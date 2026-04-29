Proxyline - プロキシサービスのレビュー

Proxyline - セキュリティと自動化のためのパーソナルプロキシサービス

Proxyline は、専用プロキシサーバーのレンタル市場において強力な地位を確立し、さまざまなタスクに対するソリューションを提供しています。このプラットフォームは、1人のユーザーのために専用のIPアドレスを提供し、高いパフォーマンスを保証し、ブロックされるリスクを軽減します。

このレビューでは、Proxylineの機能、地理的カバレッジ、価格プラン、購入時にお金を節約する方法を詳しく見ていきます。

このサービスは、HTTP、SOCKS5、およびMTProtoプロトコルをサポートする個別のプロキシの販売を専門としています。ユーザーは注文を柔軟にカスタマイズできます。特定の国、ネットワークタイプ、レンタル期間（数日から数ヶ月まで）を選択することができます。

Proxylineは、オートメーションと安定性に重点を置いています。このサービスのインフラストラクチャは、支払い後即座にIPアドレスを発行することができ、自動更新機能と機能的なAPIが長期的なビジネスプロジェクトに便利さを提供します。すべてのプロキシは匿名であり、ログを保持せず、最大100 Mbpsの接続速度を提供します。

プロキシの種類: あらゆる目的に対応する柔軟性

Proxylineは、特定のユースケースに最適化された3つの主要カテゴリを提供しています。

専用 IPv4 プロキシ

最も人気のあるタイプ。IPv4アドレスは多用途で、あらゆるウェブサイトやサービスに適しています。これらは、ソーシャルメディア（Instagram、Facebook、TikTok）、メッセージングアプリ、オンラインゲーム、広告プラットフォームで使用されます。各IPアドレスが単一のユーザーに割り当てられているため、スパマーの「隣人」になることから保護されます。

専用IPv6プロキシ

このプロトコルをサポートするプラットフォーム（例：Facebook、Instagram、Google、YouTube）にとって、コスト効率の高いソリューションです。Proxyline の IPv6 プロキシは IPv4 よりも大幅に安価であり、大量のアカウント登録や自動化された活動を最小限のコストで行うことが可能です。

共有プロキシ

共有プロキシは最大3人まで同時に使用することができます。これは、パブリックアドレスと専用アドレスの中間オプションであり、無料のものよりはるかに安定していますが、専用のものよりも安価です。最高レベルの信頼を必要としないタスクに適しています。

地理とカバレッジエリア

Proxylineは、世界で最も広範なカバレッジネットワークの1つを誇ります。現在、ユーザーは以下にアクセスできます：

50カ国以上 、ウクライナ、米国、ヨーロッパ諸国、アジア、ラテンアメリカを含む;

、ウクライナ、米国、ヨーロッパ諸国、アジア、ラテンアメリカを含む; 都市とサブネットの選択 - 注文時に好みのロケーションを指定でき、地域の制限の回避や地域SEOの監視に重要です;

- 注文時に好みのロケーションを指定でき、地域の制限の回避や地域SEOの監視に重要です; 膨大なサブネットのプール - 400以上の異なるサブネットを有し、単一のIPが検出されてもアカウント全体のネットワークが禁止されるリスクを最小限に抑えます。

サービスの技術的利点

Proxylineは、いくつかの技術的ソリューションによって競合他社とは一線を画しています:

デュアルプロトコル — 各プロキシはHTTP(s)とSOCKS5を同時にサポートします。ポートを変更することなく自動的に切り替わります。 MTProtoサポート — 標準的なプロトコルに加えて、サービスはMTProtoサポートを提供します。これは、メッセンジャーの制限を高い速度と信頼性で回避し、安定したTelegramの使用を保証する理想的なソリューションです。 高速 — 最大100Mbpsのバックボーンチャンネルが、重いコンテンツやビデオでもスムーズなパフォーマンスを保証します。 IPまたはログインベースの認証 — ユーザー名/パスワードでログインするか、パスワード不要でアクセスするために静的IPをホワイトリストに追加することができます。 便利なAPI — 開発者向けのドキュメントが提供されており、プロキシリストの購入、更新、サードパーティソフトウェアへのエクスポートを自動化することが可能です。 即時交換 — 購入後24時間以内に、アドレスがニーズに合わない場合、自動的にプロキシを返却または交換することができます。

Proxylineの価格設定ポリシーは、市場で最も柔軟なものの1つです。費用は選択した国とアドレスの数に依存します（大量購入は常に安価です）。

IPv4 — アドレスあたり最大1ドル。 IPv6 — 1IPあたり0.09 USDから。 割引 — 注文するプロキシが多ければ多いほど、またレンタル期間が長ければ長いほど、1IPあたりの価格が低くなります。

卸売注文 — 100個以上の商品を購入する場合、プロモーションコード OPTOMSALEMORE を使用すると少なくとも5%の割引が受けられます。 アフィリエイトプログラム — 紹介された顧客によるすべての支払いに対して10%の生涯コミッションを獲得できます。

Proxylineの恩恵を受ける人々

テレグラムマーケター — MTProtoプロトコルのサポートにより、メッセンジャーでの作業に最大の安定性を確保します。 アービトラジャーとターゲティングスペシャリスト — 広告ネットワークやアンチディテクションブラウザでの安全な作業のために。 SMMスペシャリスト — 大量フォロー、大量いいね、アカウントネットワークの管理のために。 SEO最適化 — 専門ツールを使用して検索結果をパースするために。 ゲーマー — オンラインゲームでのマルチウィンドウモードとピングの削減のために。

始め方: ステップバイステップガイド

プロキシの設定には2分もかかりません:

登録 — Proxyline.netにアクセスして、アカウントを作成します（メールアドレスのみが必要です）。 注文の設定 — アカウントのダッシュボードで「購入」を選択し、タイプ（IPv4/IPv6）、国、数量、期間を指定します。5%クーポンコードの入力を忘れずに。 支払い — サービスはクレジットカード、暗号通貨（USDT, BTC）、電子ウォレット、銀行振込を受け付けています。 データへのアクセス — 支払い後すぐに、プロキシは「マイプロキシ」セクションに表示されます。TXTまたはCSV形式でリストとしてダウンロードできます。 サポート — 質問がある場合、ウェブサイト上の24/7オンラインチャットは1〜3分以内に応答します。

Proxylineは、クリーンで個人用のIPアドレスをパフォーマンス保証付きで必要とする方々にとって信頼できるサービスです。MTProtoサポート、公平な10％のアフィリエイトプログラム、そしてプロモコードOPTOMSALEMOREを使用するオプションがあり、このサービスは初心者からプロまでのすべての人にとって優れた選択肢です。

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