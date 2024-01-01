PSBProxy - プロキシサービスのレビュー

PSB Proxy は、幅広いタスクに対応する高品質なソリューションを提供することに重点を置いた、高級モバイルおよび住宅用プロキシプラットフォームです。2024年11月のローンチ以来、安定した運営と豊富な機能により、高級プロキシ市場での地位を確立してきました。

このサービスは接続の信頼性を99.9%のレベルで確保し、住宅用およびモバイルプロキシに対して広範な構成オプションを提供します。ユーザーは無制限の並列接続を設定したり、IPアドレスを即座に変更したり、長時間のセッション用に静的な住宅用IPを使用することができます。

カバレッジと地理的プレゼンス

PSB Proxy の技術インフラは、その規模において際立っています。このプレミアムサービスは、全世界200カ国以上で4,000万以上の住宅用IPアドレスにアクセスを提供しています。主要な地理的地域には以下が含まれます。

  • アメリカ合衆国 — 150万以上のIP
  • ブラジル — 約90万8千のIP
  • スペイン — 約78万2千のIP
  • フィリピン — 約54万6千のIP
  • ドイツ — 約44万のIP

人気のある地域に加えて、プラットフォームはポーランド、アンドラ、バチカン市国などの希少な場所からのレジデンシャルIPアドレスへのアクセスを提供します。プレミアムモバイルおよびレジデンシャルプロキシサーバーは、データ解析、価格追跡、検索エンジン最適化、地域ブロックの回避、匿名性の確保、その他多くのタスクに適しています。

すべてのIPアドレスは実際のネットワークユーザーおよびモバイルオペレーターに関連付けられており、ウェブサイトによってブロックされるリスクを大幅に低減し、最大限の匿名性を確保します。

プレミアムサービスの機能的能力

PSB Proxyは情報セキュリティと信頼性の高いデータ保護を優先します。プレミアムプラットフォームの主な機能は次のとおりです:

  • 4千万以上の高品質IPを持つ広範な住宅およびモバイルプロクシネットワークへの接続
  • 国、地域、集落、自律システムを選択できる精密な地理位置情報
  • 優れた安定性 — 稼働時間指標が99.99%に達する
  • 無制限の同時セッション数、異なるIPアドレスで利用可能
  • 指定された間隔での自動IPローテーション：1分、10分、30分、その他の間隔
  • 恒久的な住宅プロクシを使用した静的セッションの作成能力
  • 個別アドレスリストの手動作成
  • HTTP(S)およびSOCKS5プロトコルとの互換性
  • パーサー、スクリプト、オートメーションシステムと統合するためのAPI

プレミアムプロキシ価格

このプラットフォームは柔軟な料金体系を採用しており、実際に消費したトラフィックにのみ課金されます。料金ページの特別な計算機は、必要なデータ量のコストを決定するのに役立ちます。

初期ボリュームは1 GBで、最大は1000 GBです。10 GB以上のパッケージを注文する際、購入量に応じて割引が10％から始まり、そのサイズが増加します。

価格は選択されたレジデンシャルIPプールに応じて異なります。PSB Proxyは、2つのプレミアムプールを提供しています。

プール 1

  • 開始価格: 1ギガバイトあたり$2
  • 大量注文の場合、コストは1.2〜1.4ドル/GBに減少
  • 1000 GBのパッケージは40%割引で$1200
  • プールには500万の居住用IPアドレスが含まれます

プール 2（プレミアム）

  • プレミアム料金: 開始価格は1GBあたり$5
  • 大量のボリュームの場合、価格は1ギガバイトあたり$3.5に下がります
  • 1000GBは$3500で、30%の節約になります
  • プールには4000万の動的な住宅およびモバイルIPが含まれています — 最初のプールの8倍

その他のプロキシサーバーの価格:

  • モバイルプロキシ — 1GBあたり$0.7 USDから。
  • データセンタープロキシ — 1GBあたり$2.1 USDから。

支払い方法

受け付けている支払いオプションは以下の通りです:

  • デジタル通貨 (Bitcoin, TON, Solana, その他)
  • 銀行カード Visa, MasterCard, Qiwi (3% の手数料が適用されます)
  • LAVA 決済システム (手数料なし)
  • QRコードを使用した MIR カードでの支払い (3% の手数料が課されます)

残高を事前にチャージするオプションが利用可能で、その後必要に応じてトラフィックを購入することができます。購入されたトラフィックには有効期限がありません。

デフォルトでは試用期間は提供されていませんが、技術サポートは個別のリクエストに応じてテストトラフィックを割り当てることができます。

プレミアムプロキシを購入する方法

サービスを利用するには、アカウントを登録する必要があります。

  1. psbproxy.ioのウェブサイトにアクセスし、ページ上部の「Personal Account」をクリックします。
  1. 「アカウントを作成」をクリックするか、Googleログインを使用して迅速に登録してください。
  1. 手動登録の場合、ユーザー名、メールアドレス、パスワードを入力し、プロファイルの作成を確認します。
  1. コントロールパネルで、プール（プール1またはプール2）のいずれかを選択し、「今すぐ購入」をクリックしてください。
  1. 必要なボリュームを1〜1000 GBの範囲で設定します。非標準の値が必要な場合は、特別なフィールドを使用してください
  1. 支払い方法を選択してください — アカウント残高、暗号通貨、または銀行カードから。ロシアのMIRカードの場合、SBPを介した支払いが可能です
  2. 「続行」をクリックしてください
  1. 支払いページで最終金額を確認し、選択した方法で支払いを完了します。
  1. トップアップが成功すると、ジオロケーション設定とIPローテーション頻度を備えたトラフィック管理パネルが利用可能になります。

個人アカウントのデザインはシンプルで、プレミアムプロキシの管理に必要なすべてのツールが含まれています。「ショップ」セクションでトラフィックを購入することに加えて、「ウォレット」で残高をチャージしたり、外部統合のためのAPIキーをコピーしたりできます。

設定（右上隅）を通じて、インターフェイスの言語を変更したり、個人データを編集したりできます。

プレミアムサービスの主な利点

ユーザーレビューの分析は、高機能モバイルおよび住宅プロキシプラットフォームの主な利点を強調しています。

  • 印象的な基盤 — 4000万以上の住宅およびモバイルIPアドレス
  • 都市レベルまでの正確な地理的設定
  • 住宅プロキシの正当なソースの使用により、ブロックのリスクを軽減
  • 中断や遅延のない安定した接続
  • 購入したトラフィックの使用に時間制限なし
  • Telegramボットによる24/7サポートサービス
  • SBPを含む複数の支払い方法

PSB Proxyは、柔軟な設定と安定したパフォーマンスを備えた信頼できるモバイルおよび住宅プロキシサービスを必要とするユーザーのための、実績のあるプレミアムソリューションです。