ProxyUniverse - プロキシサービスのレビュー
ProxyUniverseについて - 信頼できる住宅およびIPv4プロキシプロバイダー
ProxyUniverseは、安全で安定した匿名のオンライン操作のためにResidentialおよびData Center IPv4 Proxiesを提供するグローバルなプロキシプロバイダーです。 私たちは、ビジネス、オートメーション、マーケティング、アカウント管理、およびマルチスレッドタスクのためのソリューションを提供します。
レジデンシャルプロキシ — 最大限の信頼性のための実ユーザーIP
レジデンシャルプロキシとは何か
ProxyUniverse Residential プロキシは、実在の ISP IP アドレスを使用しているため、接続は通常のユーザー トラフィックとして表示されます。 これにより、最大限の信頼が保証され、禁止を回避し、完全な匿名性が提供されます。
グローバルカバレッジ
私たちのResidentialプロキシは、世界中のすべての国で利用可能です — USA、UK、ドイツ、フランス、カナダのような主要市場から、アフリカ、アジア、中東、南アメリカなどのあまり一般的ではない地域まで。
ベストユースケース
- アンチディテクトブラウザと連携する;
- アカウントの作成と管理;
- データスクレイピングと自動化;
- 広告検証とGEOテスト;
- 地域制限コンテンツへのアクセス。
居住プロキシは、現実的なトラフィックと最高レベルのプライバシーが必要なときに最適です。
IPv4プロキシ — 安定性、速度、および制御
主な利点
私たちのデータセンター IPv4 プロキシは、高速接続（最大 1 Gbit/s）、一定の稼働時間、そして完全な匿名性を提供します。 各IPはユニークで、login:password@IP:port形式で提供されます。
IPv4 ジオグラフィー
私たちは現在、北アメリカ、ヨーロッパ、アジア、その他の主要地域を含む47か国でIPv4プロキシを提供しています。
サポートされているプロトコル
- HTTP
- SOCKS5
一般的な使用例
- オートメーションとスクリプト;
- マルチスレッドデータ収集;
- API とボットの使用;
- QA とソフトウェアテスト。
高速配達と簡単管理
プロキシは購入後1〜10分以内に発行されます。 人気のある国はすぐに配信され、希少な地域は数分多くかかるかもしれませんが、常に約束された時間内に配信されます。
すべてのプロキシは、使いやすいダッシュボードを通じて管理でき、いつでもIPを延長、交換、または監視できます。
ProxyUniverseを選ぶ理由
主な利点
- 世界中を完全にカバーする住宅プロキシ;
- 47か国におけるIPv4プロキシ;
- 最大1 Gbit/sの帯域幅；
- 100%のプライバシーと匿名性;
- 即時アクティベーションと安定した稼働時間;
- すべてのアンチディテクトブラウザと互換性があります。
- 24/7 サポート。
パートナーシップの機会
ProxyUniverseは、リセラー、代理店、開発者と協力しています。 以下を提供します:
- カスタム割引とボーナス;
- 自動化のためのAPIアクセス;
- 共同プロモーションおよびマーケティングキャンペーン;
- 専用の技術サポート。
最後の言葉
ProxyUniverse は、高速で安全、かつプライベートなプロキシソリューションの信頼できるパートナーです。 オートメーション、アカウント管理、または地域アクセスが必要な場合でも、私たちのプロキシは速度、信頼性、そして完全な匿名性を保証します。