LP-CRM - CRMシステムの概要
オンラインストアのためのCRMシステム LP-CRM
LP-CRM は、製品ベースのビジネス向けに特別に設計されたウクライナのCRMシステムです。複数のソースからの注文を統合し、リクエスト処理を自動化し、分析を便利な形式で表示します。
LP-CRMの主な目標は、販売プロセスの各段階で損失を削減して、自動化によって利益を増加させることです。
LP-CRMの利点は何ですか?
1. すべてのリクエストの整理
異なるソース（ウェブサイト、メッセンジャー、マーケットプレイス）からのリクエストが発生すると、マネージャーは混乱し、連絡先が失われ、折り返しの電話が忘れられます。
結果として、 最大30%の顧客が購入を完了しません。
LP-CRMを活用することで、すべての注文は単一のシステムに集約され、自動的に各部門に分配されます。各リクエストにはステータスが付いているため、現在のステージを正確に確認することができます。
リクエストが失われることはなく、追加の広告費用をかけずに販売コンバージョンが**20–25%**向上します。
2. 明確なインターフェース
多くのシステムは、誰も実際には使用しない機能でオーバーロードされています。マネージャーはメニューで迷ってしまい、正しいボタンを探すのに時間を無駄にし、「物事を理解する」ことに時間を費やすあまり、実際に売上を上げる時間が減ってしまいます。
結果として： リクエストの処理が遅くなり、顧客が離れていきます。
LP-CRMはシンプルで直感的なインターフェースを持っています。マネージャーはすべての注文を一つのウィンドウで確認でき、次に何をすべきかすぐにわかります。
セットアップが完了した後、新しい従業員でもわずか30分で完全に業務を開始できます。
チームは学習や検索で時間を無駄にせず、迅速かつ効率的に作業を進めます。処理速度は2～3倍に向上し、追加費用なしでより多くの売上を生み出します。
3. オートメーション
手動の注文処理、電話、確認には数時間かかります。もしマネージャーが疲れている場合、ステータスの更新や発送ラベルの作成を忘れてしまうかもしれません。
結果として、 処理速度が低下し、顧客は競合他社に流れます。 LP-CRMを使用することで、あなたのシナリオに応じた自動ステータス更新、リマインダー、特別タグの設定、顧客データの取得、そしてワンクリックでの出荷書類の生成が可能です。
注文処理時間が5分から1分に短縮され、営業チームが4倍のリクエストを処理します。
4. 正確な分析
ビジネスはしばしば無謀に進行します。広告は稼働しており、リクエストが入ってきますが、どのオファーが利益をもたらし、どのオファーが「予算を食い潰している」か誰も知りません。
LP-CRMは、オファー、トラフィックソース、マネージャーに関する詳細な分析を提供します。どの広告が効果的か、どのマネージャーが販売しているか、どのマネージャーがパフォーマンスが低いかを確認できます。 利益のないキャンペーンを停止し、利益のあるキャンペーンに焦点を当てることで、予算を最大40%節約できます。
5. 自由加群
ほとんどのCRMは追加モジュールに対して別途料金を請求します。その価格は急騰し、ビジネスは過剰に支払うか、限られた機能で作業することを強いられます。
LP-CRMでは、すべての主要モジュールが追加費用なしで組み込まれています:
- 人気のある配達サービスとの統合;
- オンラインストアとマーケットプレイス向けプラットフォーム;
- SMSメッセージングとIP電話サービス;
- ウェブフック。
隠れたコストなしで、すぐに完全に機能するツールを手に入れることができます。
6. スケーラビリティ
一部のCRMは「ブラックボックス」として機能します。サードパーティのサービスを接続したり、ビジネスを拡大したりすることができません。
その結果として: 成長が制限されます。
LP-CRMにはオープンAPIがあります。
-
ウェブサイト、ランディングページ、広告プラットフォーム、サードパーティサービスへの簡単な統合。
-
ビジネスに合わせたカスタムモジュールとオートメーションの作成能力。 制限なくスケール — システムはビジネスに適応し、逆ではありません。
なぜLP-CRMはあなたにとって有益なのか
- 顧客を失うことがなくなります。
- すべての分析が手元にあります。
- マネージャーはより迅速かつ効率的に作業します。
- リクエストを失うことなく利益を増加させます。
ユーザーの声
LP-CRM ユーザーは主に好意的なレビューを残しています。Google では、LP-CRM は 2,000 件以上のレビュー と 5 つ星の平均評価 を持っており、ユーザーの満足度の高さを反映しています。LiveBusiness では、起業家たちがマーケットプレイスやデリバリーサービスとの統合を称賛し、初心者でもシステムを簡単に理解できると述べています。ユーザーは柔軟な設定や高品質のサポートも強調しています。全体的に、レビューはLP-CRMの実装の容易さ、速度、コスト効率の良い使用を確認しています。
LP-CRMの使い方: ステップバイステップ
-
登録 LP-CRMウェブサイトにアクセスする → 「登録」をクリック → 詳細を入力 → アカウントを確認する。
-
プランの選択 プランを選択するか、14日間の無料トライアルを利用します。
-
ビジネスを接続する ** オンラインストア、ランディングページ、またはマーケットプレイスを追加します。
-
セールスファネルの設定
既製のテンプレートを使用する：新規 → 確認済み → 発送済み → 完了、または自分でカスタマイズ。
-
マネージャーの追加 従業員アカウントを作成し、アクセス権を設定します。
-
サポート 技術サポートはセットアップと統合の手助けをします。
無料デモ
マネージャーから無料デモを受け取ることもできます。
LP-CRMのウェブサイトに登録するだけで、システムのすべての機能をご紹介しますので、すぐにビジネスにどのように役立つかをご覧いただけます。
結論
LP-CRMは、オンラインストアや製品ベースのビジネスのための、簡単に使用でき、迅速に導入できるCRMシステムです。これにより、次のことができます：
- リクエストをすべて損失なく処理する;
- リアルタイムで分析にアクセスする;
- 初心者でも迅速かつ効率的に作業する;
- ウェブサイト、ランディングページ、配信サービスと統合する;
- 無料モジュールとオープンAPIを使用する;
- マネージャーからサポートとデモを受ける。
LP-CRMを今日から使い始めましょう — 登録してシステムを**14日間無料で**テストし、ビジネスへの効果を確認してください。