IPOasis - プロキシサービスレビュー
IPOasisとは何ですか？
IPOasis は、企業、チーム、開発者に向けて、データ収集、処理、分析のための効率的で安全かつ信頼性の高いソリューションを提供することに専念するグローバルなデータインテリジェンスサービスプロバイダーです。
私たちは、コンプライアンス駆動の倫理的なデータ取得原則を厳守しています。すべてのIPリソースは、合法で透明性のあるチャネルを通じて取得されており、安全で持続可能、かつ信頼できるネットワーク環境を確保しています。
このコミットメントは、特に安定性、信頼性、そして長期的な利用可能性の点で、非準拠または非倫理的なネットワークリソースに依存するサービスと IPOasis を根本的に区別します。
高度な技術アーキテクチャとグローバルに分散されたネットワークによって支えられているIPOasisは、様々なビジネスシナリオで広く使用されているプロキシIPソリューションとデータ管理ツールを提供しています。これには以下が含まれます:
- ウェブデータ収集およびクロールプロジェクト
- 市場調査と競合情報分析
- スニーカーおよび限定版製品のリリース
- 広告の検証と不正防止ソリューション
- アフィリエイトマーケティングとトラフィック分析
- ゲームおよびその他の高い同時実行性とリスク管理が求められる環境
インフラストラクチャとサービス能力の継続的な最適化を通じて、IPOasisはユーザーが複雑なグローバルネットワーク環境内でより効率的かつ信頼性の高い運用を可能にします。
コアプロキシサービスの種類
- Rotating Residential Proxies
正確な地理的制御のための都市レベルターゲットのローテーティングIP。
- 静的住宅プロキシ
再生可能なIP、30日間の有効期間、長期運用に適しています。
- モバイル住宅プロキシ
国、都市、またはASNごとにターゲティング可能で、実際のモバイルネットワークから取得されます。
IPOasis サービス & 機能
- すべてのIPが無料体験をサポート（テストを入手するにはTelegramへ - https://t.me/IPOASIS)
- HTTP(S) および SOCKS5 プロトコルをサポートします
- 179か国以上で8,000万以上のIP
[IPOasis Country .xlsx]
- 5分以内に返答する高品質なテクニカルサポート
- 専任アカウントマネージャーによるカスタムIPソリューション
- 複数の支払いオプションに対応：銀行カード、電子ウォレット、および暗号通貨
- 新規ユーザーにKYCは不要 — メールによる登録のみ
IPOasisの価格設定は？
プロキシタイプ | 開始価格 | 主な機能
- レジデンシャルプロキシ | $0.78/GBから
トラフィックベースの請求と階層式割引（2000GBで最低$0.9/GB）、高性能の動的IPローテーション。
- モバイルプロキシ | $0.88/GBから
実際のモバイルデバイスのIP、高い同時接続をサポートし、低遅延、ブロックや禁止のリスクを低減します。
- 静的ISPプロキシ | $2.8/IPから
Tier-1 キャリアISPインフラストラクチャ、クリーンで専用のIP、ウェブサイトやソーシャルメディアプラットフォームのアンロックを目的として設計されています。