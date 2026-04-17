Proxyon - プロキシサービスのレビュー

Proxyon: 2026年にデータを収集するスマートな方法

Proxyon は、ウェブスクレイピング、オートメーション、データ収集のために構築された従量課金制のプロキシサービスです。サブスクリプションや契約は必要なく、資金を入金するだけで作業を開始できます。

ほとんどのプロキシサービスは、必要がなくても月額プランを押し付けてきます。Proxyonは違います。資金を入金し、プロキシの種類を選び、即座に認証情報を取得します。身元確認も、待機期間も、使わなかったトラフィックに無駄な予算も必要ありません。

このプラットフォームは、1つのダッシュボードでAPIアクセス、HTTPおよびSOCKS5サポート、そして150以上の国にわたる都市レベルのターゲティングを備えた住宅用、データセンター、およびIPv6プロキシをカバーしています。

Proxyonは、データを定期的に扱うが、毎月バックグラウンドでサブスクリプションが稼働するのを望まない人々のために構築されています。開発者は、複雑なダッシュボードを扱うことなく、スクレイピングパイプラインを構築するためのクリーンなAPIアクセスを得ることができます。SEOスペシャリストは、正確なローカルSERPトラッキングのために都市レベルのジオターゲティングを取得します。

データアナリストは、eコマースやマーケットプレイスサイトのアンチボットシステムに対抗できる住宅用IPを取得します。マーケティング担当者は、広告検証や競合調査のために、実際に利用しない地域にお金を払うことなく、広範な地理的カバレッジを得ることができます。

セットアップは簡単です。proxyonでアカウントを作成し、資金を入金してすぐにリクエストを開始します。長いオンボーディングや承認プロセスはありません。プロキシの使用が月ごとに変わる場合、従量課金制は単純に賢明なモデルです。

プロキシの種類

住宅プロキシ - 実際のISP接続上の実際のデバイスから提供されます。ウェブサイトはそれらを有機的なトラフィックとして扱うため、積極的なボット検出を行うプラットフォームでも高い成功率を維持します。スクレイピング、価格モニタリング、SERPトラッキング、およびアカウント管理タスクに適しています。150以上の国を網羅し、市レベルのターゲティングと期限が切れない帯域幅が特徴です。価格は**$1.75/GB**から始まります。

- 実際のISP接続上の実際のデバイスから提供されます。ウェブサイトはそれらを有機的なトラフィックとして扱うため、積極的なボット検出を行うプラットフォームでも高い成功率を維持します。スクレイピング、価格モニタリング、SERPトラッキング、およびアカウント管理タスクに適しています。150以上の国を網羅し、市レベルのターゲティングと期限が切れない帯域幅が特徴です。価格は**$1.75/GB**から始まります。 データセンタープロキシ - IPの起源よりもスピードとボリュームが重要である場合の最適な選択です。1Gbps以上のスピード、静的セッション、IPごとに計測されない帯域幅で、大量のデータ収集と高スループットのタスクを効率的に処理します。価格は**$0.30 per IP**です。

- IPの起源よりもスピードとボリュームが重要である場合の最適な選択です。1Gbps以上のスピード、静的セッション、IPごとに計測されない帯域幅で、大量のデータ収集と高スループットのタスクを効率的に処理します。価格は**$0.30 per IP**です。 IPv6プロキシ - $0.03 per IPで数十億のアドレスにアクセス可能です。スケールが主要な要件であり、IPごとのコストを低く抑える必要がある場合、大規模なオートメーションワークフローにはIPv6が実用的なオプションです。

Proxyon の価格設定

Proxyonは、月々の契約のないデポジットモデルで運営されています。あなたの残高に資金を追加し、作業するにつれてそこから引き出します。何も失効せず、何も自動更新されず、使用していないトラフィックに対して支払うことはありません。

住宅プロキシは**$1.75/GB**、データセンタープロキシは**$0.30/ IP**、IPv6プロキシは**$0.03/ IP**で価格設定されています。

ボーナスとプロモーションコード

Proxyon は、新しいユーザーに最初のデポジットでディスカウントを提供するプロモコード「UNDETECTABLE10」も提供しています。

これは、最初の日からプロキシ予算を増やすことを意味し、どのプロキシタイプにより多くの資金を投入するかを決定する前に、サービスを適切にテストしたい場合に役立ちます。登録するときに、プロモコードはProxyonのウェブサイトで見つけることができます。

最後の考え

Proxyonは、あなたの速度を遅くするプロキシサービスの要素を取り除きます。サブスクリプションなし、身元確認なし、より高価なプランに誘導するために設計された価格設定の階層もありません。

最も一般的な実世界のユースケースをカバーする3つのプロキシタイプ、正確な地理的ターゲティングによるグローバルカバレッジ、そして実際にほとんどの開発者やチームがプロキシを使用する方法にマッチする従量課金モデル。

Proxyon を訪問して、今日からリクエストを開始しましょう。