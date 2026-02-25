TIGER SMS — SMS認証用のバーチャル番号

TIGER SMS — SMS検証のためのバーチャル番号：小売および卸売ソリューション

広範なデジタル化とオンラインサービスの急速な成長の時代において、ソーシャルネットワーク、メッセンジャー、マーケットプレイス、ゲームプラットフォームでのアカウント登録は日常的な作業となっています。しかし、ほとんどのプラットフォームではSMSコードの確認が必要で、個人の電話番号を使用することにはリスクがあります。スパム、データ漏洩、複数のプロフィールを1つの番号にリンクしたことによるアカウントブロックといったことです。

TIGER SMSは、仮想番号の市場におけるリーダーの一つであり、5年以上にわたり、何百万ものユーザーが安全かつ匿名であらゆるプラットフォームに登録するのを支援しています。このサービスは、ワンタイム確認コード（OTP）を受け取るために、世界中の200以上の国から一時的なモバイル番号を提供しています（ロシアを除く）。

TIGER SMSの動作 — 主な特徴

リアルタイムで利用可能なオンライン番号が10万件以上

APIの統合: APIキーを使用してSMS受信を自動化 — 大量登録に最適

低価格

自動かつ即座のSMS配信

マルチ-SMSサポート

柔軟な支払いオプション: 銀行カード、支払いシステム、または暗号通貨による便利なアカウントのチャージ

卸売購入者向けの個別条件

すべての購入と使用された番号の詳細な統計

24/7サポート（Telegram + サイト上のライブチャット）

公平な返金ポリシー - 使用できない番号は交換され、再販されることはありません

自分のSIMカードを接続するオプション（SMSを受け取ることでお金を稼ぐ）

TIGER SMSを選ぶ理由

実績と信頼性

何年にもわたり、このプラットフォームは何百万人ものユーザーにサービスを提供し、信頼できるSIMカード提供業者との直接的なパートナーシップを築いてきました。これにより、安定したパフォーマンスと使用できない番号の割合を最小限に抑えることが保証されています。

世界的なカバレッジ

数字は200以上の国から利用可能です — アメリカ、イギリス、ドイツ、カナダからインドネシア、インド、ベトナム、フィリピン、トルコ、ブラジル、その他多くの国々まで。これにより、品質を損なうことなく地域サービスへの登録が可能になります。

プロキシによる柔軟な使用シナリオ

TIGER SMSはプロキシサーバーやアンチデテクトブラウザと完全に統合されており、プロフェッショナルにとって欠かせないツールです。

大量登録 — 異なるIPやデバイスフィンガープリントを使用して、Instagram、TikTok、Telegram、Facebook、WhatsApp、Shopee、その他のプラットフォームで何百ものクリーンアカウントを作成します。

— 異なるIPやデバイスフィンガープリントを使用して、Instagram、TikTok、Telegram、Facebook、WhatsApp、Shopee、その他のプラットフォームで何百ものクリーンアカウントを作成します。 トラフィックアービトラージ — 新しいリンクされていないアカウントで広告キャンペーンを開始します。

— 新しいリンクされていないアカウントで広告キャンペーンを開始します。 SMMとボット — TIGER SMS APIを介して投稿の自動化、招待、大量メッセージ送信、アカウントのウォーミングを行います。

— TIGER SMS APIを介して投稿の自動化、招待、大量メッセージ送信、アカウントのウォーミングを行います。 テストと開発 — 個人データを危険にさらすことなく、さまざまな地理的位置でアプリケーション、ボット、ソフトウェアをテスト。

— 個人データを危険にさらすことなく、さまざまな地理的位置でアプリケーション、ボット、ソフトウェアをテスト。 商業利用 — 自動登録ソフトウェアの再販業者や開発者は、特別条件、ホワイトラベルオプション、完全なAPIアクセスを受け取ります。

柔軟な利用シナリオ

小売 — 1〜10アカウントが必要な際の個人登録に最適です。

— 1〜10アカウントが必要な際の個人登録に最適です。 一括登録 — API統合により完全自動化が可能（自動登録ソフトウェア、ボット、パーサーの開発者に最適）。

— API統合により完全自動化が可能（自動登録ソフトウェア、ボット、パーサーの開発者に最適）。 ホワイトラベル — 再販業者向けに独自のブランドでサービスを開始する機会。

金融利益

受信したSMSにのみ料金が発生します。コードが届かない場合、番号はキャンセルされ、資金は自動的に返金されます。

預金時の手数料を最小限に。

ロイヤルティプログラム — 常連顧客向けの割引とボーナス。

紹介プログラム — 紹介されたユーザーの支出の5%。

TIGER SMSの始め方：アカウント登録からTelegramアカウントの作成まで

アカウント登録 公式のTIGER SMS Webサイトにアクセスします。 「登録」ボタン（右上隅）をクリックします。有効なメールアドレスを入力し、強力なパスワードを作成します。登録を確認してください — 通常10〜15秒かかります。この後、自動的に個人アカウントにログインできます。

バランストップアップ 個人アカウントで「リチャージ」をクリックします。便利な方法を選択してください：銀行カード、暗号通貨、電子ウォレット、またはその他のオプション。少額（50–100 RUBで十分）を入金します。残高は即座にクレジットされます。

Telegramアカウント登録 Telegramアプリを開く → 「メッセージを始める」 → 「サインアップ」。TIGER SMSからコピーした番号を貼り付ける。「次へ」をクリック — Telegramが確認コードを送信します。TIGER SMSの個人アカウントに戻り、「マイナンバー」または「受信SMS」セクションへ。数秒から数分以内にコードが自動的に表示されます。それをコピーし、Telegramに入力します。完了！新しいアカウントが作成されます。

コードが指定された時間内に届かない場合は、番号の横にある「キャンセル」をクリックしてください。お金は自動的にあなたの残高に戻され、新しい番号を購入することができます。

連絡先とサポート

SMM、トラフィックアービトラージ、ボット開発、一括登録に関わっている、または新しいアカウントを安全に作成したい場合は、TIGER SMSが2026年には信頼できるツールとなるでしょう。

登録し、テストし、個人データをリスクにさらすことなく最大限に活用しましょう。