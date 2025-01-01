ProxyWing - プロキシサービスレビュー

ProxyWingは、高速ISP、データセンター、および住宅用プロキシを提供するプレミアムプライベートプロキシプロバイダーで、世界中（190か国以上）をカバーしており、柔軟な価格設定ポリシーを提供しています。

proxywingの利点:

1. プロキシタイプの多様性

私たちは、住宅用、データセンター、ISPプロキシを提供しています。これにより、お客様のあらゆるニーズにお応えすることができます。

2. 高速と安定性

Proxywingが市場に登場して以来、私たちはサーバーインフラストラクチャを改善してきました。私たちの目標は、プロキシが大きな負荷に耐え、高速で低遅延を提供できるようにすることです。

3. 24/7サポート

技術的な問題が発生した場合や、セットアップに関する質問がある場合は、私たちは迅速かつプロフェッショナルなサポートを提供する準備が常に整っています。問題を迅速に解決することがどれほど重要かを理解しており、私たちのサポートチームはいつでも対応可能です。

4. 柔軟な価格設定

初心者で少数のプロキシが必要な方から、同時に数千のIPアドレスを必要とする大規模なチームまで、私たちはすべての人のためにプロキシパッケージを用意しています。同様に重要なのは、有効期限がなく、使用したデータにのみ支払いをすることができる住宅プロキシを購入するオプションです。

5. ユーザーフレンドリーなウェブサイトとアカウントダッシュボード

多くの無料ツールを提供しています。例えば、プロキシの機能をチェックするプロキシテスターや、プロキシのフォーマットをお好みの形式に変換するフォーマットコンバーターがあります。個人用ダッシュボードでは、さまざまな支払い方法を使用して、プロキシを選択して迅速に支払うことができます。支払い後、製品カードでプロキシプロトコルをHTTPとSOCKS5の間で切り替えることができます。

ProxyWingは、ウェブスクレイピング、SEOプロモーション、トラフィック仲裁、マルチアカウント管理に最適であり、オンラインタスクの効率性とセキュリティを確保します。

プロキシの種類

住宅用。実際の顧客IPが必要で、それが回転するか同じままにしておき、非常に特定の地域ターゲティングを求める場合はこのオプションを選んでください。実際に必要なトラフィックに対してのみ支払うことでコストを抑え、190以上の拠点にわたって必要に応じて任意の数のエンドポイントを作成できるため、ワークフローは柔軟に保たれます。

ISP。静的ISP IPアドレス（99%の稼働時間を保証する専用IP）は、複数のアカウントでの長時間にわたる安定したセッションやプロセスで、あなたの「アイデンティティ」を時間とともに一貫したものに保つのに役立ちます。専用プロキシのみで、アカウントをより安全にします。

データセンター。データセンタープロキシは、速度、低コスト、大量の静的IPプールが重要な場合（例としてスクレイピングや自動化）に最適な選択です。ProxyWingは共有プロキシを提供していません。

どのプロキシタイプを選ぶべきですか？

ジオ制限されたコンテンツへのアクセス。ストリーミングライブラリや地域制限されたサイトの場合、高速で事実上無制限のトラフィックを持つデータセンタープロキシは便利です。

プライバシーと匿名性の最大化。IPをローテーションするレジデンシャルプロキシは、リクエスト間のリンク性を低下させます。

旅行ブラウジング。目的のサイトが外国のIPをブロックしている場合、必要な国からのレジデンシャルプロキシを使用して（190以上利用可能）、自宅にいるように見せかけて接続します。

大規模なデータ収集。大量のリクエストには、リクエストごとに回転する住宅プロキシがブロックを最小限にするのに役立ちます。

企業向けの許可リストとアクセス制御。 プロキシを従業員に発行し、これらのIPからのみサーバーへのアクセスを許可することで、リスクを軽減します。静的でコスト効果の高いデータセンタープロキシがProxyWingから提供されます。

広告検証。ターゲット地域で代理サーバーを選択し、Google、Facebook、またはYouTubeでの広告を見つけてレビューします－配置、言語、通貨、ターゲティングを確認します。

価格設定

住宅用: $2.5/GBから、まとめ買い割引あり。

ISP: $2.5/IP/月から; 50+ IPs — $1.8/IP/月。より多くのボリュームに対する追加割引。

Datacenter: さまざまな場所に対応しており、混合バンドルを含み、$0.87/IP/月から提供しています。

ProxyWingは、PayPal、クレジットカード、CISカード、暗号通貨（複数のネットワークで12以上のコイン）を含む、KYC不要の複数の支払い方法をサポートしています。

Undetectable アンチデテクトブラウザでプロキシを購入して設定する方法

プロキシの選択

ProxyWing のウェブサイトに登録してください。メールアドレス、名、姓を入力し、パスワードを作成してください。

プロキシタイプを選択してください。簡単に始めるためのシンプルなオプションはデータセンタープロキシです。しかし、より高い匿名性が必要な場合は、住宅用またはISP-IPアドレスを検討してください。

生成された請求書を便利な方法で支払ってください — 銀行カード、暗号通貨、またはPayPal。

製品ページにアクセスして、プロキシをコピーします。

プロフィールの作成

Undetectableアンチディテクトブラウザをダウンロード。

「New Profile」をクリックします。

プロフィール名を入力し、プロキシ設定セクションに移動します。ProxyWingの製品ページからコピーしたデータをプロキシフィールドに貼り付けます。

作成したプロファイルを起動し、オンラインIPチェッカーを使用してIPアドレスが変更されたかどうかを確認します。

結論

私たちは、オンラインセキュリティがより多くの人々にとって優先事項になることが非常に重要だと考えています。そのため、最高品質のプロキシと途切れないサービスを提供するよう努めています。複数のソーシャルメディアアカウントを管理したり、広告をテストしたり、単にウェブを閲覧したりするために、プロキシと優れたアンチディテクトブラウザを組み合わせることが最良の解決策です。