IPOasis - プロキシサービスレビュー

IPOasis は、企業、チーム、開発者に向けて、データ収集、処理、分析のための効率的で安全かつ信頼性の高いソリューションを提供することに専念するグローバルなデータインテリジェンスサービスプロバイダーです。

私たちは、コンプライアンス駆動の倫理的なデータ取得原則を厳守しています。すべてのIPリソースは、合法で透明性のあるチャネルを通じて取得されており、安全で持続可能、かつ信頼できるネットワーク環境を確保しています。

このコミットメントは、特に安定性、信頼性、そして長期的な利用可能性の点で、非準拠または非倫理的なネットワークリソースに依存するサービスと IPOasis を根本的に区別します。

高度な技術アーキテクチャとグローバルに分散されたネットワークによって支えられているIPOasisは、様々なビジネスシナリオで広く使用されているプロキシIPソリューションとデータ管理ツールを提供しています。これには以下が含まれます:

ウェブデータ収集およびクロールプロジェクト

市場調査と競合情報分析

スニーカーおよび限定版製品のリリース

広告の検証と不正防止ソリューション

アフィリエイトマーケティングとトラフィック分析

ゲームおよびその他の高い同時実行性とリスク管理が求められる環境

インフラストラクチャとサービス能力の継続的な最適化を通じて、IPOasisはユーザーが複雑なグローバルネットワーク環境内でより効率的かつ信頼性の高い運用を可能にします。

コアプロキシサービスの種類

Rotating Residential Proxies

正確な地理的制御のための都市レベルターゲットのローテーティングIP。

静的住宅プロキシ

再生可能なIP、30日間の有効期間、長期運用に適しています。

モバイル住宅プロキシ

国、都市、またはASNごとにターゲティング可能で、実際のモバイルネットワークから取得されます。

IPOasis サービス & 機能

すべてのIPが無料体験をサポート（テストを入手するにはTelegramへ - https://t.me/IPOASIS)

HTTP(S) および SOCKS5 プロトコルをサポートします

179か国以上で8,000万以上のIP

[IPOasis Country .xlsx]

5分以内に返答する高品質なテクニカルサポート

専任アカウントマネージャーによるカスタムIPソリューション

複数の支払いオプションに対応：銀行カード、電子ウォレット、および暗号通貨

新規ユーザーにKYCは不要 — メールによる登録のみ

プロキシタイプ | 開始価格 | 主な機能

レジデンシャルプロキシ | $0.78/GBから

トラフィックベースの請求と階層式割引（2000GBで最低$0.9/GB）、高性能の動的IPローテーション。

モバイルプロキシ | $0.88/GBから

実際のモバイルデバイスのIP、高い同時接続をサポートし、低遅延、ブロックや禁止のリスクを低減します。

静的ISPプロキシ | $2.8/IPから

Tier-1 キャリアISPインフラストラクチャ、クリーンで専用のIP、ウェブサイトやソーシャルメディアプラットフォームのアンロックを目的として設計されています。