LuckyCards - バーチャルカードサービス概要

LuckyCardsとは何ですか

LuckyCards は、Facebook、TikTok、Google、MGID、その他の広告プラットフォームでトラフィックを運用するアフィリエイトチームやメディアバイヤー向けに、バーチャルカードを発行するフィンテックプラットフォームです。このサービスは、10年以上の歴史を持ち、自社のバイヤーチームを擁するメディア買収ホールディング「LuckyGroup」の中で構築されました。

本日、LuckyCardsは5つのGEOと3つの通貨にわたる25以上の独占BINを組み合わせ、柔軟な役割システムを備えたチーム機能、RESTful API、標準的なサポートではなく金融コンシェルジュ、そして透明な料金モデルを提供しています。

隠れたコストなしの透明な手数料

無料の内容:

カードの維持費 0%

成功した支払いに対して 0%

内部振替で 0%

拒否率が20%未満の場合、拒否への $0

非アクティブカードの閉鎖に $0

返金に対して 0%

支払い内容:

アカウントのチャージごとに4%（大規模なチームには個別の割引率）

カード発行ごとに$1から$2

5つのGEOを超える25以上の限定BINs

プラットフォームでは、5つのGEOsと3つの通貨にわたる25以上の独自の銀行BINを提供しています。このプールは、メディアバイイングのニーズに特化して編成されており、Facebook、TikTok、Google、Bingの広告アカウントに対して高い信頼性と安定したバインディングを持つBINを重視しています。

ボーナスとして、このサービスはApple PayとGoogle Payに対応したすべての購入やビジネス経費のためのバーチャルカードを提供しています。

チーム機能とロールモデル

LuckyCardsはチームベースの作業のために構築されています。このシステムには柔軟なロールモデルが含まれており、会社オーナー、チームリード、メディアバイヤーといった役割があります。それぞれの役割には独自の権限セットが与えられます。

異なるシナリオに適した2つのカードタイプ

LuckyCardsは、2種類のカードタイプをサポートしています。

制限ベースのカード: 完全な支出管理のために独自の残高を持つカード。

完全な支出管理のために独自の残高を持つカード。 口座残高カード: 支払いの柔軟性を最大限にするためにあなたの口座残高にリンクされたカード。

フルオートメーションのためのRESTful API

大規模に運用するチーム向けには、フル機能のRESTful APIがあります。

これを通じて、発行から分析までカードワークフロー全体を自動化できます。

標準サポートではなくファイナンシャルコンシェルジュ

LuckyCardsには、金融コンシェルジュがいます。24時間年中無休でチームをサポートし、チームの言語で金融問題を処理します。支払い遅延を解決し、特定のトラフィックソースに適したBINを選択するのを助け、大規模なチームに対して個別の条件を交渉します。

LuckyCardsでは、カードバインディングをFacebook、TikTok、Google、その他の広告プラットフォームアカウントに行う際の平均成功率は90%以上です。これは、数百万ドルの予算を持つ社内チームであるLuckyTeamで立証された結果です。

Undetectable ユーザー限定プロモコード

Undetectable コミュニティから来るチームには特別オファーがあります。

プロモコード: UNDETECTABLE100

あなたが得るもの: 利用可能なカタログから任意のBINで100枚の無料バーチャルカード。

申し込み方法: luckycards.ioでリクエストを提出し、プロモコードを私たちのマネージャーに送信してください。

今すぐサインアップ →