TradeProxy - プロキシサービスのレビュー

TradeProxy.net – 9Proxy、ABCProxy、922などの世界をリードするブランドからの公式プロキシを配布する信頼されたプラットフォーム

私たちはTRADE PROXYです。多くの主要なグローバルプロキシプロバイダーの公式認定ディストリビューションパートナーです。私たちのウェブサイトで販売されているすべてのプロキシは、本物で認定されており、安定性と信頼性をもって動作します。

TradeProxy.netのプロキシ購入インターフェースは、シンプルでユーザーフレンドリーです。

オリジナル料金の最大3倍安い価格でTRADE PROXYで利用可能なトッププロキシブランド：

No.1 – 9Proxy:

超安定な回転式住宅プロキシで、接続速度が速い。ソーシャルメディア、eコマース、複数アカウントの同時管理などのユースケースに最適。HTTP/SおよびSOCKS5プロトコルに完全対応、稼働率99.99%。

元の価格は$0.025/IPから — TradeProxyでは、その約3分の1のコストです。

No.2 – ABC Proxy:

190以上の国をサポートする高品質でクリーンなIP。地域やISPの選択が簡単。静的住宅プロキシやモバイルプロキシを含むさまざまなプロキシタイプを提供しています。

元の価格は約$0.7/GB — TradeProxyは強力な大量割引を提供しています。

No.3 – 922 プロキシ:

強力なSOCKS5プロキシで、Windows、Android、iOSなどの複数のプラットフォームに対応しています。2億以上の住宅IPを提供し、99.9%の稼働率、20〜50Mbpsの速度を実現し、IPホワイトリストに対応しています。 エンタープライズプランは$0.045/IPからで、TradeProxy.netで利用可能な高度に最適化された価格設定となっています。

No.4 – Luna Proxy:

自動化とウェブスクレイピングタスクに最適な高性能な住宅用およびモバイルプロキシ。稼働時間は99.9％を超え、ユーザーは国または都市ごとにIPを簡単に選択できます。CAPTCHAやIPブロックの問題を効果的に軽減します。

住宅用プロキシの価格は$0.77/GBから始まり、TradeProxyを通じて購入することでコストを最大70％節約できます。

No.5 – Pia Proxy:

HTTP/SおよびSOCKS5プロトコルの両方をサポートする柔軟なプロキシサービスで、高いセキュリティとツールへのシームレスな統合を提供します。3億5000万以上の住宅用IPを提供し、セッションの持続性とスケジュールされたIPローテーションをサポートします。

SOCKS5パッケージはわずか$0.05/IPから始まり、TradeProxyを通じて元の価格の1/3以下で利用可能な多数のIPがあります。

市場動向に基づいてプロキシ在庫を継続的に更新し、国、都市/地域、ASN、キャリアなどのフィルターを提供しており、あらゆる専門的なニーズに適しています。

柔軟な支払い – CDキーをすぐに受け取る

USDT、ETH、BTCなどの暗号通貨による支払いをサポートしています。

プロキシは、メールを介して、またはTrade Proxyの購入履歴を通じて即座に配信されます。

CDKeyを使用してTrade Proxyでプロキシを追加する方法

プロキシへのチャージは迅速で簡単、そして以下のわずか数ステップで即座にアクティベートできます。

ステップ 1: 購入手続きが完了すると、確認メールまたはTradeProxy.netウェブサイトの「購入履歴」セクションでCDKey（プロキシの追加コード）を受け取ります。

ステップ2: 購入したプロキシブランドの公式プラットフォームにアクセスし、以前に作成したアカウントにログインして、「トップアップ」機能を使用してCDキーを入力します。

新しいアカウントを作成する必要はありません。既存のアカウントをご利用ください。

注意: 各ブランドには異なるチャージプロセスがあるかもしれないので、提供されている特定の指示に従ってください。

実際の例 – 9Proxyを購入する際にTrade Proxyを選ぶべき理由

9Proxy は、回転IPプロキシを提供する信頼性の高い国際的なプロバイダーであり、安定した高速の住宅プロキシパッケージを専門としています。大量のアカウント管理、マルチプラットフォーム運用、自動化タスク、大量アカウント登録、シーディング、製品テストなどのユースケースに最適です。このプロキシはHTTP/SおよびSOCKS5プロトコルの両方をサポートしており、統合が簡単で柔軟です。

9Proxyから直接購入する場合の価格:

20 USD / 100 IP — 個別または9Proxyのウェブサイトで直接購入する場合、IPごとに約0.2 USDに相当します。

Trade Proxyを使用して購入する際の価格:

わずか5 USD / 100 IP — これはIPあたりたったの0.05 USDに相当し、プロバイダーからの直接価格の4倍安いです。

主な違い：

あなたは、9Proxyからの全く同じ公式IPで、同じシステムを使用しています。

スピード、パフォーマンス、稼働率に違いはありません。

唯一の違いは：コストが大幅に低いことです。

Trade Proxyを使用すると、費用を最大75%節約できます。特に、クリーンで安定したIPを必要とする大規模なシステムを運営する企業や個人に最適です。

クリックして表示 TRADE PROXYから購入時の9Proxyチャージガイド。

Trade Proxyから9Proxyを購入すると、CDKey（リチャージコード）がメールまたは注文履歴に送信されます。このCDKeyには、購入に対応するIPの数が含まれています。

IPには固定された時間制限はありません。クォータは、あなたがアクティブに接続したときにのみ差し引かれます。各IPは通常、数時間稼働し、使用条件によっては最大24時間持続します。

ソフトウェアを介して9Proxyをトップアップする方法：

アカウントをまだお持ちでない場合は、こちらを訪れて、ご自分の9proxyアカウントを作成してください！

9proxyソフトウェアをダウンロード: Windows | MacOS | Linux

ステップ 1: 9proxyソフトウェアを開き、あなたのアカウントにログインします。

ステップ 2: ログインした後、「Use Share Code」を選択します。

ステップ 3: [コードを使用] タブに切り替え、画像に示されたようにCDキーを入力します。

生涯保証ポリシー

Trade Proxyからプロキシを購入すると、明確で信頼性のある保証ポリシーでカバーされます。

すべてのプロキシは使用期間中、終身保証が付いています。

システムは30秒以内に故障したIPを自動的に交換します。

注意: 利用者が利用規約に違反した場合や禁止目的でプロキシを使用した場合、保証は適用されません。

Trade Proxyを公式パートナーとして検証する方法

TradeProxyが公式の正規代理店であることを簡単に確認するには、次のようなプロキシブランドに直接確認メールを送信してください。

9Proxy: support@9proxy.com

ルナプロキシ: support@lunaproxy.com

922プロキシ: support@922proxy.com

Pia Proxy: support@piaproxy.com …

割引

割引コード: UNDETECTABLE

このコードを使用して、TradeProxy.netでのプロキシ注文を2%オフにしましょう。

チェックアウトのステップで、クーポンコード欄にこのコード UNDETECTABLE を入力するだけで、2%の割引 が自動的に注文に適用されます。

今すぐ訪問： https://tradeproxy.net

サポート連絡先: support@tradeproxy.net

本物のプロキシを体験 – 本物のスピード – 本物の結果！