ProxyUniverse - プロキシサービスのレビュー

ProxyUniverseについて - 信頼できる住宅およびIPv4プロキシプロバイダー

ProxyUniverseは、安全で安定した匿名のオンライン操作のためにResidentialおよびData Center IPv4 Proxiesを提供するグローバルなプロキシプロバイダーです。 私たちは、ビジネス、オートメーション、マーケティング、アカウント管理、およびマルチスレッドタスクのためのソリューションを提供します。

レジデンシャルプロキシ — 最大限の信頼性のための実ユーザーIP

レジデンシャルプロキシとは何か

ProxyUniverse Residential プロキシは、実在の ISP IP アドレスを使用しているため、接続は通常のユーザー トラフィックとして表示されます。 これにより、最大限の信頼が保証され、禁止を回避し、完全な匿名性が提供されます。

グローバルカバレッジ

私たちのResidentialプロキシは、世界中のすべての国で利用可能です — USA、UK、ドイツ、フランス、カナダのような主要市場から、アフリカ、アジア、中東、南アメリカなどのあまり一般的ではない地域まで。

ベストユースケース

アンチディテクトブラウザと連携する;

アカウントの作成と管理;

データスクレイピングと自動化;

広告検証とGEOテスト;

地域制限コンテンツへのアクセス。

居住プロキシは、現実的なトラフィックと最高レベルのプライバシーが必要なときに最適です。

IPv4プロキシ — 安定性、速度、および制御

主な利点

私たちのデータセンター IPv4 プロキシは、高速接続（最大 1 Gbit/s）、一定の稼働時間、そして完全な匿名性を提供します。 各IPはユニークで、login:password@IP:port形式で提供されます。

IPv4 ジオグラフィー

私たちは現在、北アメリカ、ヨーロッパ、アジア、その他の主要地域を含む47か国でIPv4プロキシを提供しています。

サポートされているプロトコル

HTTP

SOCKS5

一般的な使用例

オートメーションとスクリプト;

マルチスレッドデータ収集;

API とボットの使用;

QA とソフトウェアテスト。

高速配達と簡単管理

プロキシは購入後1〜10分以内に発行されます。 人気のある国はすぐに配信され、希少な地域は数分多くかかるかもしれませんが、常に約束された時間内に配信されます。

すべてのプロキシは、使いやすいダッシュボードを通じて管理でき、いつでもIPを延長、交換、または監視できます。

ProxyUniverseを選ぶ理由

主な利点

世界中を完全にカバーする住宅プロキシ ;

; 47か国におけるIPv4プロキシ ;

; 最大 1 Gbit/s の帯域幅；

の帯域幅； 100%のプライバシーと匿名性;

即時アクティベーションと安定した稼働時間;

すべてのアンチディテクトブラウザと互換性があります。

24/7 サポート。

パートナーシップの機会

ProxyUniverseは、リセラー、代理店、開発者と協力しています。 以下を提供します:

最後の言葉

ProxyUniverse は、高速で安全、かつプライベートなプロキシソリューションの信頼できるパートナーです。 オートメーション、アカウント管理、または地域アクセスが必要な場合でも、私たちのプロキシは速度、信頼性、そして完全な匿名性を保証します。