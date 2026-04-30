プロキシストア - プロキシサービスレビュー

Proxy Stores: ビジネスとレジャーのための専門的なパーソナルプロキシサービス

今日のプロキシプロバイダ市場において、Proxy Storesは実用的なアプローチで際立っています。他のサービスがすべてを一度にカバーしようとする一方で、このプラットフォームはプロのトラフィックアービトラージ、ソーシャルメディアの自動化、ラグのないゲームなど、特定のユーザーのニーズに合わせたサービスを提供しています。

このガイドでは、Proxy Storesの機能を分析し、そのインフラストラクチャの技術的な微妙さを分解し、それを最大限に活用する方法を学びます。

テクノロジースタックとネットワークアーキテクチャ

Proxy Stores は、単なるIPアドレスのストアではなく、匿名のオンライン活動のための完全なインフラストラクチャです。このサービスの主要な技術的特徴は、どのような複雑なソフトウェアにも適応できる高度な適応性と、高負荷下でも安定した接続を維持することです。

プロトコルと互換性

このサービスは、HTTP、HTTPS、およびSOCKS5プロトコルの完全なサポートを提供します。しかし、MTProtoの統合は特に注目に値します。これは、主にTelegramからの収入を得ているプロフェッショナルにとって非常に重要です。Proxy StoresのMTProtoプロキシにより、速度を損なうことなくメッセンジャーのフィルターを回避し、即時のデータ同期を確保します。

チャンネル容量とサーバーインフラストラクチャ

ポート帯域幅は100 Mbpsに達し、無制限のトラフィックと組み合わせることで、最もリソースを多く使用するタスクにプロキシを利用することができます。

大規模なデータスクレイピング — マーケットプレイスや検索エンジンからパフォーマンス低下のリスクなしに情報を収集します。 ビデオコンテンツの取り扱い — 匿名ゲートウェイを介して、大容量で高解像度のファイルをストリーミングおよびダウンロードします。 マルチスレッド — ネットワークアーキテクチャは、IPの有効性を損なうことなく1,000以上の同時接続をサポートします。

専門的なカテゴリ: 目的別に選ぶ

標準的なリストとは異なり、Proxy-Storeは目的別にプロキシを分類しており、初心者と大規模なチームの両方にとって物事を大幅に簡素化します。

ソーシャルメディア向け — Facebook、Instagram、TikTok、Twitterに最適化されたプール。スパムキャンペーンで以前に使用されていないクリーンなアドレス履歴により、チェックポイントのリスクを最小限に抑えます。

ゲーミング用 — Lineage 2、WoW、Steam、およびコンソール向けの専用サーバー。このカテゴリーの最優先事項は、競争性のあるゲーミングと地域制限の回避に不可欠な超低遅延です。

マーケットプレイス向け — Amazon、eBay、Etsy、OLXでの作業用のクリーンIP。複数のストアを同時に運営してもアカウントが禁止されないようにするのに役立ちます。

ユニバーサル — ターゲットリソースに制限のない任意のタスク用の個別のIPv4アドレス。

このサービスは、ウクライナ、アメリカ、イギリス、ドイツを含む40以上の国々にアクセスでき、自社のサブネットを数百持っているため、デジタルフットプリントに高いランダム性を確保します。

個人アカウントと自動化ツール

Proxy-Storeコントロールパネルは、大量のデータを取り扱うユーザーのニーズに応じて設計されています。

インスタントエクスポート — 購入したプロキシのリストを便利な形式（TXT、CSV、JSON）でクリック一つでエクスポートし、アンチディテクションブラウザやパーサーに直接インポートできます。 自動更新管理 — レンタル期間の期限切れによるアカウントの停止を防ぐために、自動支払いとプロキシの更新を設定できます。 機能的なAPI — 包括的なドキュメンテーションにより、IPアドレスの購入や交換をあなたのコードやCRMシステムに直接統合できるようになります。

Proxy-Storeは、ウクライナのユーザーに完全に合わせた柔軟な支払いシステムを提供しています。

フリ(費用)は(ウクライナの通貨)フリブニャで以下の通りです：

IPv4: アドレスごとに数ドルから（選択した国によって価格が異なります）。 IPv6: アドレスごとにわずか $0.45 からの予算に優しいソリューション。 5% クーポン — すべての顧客が利用できるプロモーションコードシステム。100 IP アドレスを購入する際に、特別な5%割引コード PROXYSTORESを入力してください。

10% アフィリエイトコミッション — アフィリエイトになって、あなたの紹介によるすべての購入に対して10％のコミッションを稼ぐことができます。獲得した資金はカードや暗号通貨ウォレットに引き出すことができます。

24時間トライアル — サービスはその機能を徹底的にテストするための1日を提供します。IPが特定のソフトウェアと互換性がない場合、交換または返金ができるだけ早く処理されます。 24/7サポート — テクニカルサポートは24時間体制で利用可能です。ルーターを通じて作業している場合や特定のサーバーソフトウェアを使用している場合でも、当社の専門家がプロキシの設定をサポートします。 データセキュリティ — サービスはユーザーの活動をログに記録せず、オンラインでの行動の完全な機密性を保証します。

Proxy-Storeは、MTProtoをサポートし、明確なタスクのセグメンテーションを提供し、クーポンやアフィリエイトプログラムでお金を節約できるプロフェッショナルなツールです。追加の設定なしで動作するプロキシが必要な場合、Proxy-Storeは優れた選択肢です。

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