LP-CRM - CRMシステムの概要

オンラインストアのためのCRMシステム LP-CRM

LP-CRM は、製品ベースのビジネス向けに特別に設計されたウクライナのCRMシステムです。複数のソースからの注文を統合し、リクエスト処理を自動化し、分析を便利な形式で表示します。

LP-CRMの主な目標は、販売プロセスの各段階で損失を削減して、自動化によって利益を増加させることです。

LP-CRMの利点は何ですか?

1. すべてのリクエストの整理

異なるソース（ウェブサイト、メッセンジャー、マーケットプレイス）からのリクエストが発生すると、マネージャーは混乱し、連絡先が失われ、折り返しの電話が忘れられます。

結果として、 最大30%の顧客が購入を完了しません。

LP-CRMを活用することで、すべての注文は単一のシステムに集約され、自動的に各部門に分配されます。各リクエストにはステータスが付いているため、現在のステージを正確に確認することができます。

リクエストが失われることはなく、追加の広告費用をかけずに販売コンバージョンが**20–25%**向上します。

2. 明確なインターフェース

多くのシステムは、誰も実際には使用しない機能でオーバーロードされています。マネージャーはメニューで迷ってしまい、正しいボタンを探すのに時間を無駄にし、「物事を理解する」ことに時間を費やすあまり、実際に売上を上げる時間が減ってしまいます。

結果として： リクエストの処理が遅くなり、顧客が離れていきます。

LP-CRMはシンプルで直感的なインターフェースを持っています。マネージャーはすべての注文を一つのウィンドウで確認でき、次に何をすべきかすぐにわかります。

セットアップが完了した後、新しい従業員でもわずか30分で完全に業務を開始できます。

チームは学習や検索で時間を無駄にせず、迅速かつ効率的に作業を進めます。処理速度は2～3倍に向上し、追加費用なしでより多くの売上を生み出します。

3. オートメーション

手動の注文処理、電話、確認には数時間かかります。もしマネージャーが疲れている場合、ステータスの更新や発送ラベルの作成を忘れてしまうかもしれません。

結果として、 処理速度が低下し、顧客は競合他社に流れます。 LP-CRMを使用することで、あなたのシナリオに応じた自動ステータス更新、リマインダー、特別タグの設定、顧客データの取得、そしてワンクリックでの出荷書類の生成が可能です。

注文処理時間が5分から1分に短縮され、営業チームが4倍のリクエストを処理します。

4. 正確な分析

ビジネスはしばしば無謀に進行します。広告は稼働しており、リクエストが入ってきますが、どのオファーが利益をもたらし、どのオファーが「予算を食い潰している」か誰も知りません。

LP-CRMは、オファー、トラフィックソース、マネージャーに関する詳細な分析を提供します。どの広告が効果的か、どのマネージャーが販売しているか、どのマネージャーがパフォーマンスが低いかを確認できます。 利益のないキャンペーンを停止し、利益のあるキャンペーンに焦点を当てることで、予算を最大40%節約できます。

5. 自由加群

ほとんどのCRMは追加モジュールに対して別途料金を請求します。その価格は急騰し、ビジネスは過剰に支払うか、限られた機能で作業することを強いられます。

LP-CRMでは、すべての主要モジュールが追加費用なしで組み込まれています:

人気のある配達サービスとの統合;

オンラインストアとマーケットプレイス向けプラットフォーム;

SMSメッセージングとIP電話サービス;

ウェブフック。

隠れたコストなしで、すぐに完全に機能するツールを手に入れることができます。

6. スケーラビリティ

一部のCRMは「ブラックボックス」として機能します。サードパーティのサービスを接続したり、ビジネスを拡大したりすることができません。

その結果として: 成長が制限されます。

LP-CRMにはオープンAPIがあります。

ウェブサイト、ランディングページ、広告プラットフォーム、サードパーティサービスへの簡単な統合。

ビジネスに合わせたカスタムモジュールとオートメーションの作成能力。 制限なくスケール — システムはビジネスに適応し、逆ではありません。

なぜLP-CRMはあなたにとって有益なのか

顧客を失うことがなくなります。

すべての分析が手元にあります。

マネージャーはより迅速かつ効率的に作業します。

リクエストを失うことなく利益を増加させます。

ユーザーの声

LP-CRM ユーザーは主に好意的なレビューを残しています。Google では、LP-CRM は 2,000 件以上のレビュー と 5 つ星の平均評価 を持っており、ユーザーの満足度の高さを反映しています。LiveBusiness では、起業家たちがマーケットプレイスやデリバリーサービスとの統合を称賛し、初心者でもシステムを簡単に理解できると述べています。ユーザーは柔軟な設定や高品質のサポートも強調しています。全体的に、レビューはLP-CRMの実装の容易さ、速度、コスト効率の良い使用を確認しています。

LP-CRMの使い方: ステップバイステップ

登録 LP-CRMウェブサイトにアクセスする → 「登録」をクリック → 詳細を入力 → アカウントを確認する。 プランの選択 プランを選択するか、14日間の無料トライアルを利用します。 ビジネスを接続する ** オンラインストア、ランディングページ、またはマーケットプレイスを追加します。 セールスファネルの設定

既製のテンプレートを使用する：新規 → 確認済み → 発送済み → 完了、または自分でカスタマイズ。 マネージャーの追加 従業員アカウントを作成し、アクセス権を設定します。 サポート 技術サポートはセットアップと統合の手助けをします。

無料デモ

マネージャーから無料デモを受け取ることもできます。

LP-CRMのウェブサイトに登録するだけで、システムのすべての機能をご紹介しますので、すぐにビジネスにどのように役立つかをご覧いただけます。

結論

LP-CRMは、オンラインストアや製品ベースのビジネスのための、簡単に使用でき、迅速に導入できるCRMシステムです。これにより、次のことができます：

リクエストをすべて損失なく処理する;

リアルタイムで分析にアクセスする;

初心者でも迅速かつ効率的に作業する;

ウェブサイト、ランディングページ、配信サービスと統合する;

無料モジュールとオープンAPIを使用する;

マネージャーからサポートとデモを受ける。

LP-CRMを今日から使い始めましょう — 登録してシステムを**14日間無料で**テストし、ビジネスへの効果を確認してください。