ProxyShare - プロキシ サービス レビュー

ProxyShare は、住宅用およびSOCKS5プロキシサービスのトッププロバイダーであり、195以上の国と都市にわたる7500万以上の住宅IPを有する倫理的に調達されたプロキシネットワークを誇ります。

これは、ウェブスクレイピング、市場調査、広告検証のようなタスクを対象に、世界中の企業や開発者に対応しています。

主な特徴

広範なネットワーク: 195か所以上の地域（例: 米国、カナダ、ドイツ）で75M+の住宅用IP。

高信頼性: 安定した接続のために、静的な住宅プロキシで最大99.9%の稼働時間。

柔軟なタイプ: 回転/静的な住宅プロキシ、無制限の住宅プロキシ、静的データセンタープロキシ、長時間作用するISPプロキシ。

ユーザーフレンドリーなダッシュボード: 設定の簡単管理（IPリストチェック、ローテーション、ジオロケーション変更など）。

世界規模のカバレッジ: ヨーロッパ、アジア、アメリカ、アフリカのプロキシで、地域ごとのコンテンツアクセスを提供。

セキュアな閲覧: 実際のユーザーのデバイスを利用したプロキシにより、CAPTCHAやIP禁止を減らし、匿名性を確保します。

24/7サポート: 専任チームによる24時間年中無休のサポート。

利点

ProxyShareは、世界中のデータ収集や安全なブラウジングにおいて信頼性があり、広範な倫理的ネットワーク、ユーザーフレンドリーなツール、強力なサポートを提供します。