Undetectable ブラウザーでの Nstproxy 設定ガイド

パートナーのウェブサイトに行く

Nstproxy ISPプロキシをUndetectableブラウザに簡単に統合し、比類のない匿名性、高速、およびアンチブロック性能を実現します。

Nstproxyとは何ですか？

Nstproxy は、ウェブスクレイピング、自動化、データ解析の専門家から信頼されているプレミアムプロキシプロバイダーです。高品質な ISP、住宅、データセンター、および IPv6 プロキシを195以上の国々でグローバルに提供しています。 NstproxyのISP Proxyラインは、超安定な接続、最小限の遅延、完全な匿名性を実現するよう設計されており、ブラウザの自動化、SEO、eコマースの監視、AIデータ収集に最適です。

主な特徴：

  • 195以上の国に対応
  • 低遅延、高速ISPのIP
  • IP漏洩なし、100%匿名性
  • 柔軟な料金設定: $0.1/GBから、従量課金制またはサブスクリプション
  • Undetectable ブラウザーステルスプロファイルに最適

Undetectable ブラウザに Nstproxy を追加する方法

ステップ1: Nstproxyアカウントを取得する

Nstproxy.com に登録またはログインして、ISP/Residential プロキシを購入してください。 プロキシ資格情報（IP、ポート、ユーザー名、パスワード）をコピーします。

ステップ 2: Undetectable ブラウザ → プロキシ設定を開く

  1. Undetectable ブラウザダッシュボードを開く。
  2. プロフィール設定 → ネットワーク → プロキシに移動します。
  3. Manual Configuration を選択します。

ステップ 3: プロキシ詳細を入力

プロキシ資格情報を次の形式で入力してください：

  • プロキシタイプ: HTTP または SOCKS5
  • ホスト / IP: gw-us.nstproxy.io
  • ポート: 24125
  • ユーザー名: あなたのNstproxyユーザー名
  • パスワード: あなたのNstproxyパスワード

例:

D3B153E4F8170622-住宅-国_US-r_30m-s_abc123:password@gw-us.nstproxy.io:24125

ステップ 4: プロキシタイプを選択

ご利用のNstproxyプランに応じて、HTTPまたはSOCKS5を選択してください。

ステップ5: 保存して接続をテストする

接続をテストをクリック → 成功した場合、保存をクリック。 これで Undetectable プロフィールを使って Nstproxy を安全に利用する準備が整いました。

なぜ Undetectable ブラウザーでNstproxyを使用するのか？

NstproxyのクリーンなISP IPs/Residential proxiesUndetectable’sの高度なアンチフィンガープリンティング技術の組み合わせがもたらすものは次の通りです。

  • オートメーションとスクレイピングにおける成功率の向上
  • 完全なアイデンティティの隔離
  • シームレスなジオターゲティングブラウジング
  • すべてのウェブサイト & APIとの互換性

一緒に、それらは開発者、マーケター、およびビジネス向けの強力でUndetectableなブラウジング環境を形成します。