとともに500以上の企業の成功に貢献してきました。

GDT Agencyは、5年にわたる実績を持つ質の高いサービス提供の中で、毎月1,000万ドル以上をFacebook広告に投資し、クライアントのCPAを10〜15%削減し、広告費用対効果（ROAS）を10倍にし、エージェンシーアカウントに切り替えた後に毎月の収益を300％増加させるサポートを行っています。

2. 多様な業界向けのマルチプラットフォームエージェンシーアカウント

代理広告アカウントレンタル業界のパイオニアとして、GDT Agencyは主要なソーシャルメディアプラットフォーム全体で信頼性のある代理広告アカウントを提供しています。Facebook、Instagram、Google、TikTokのいずれかで広告を運用する場合でも、GDTはさまざまな種類のキャンペーンを管理しやすくするための適切な代理広告アカウントを提供しています。

どの業界で働いていても、Eコマース、教育、サービス、不動産、またはB2B、これらのアカウントは幅広い業界に対応しています。安定したパフォーマンス、柔軟な利用、そして現代のビジネスが今日広告を運営する方法に適したサポートを得ることができます。

3. 最良のレンタル料金

GDTsは、市場で最も競争力のある料金を提供しており、隠れた料金や条件の曖昧さがない優れた価格モデルを提供しています。

さらに、GDTエージェンシーはすべての条件、料金、および方針をウェブサイトに透明性を持って公開し、マーケターや広告主が何にサインアップしているのかを正確に理解し、支出要件やアカウントルールに関する混乱を減らす手助けをしています。

1,000以上の新しいアカウントを月に開設する能力を持つことで、GDTは成長中の広告主が常にキャンペーンをスムーズに拡大するのに十分なキャパシティを確保できます。

5. 高速セットアップとアカウントの交換

新しいキャンペーンを開始するのに数日も待つ必要はありません。GDTを使用すると、エージェンシーの広告アカウントが迅速に設定され、1〜3日後にはキャンペーンを開始できます。何か問題が発生した場合でも、行き詰まることはありません。GDTは新しいアカウントを提供してくれるので、キャンペーンを長い中断や勢いを失うことなく継続できます。

6. 低い広告アカウント無効化率

GDTは、低い広告アカウントの無効化率を維持し、なめらかな運用を確保するとともに、広告主にとって積極的なキャンペーン中の突然のシャットダウンのリスクを低減します。

GDT Agencyの内部パフォーマンスレポートによると、GDT Agencyは約1,250のアクティブな代理店アカウントと合計3,800の広告アカウントを管理し、毎月3,500以上のキャンペーンを実施しています。その中で、GDT Agencyはわずか**5%**という、業界平均の5 - 8%をはるかに下回る非常に低い広告アカウント停止率を維持しています。

これに加えて、平均広告承認時間は12時間未満で、キャンペーンが迅速かつ不必要な遅延なく開始されることを保証します。

数ヶ月間GDTアカウントをレンタルしている多くのユーザーは、問題が発生したときに迅速な対応と明確な指示を特に評価していると述べています。

有料トラフィックを運用しているとき、アカウントが停止している時間はすべてお金がかかります。そのため、問題を迅速に解決できる人がいることは非常に貴重です。GDTは24時間365日のサポートを提供しており、営業時間外に問題が発生しても放置されることはありません。

8. 未使用残高に対する明確な返金ポリシー

広告主がアカウントの使用を停止する予定がある場合、キャンペーンを一時停止することを決定した場合、または返金を要求した場合、GDTは残っている広告残高を7〜10営業日以内に返金します。このポリシーにより、財務リスクが最小化され、マーケティング担当者が自信を持ってテストおよび拡大することが容易になります。

GDT Agencyの始め方

GDT Agencyのサービスを利用する手続きは非常に簡単で迅速です。まず、私たちのチームに連絡し、ビジネス、広告の目標、および以下の公式チャンネルを通じて実行するキャンペーンの種類やプラットフォームについてお知らせください。

ホットライン: +84 352 368 898

メール: agencygdt@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/gdtagency/

GDTはあなたの状況や目標を評価し、ニーズに基づいて最適な代理店アカウントを提供します。私たちのチームは、Facebook、Google、TikTokのいずれであっても、すべてが広告ポリシーに準拠していることを確認するために、あなたのセットアップをレビューします。

その後、アカウントへのアクセスが提供され、オンボーディングの手順が1から3営業日以内に明確に通知されます。その後、通常のアカウントに伴う一般的な制限や安定性の問題を恐れることなく、キャンペーンを拡大することができます。

さらに、GDTチームは、お客様の資産がプラットフォームの広告ポリシーに準拠していることを確認するのを助け、制限のリスクを低減します。これは、広告主にとってのセキュリティ層を追加するようなものです。

結論

Facebook、Google、またはTikTokの代理店アカウントが必要な場合、GDT Agencyとの協力により、信頼性があるだけでなく、柔軟で真剣な広告に適した特性を持つ代理店アカウントを受け取ることができます。

何百もの問題を引き起こす異なるプロバイダーに苦労する代わりに、あなたには、より少ない中断と明確な指示で高品質のエージェンシーアカウントを提供してくれる信頼できるパートナーがいます。

主要なプラットフォームすべてにわたってマーケティングを円滑に運営するための高品質なエージェンシーアカウントが欲しい場合は、GDTに接続して、今すぐエージェンシー広告アカウントをレンタルする際の最も魅力的なプロモーションプログラムをお楽しみください！