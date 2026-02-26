Prosox - プロキシサービスレビュー
Prosox – ビジネスおよびプロジェクト成長のためのあなたのプロキシパートナー
2026年には、マルチアカウントはもはやブラウザープロファイルの管理だけではありません。最も高度なアンチディテクトブラウザーでも、ネットワーク層が正しく構築されていない場合、プロジェクトを保護することはできません。プラットフォームはブラウザーのフィンガープリントだけでなく、IPアドレス、ASNの評判、地理的な一貫性、接続履歴、セッションの安定性も分析します。
Prosoxは、住宅、ISP、およびモバイルプロキシを提供するプロフェッショナルなプロキシプロバイダーであり、アンチデテクトブラウザと組み合わせて安全な操作を提供します。Prosoxのインフラストラクチャは、IPの重複や信頼の損失なしに、トラフィックのアービトラージ、アカウントファーミング、SEOプロジェクト、自動化、アフィリエイトネットワークのスケーリングを可能にします。
なぜプロキシがアンチディテクトブラウザを使用するときの重要な要素であるのか
ブラウザは指紋の分離を扱います：キャンバス、WebRTC、フォント、タイムゾーン、ユーザーエージェント。しかし、詐欺防止システムはさらにネットワーク層を分析します：
- IPレピュテーション
- ASNの履歴
- アカウント間のIP重複
- IP変更の頻度
- 地理的一貫性
- 接続タイプ (モバイル / 住宅 / ISP)
もしプロキシの品質が低ければ、完璧な指紋を持っていてもアカウントはブロックされる可能性があります。Prosox は独自のインフラストラクチャでこの問題を解決します。
- 6000万以上のIPプール
- 195カ国以上でのカバレッジ
- ネットワーク帯域幅最大100 Gbps
- 安定した接続
- HTTP / HTTPS / SOCKS5 のサポート
これは、Prosox をプロフェッショナルなアンチディテクトブラウザー操作のための適切なツールにします。
Prosox プロキシの種類
1. レジデンシャルプロキシ
Residential proxies は実際の家庭ユーザーに割り当てられたIPです。プラットフォームはこれらを通常のトラフィックとして認識します。
使用:
- アカウント登録
- プロフィールウォーミング
- SEOスクレイピング
- ソーシャルメディア管理
- SERP 解析
利点:
- 高信頼レベル
- 最小限のCAPTCHAリスク
- 柔軟なIPローテーション
- 正確な地域ターゲティング
2. ISPプロキシ（静的）
ISP プロキシは、インターネットプロバイダーから発行される静的IPです。適している用途:
Facebook広告
- Google広告
- TikTok 広告
- 長期的なアカウント管理
- 安定した広告セットアップ
利点:
- 専用IP
- クリーンASN
- 高速
- 突然のIP変更なし
大規模な広告プロジェクトを構築するのに理想的です。
3. モバイルプロキシ
モバイルプロキシは、実際の4G/5Gキャリアネットワークを使用します。
用途:
- インスタグラム
- TikTok
- テレグラム
- アカウント養殖
- 暗号通貨とギャンブルプロジェクト
モバイルIPは通常のスマートフォンユーザーとして表示されるため、最大限の信頼を得ています。
Prosoxをアンチディテクトブラウザと統合する方法
設定には数分しかかかりません。
- Prosoxダッシュボードでプロキシを選択してください。
- IP、ポート、ログイン、およびパスワードをコピーします。
- プロキシをブラウザプロファイルに追加する。
- 各アカウントにユニークなIPを割り当てる。
おすすめのモデル：1 台のアンチディテクトブラウザプロファイル = 1 つのユニークな Prosox プロキシ。
これは、アカウント間のネットワークフィンガープリントの重複を最小限に抑えます。
Anti-Detectユーザーに対するProsoxのユニークな利点
スケーラビリティ
6,000万以上のIPアドレスにより、範囲の繰り返しなしに数百または数千のアカウントのネットワークを構築できます。
地理精度
特定の国や地域にIPを絞り込んで選択し、正確なターゲティングを行うことができます。
スピード
Prosoxのネットワーク（最大100 Gbps）は、迅速なページロード、ラグのない広告配信、安定したセッションを保証します。
自動化
APIアクセスは、IPの割り当て、プロキシのローテーション、カスタムシステムへの統合が可能です。
管理
コントロールパネルでは、トラフィック、バランス、ローテーション、およびジオロケーション設定を監視することができます。
アンチディテクトブラウザ + プロソックスが最も活躍する場所
- トラフィックアービトラージ
- アフィリエイトプロジェクト
- SEO分析
- ウェブスクレイピング
- SMM代理店
- 暗号マーケティング
- ギャンブルプラットフォーム
- アカウント自動化
Prosox はネットワーク基盤を提供し、アンチディテクトブラウザはブラウザレベルのマスキングを処理します。
実際の使用例
トラフィックアービトラージ
チームは、頻繁なアカウント停止を避けるために、ISPおよびモバイルプロキシを使用して安定した広告アカウント運用を行います。
SEOおよびParsing
レジデンシャルプロキシは、CAPTCHAや制限なしで異なる地域のSERPデータを収集することを可能にします。
ソーシャルメディア
モバイルIPにより、何十ものInstagramおよびTikTokアカウントを安全に管理することができます。
アフィリエイトネットワーク
各プロファイルはユニークなIPを受け取り、アカウントのリンクの可能性が低くなります。
スタートする方法
- Prosoxのウェブサイトを訪問する (Undetectable 名のユーザーが250MBの無料ウェルカムボーナスを受け取ります)。
- プロキシタイプを選択します。
- 残高を資金で補充する。
- プロキシを有効にする。
- それらをあなたのアンチディテクトブラウザーに接続します。
Undetectableユーザーには、特別なボーナスが利用可能です:
プロモコード: undectable20 – 初回注文で20%割引。
結論
アンチディテクトブラウザはフィンガープリントを保護しますが、プロキシはプラットフォームがネットワークレベルであなたのアカウントをどのように認識するかを決定します。
Prosoxは単なるIPアドレスではありません。それはプロフェッショナルなプロジェクトのスケーリングのための完全なプロキシインフラストラクチャです。豊富なIPプール、高速、正確なジオターゲティング、複数のプロキシタイプにより、Prosoxは2026年のUndetectableユーザーにとって信頼できるパートナーとなります。
目標がバンやIP重複なしの成長である場合、Undetectable + Prosoxの組み合わせは、あらゆるマルチアカウント戦略の論理的な基盤となります。