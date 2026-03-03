Multicards - バーチャルカードサービスの概要

Multicards.io は、安定したBIN、支払いリスクの最小化、透明な経費管理を重視するアービトラージチームや個人のバイヤー向けに主に作られた、バーチャルカードサービスです。このカードは、Facebook、Google、TikTokなどの広告プラットフォームで使用されるほか、Google PayやApple Payを利用して様々なオンライン購入にも対応しています。

マルチカードの利点

**80を超えるBINが5つのGEO（USD & EUR）**で利用可能で、リストは常に拡大しています。

新規クライアントの全員に対して、最初のチャージが 最大$5,000まで手数料無料 、および 5枚の無料カードから選択可能 。

、および 。 VIPチーム 向けの個別条件は、ボリュームと特定のニーズに基づいています。アカウントマネージャーを通じて個別に相談されます。

向けの個別条件は、ボリュームと特定のニーズに基づいています。アカウントマネージャーを通じて個別に相談されます。 優れた 24/7 のサポートと経理、各チームには専任のプロフェッショナルサービスマネージャーが割り当てられ、あらゆる問題に対応します。 柔軟な機能: カードと役割を使用した一括操作、ワンクリックでの購入者のシステムおよびカードへのアクセス制限、詳細な経費管理、そしてAPIを介した統合の能力。

チャージ手数料 — 最大3%

トランザクション手数料 — 0%

承認されなかった場合の手数料は無料です

無料カードメンテナンス

バーチャルカードを使用する可能性

このサービスは、チーム内で役割を効率的に分配し、予算配分を管理するための一連の機能に重点を置いています。例えば：

役割分担 とそれに伴う機能は、オーナー、チームリーダー、メディアバイヤー、さらにはファイナンシャルマネージャーの間で割り当てることができます。この構造により、アカウントの重複や頻繁な再ログインなしにチーム全体が効率的に運営することができます。

とそれに伴う機能は、オーナー、チームリーダー、メディアバイヤー、さらにはファイナンシャルマネージャーの間で割り当てることができます。この構造により、アカウントの重複や頻繁な再ログインなしにチーム全体が効率的に運営することができます。 限度ベースのカード は、日々および総支出限度の柔軟な管理を可能にします。これらのカードは制限なしで共有残高にリンクすることができるか、あるいは購入者が割り当てられた予算を超過して支出するのを防ぐために支出を制限することができます。

は、日々および総支出限度の柔軟な管理を可能にします。これらのカードは制限なしで共有残高にリンクすることができるか、あるいは購入者が割り当てられた予算を超過して支出するのを防ぐために支出を制限することができます。 直感的なインターフェース により、主要な機能を迅速にナビゲートでき、すべての重要な指標を確認することができます。重要なセクションには、統計、残高、カード、チームなどが含まれます。

により、主要な機能を迅速にナビゲートでき、すべての重要な指標を確認することができます。重要なセクションには、統計、残高、カード、チームなどが含まれます。 専任の** 財務管理者の役割** により、すべての現在の費用と追加分をカバーするレポートテーブルがダッシュボードから直接生成されます。

データエクスポートは、チーム内のチャージ、予算配分、およびすべてのトランザクションに関連する主要セクションで利用可能です。CSVおよびXLSX形式で提供されます。

これにより、広告費および管理費を迅速に計算し、財務を効果的に管理することができます。

新規クライアント向けのプロモーション

プロモーションコード UNDETECTABLE は有効で、20枚の無料カード と最初のチャージで 最大 5,000ドル、手数料 0% を提供します。ウェブサイトを訪れて、無駄な費用をかけることなくカードをテストしてください。