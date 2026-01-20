LajiaoHTTP - プロキシサービスレビュー
Undetectable アンチデテクションブラウザユーザーのための限定クーポン
LajiaoHTTPの料金ページでクーポンコード「Undetectable」を入力すると、サイト全体で10%オフの限定クーポンが受け取れます！
クーポンの詳細：
サイト全体のどの割引商品でも -10% オフをお楽しみください。各ユーザーは 一回限りご利用いただけます
引き換え方法:
- ウェブサイトを訪問してください: https://www.lajiaohttp.com/?kwd=zz-undetectable
- ログインしてアカウント登録を完了し、本人確認を行う
- 購入プラン → プランを確認 → 製品を確認に進み、支払いページのクーポンコード欄にクーポンコード「Undetectable」を入力します。
- 支払いを完了して、割引をお楽しみください！
製品説明
LajiaoHTTP は、安定性があり、安全で、準拠したコストパフォーマンスの高い海外IPプロキシソリューションです。
それは、世界中の190以上の国と地域からIPリソースを選び、信頼性が高く、迅速で効率的なプロキシサービスの提供に注力しています。
複数のプロトコル - HTTP, HTTPS, and SOCKS5 をサポートしており、透明性のある価格設定と柔軟なプランにより、国境を越えたビジネスの円滑な始動を支援します。
現行のLajiaoHTTP製品と価格
- 静的長期住宅IP（IPごと）: ¥9.9/月～1.41$/月から — TikTok、Instagram、および類似のプラットフォームでの長期マルチアカウント運用に最適。
- 海外ダイナミック住宅IP（1GBあたり）： ¥5/GB~0.71$/月 から — データスクレイピング、自動タスク、およびIPの自動回転が必要なシナリオに適しています。
- 無制限レジデンシャルプロキシ — バンド幅プラン: ¥293/日〜41.48$/日 — 専用サーバー、無制限の接続数、無制限のバンド幅、無制限のIPを含む; 高並行性とスループットを必要とするAIワークロードに最適です。
- Unlimited Residential Proxy — Port Plan: ¥2.53/ポート/日〜0.36$/ポート/日 — 無制限の帯域幅とIPを持つ複数のポートで、あらゆるウェブサイトのスクレイピングが可能。
なぜLajiaoHTTP Proxy IPを選ぶのか？
オールインワンプロキシソリューション
デュアルISP、99.9%のネットワーク稼働時間、無制限のトラフィッククォータ、完全なプロトコルサポート（HTTP(S) / SOCKS5）を備えた住宅用IPおよび静的住宅用プロキシを提供します。
十の主要な利点
- 無料トライアル: 新規ユーザーは、1–2GBの無料動的レジデンシャルプロキシデータを受け取ることができます。
- 共有で稼ぐ: その紹介プログラムは初回購入で15%のコミッション、**更新で5%**のコミッションを提供します。コミッションは¥40を超えると引き出すことができます。
- コスト効率: プレミアムリソースに業界最低価格を採用しており、ユーザーは類似のプロバイダーと比較して35%以上の節約が可能です。
- 24時間以内の返金: 満足できなかったユーザーは、営業日1日以内に返金を要求できます。
- 長期安定性: SOCKS5 IPは、平均稼働時間が市場の他のオプションよりも20%長い。
- グローバルカバレッジ: ローカライズされたオペレーションをサポートするために、190以上の国と地域で正確な都市レベルのターゲティングを実現。
- Elastic Scalability: スーパークラスターアーキテクチャは、高負荷シナリオで無制限の同時セッションを可能にします。
- スマートローテーション: カスタム 1–120分 のIPローテーション、セッション永続性を備え、一般的なアンチボットメカニズムと互換性があります。
- 専用住宅回線: 本物の静的住宅用IPがブロードバンドグレードの経路とASNホワイトリスト検証により、ブロックのリスクを低減します。
- 効率性ツール: 主要なプログラミング言語およびサードパーティツールと互換性のあるAPIホワイトリスト化および抽出機能。
従来のプロキシに関する一般的な問題 — 完全に解決
- 不安定な接続を排除: 99.9% のSLAと分散型ノードアーキテクチャにより、単一障害点を排除し、応答時間を大幅に短縮します。
- 回避されたセキュリティリスク: 認定されたセキュリティ基準とクリーンなIPフィルタリングシステムにより、ユーザーを悪意のあるまたは危険にさらされたIPリソースから保護します。
LajiaoHTTPプロキシIP — データアクセスをより簡単に
- フルシナリオカバレッジ: eコマースのモニタリング、世論分析、広告検証、SEO最適化、そして200を超える追加のユースケースに適しています。
- シームレスな統合: 主要なプログラミング言語をサポートし、包括的なAPIアクセスを提供します。
- 24時間年中無休のテクニカルサポート: 一対一の支援を提供する専任アカウントマネージャーを配置し、24時間返金保証を確保します。