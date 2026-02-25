White Link - サービスレビュー白書
White Link レビュー: 安定したホワイトページ
Google、Meta、TikTok、Bing、その他多数向けに設計された手動のホワイトページ制作—初回の審査を通過するようにデザインされています。
White Link は、メディアバイヤーやアフィリエイトチーム向けのプロフェッショナルなホワイトページ開発サービスです。ページは、ニッチやGEOに合わせて個別に作成され、プラットフォームのルールの変化に対応するためにアルゴリズムが毎日更新されています。
ホワイトリンクとは何ですか？
White Linkは、Google Ads、Meta Ads、TikTok Ads、Bing Adsのような厳しいプラットフォームでキャンペーンを安定させるための手動のホワイトページ制作サービスです。各ページは、あなたのニッチ、地域、プラットフォームのルールに合わせて個別に制作され、承認が予測可能になるようにテストと改良が施されています。
プロモコード UNDETECTABLE を使用して10%割引を受けましょう。
なぜそれが重要なのか
- 戦略はポリシーに合わせて日々更新され、ホワイトページは最小限のリスクでモデレーションを通過します。
- 各GEOおよびプラットフォームに対して手動で作成
- Google、Meta、TikTok、Bing用に調整されたアルゴリズム
- 初回で99％の承認
これは、コンプライアンスと安定性が不可欠な、スケーラブルで長期的な広告セットアップにおいて、White Link を中核とするものです。
ホワイトページが必要な理由
グレーまたはセンシティブなオファーの場合、ホワイトページはモデレーション中にファネルを保護し、アカウントの寿命を延ばします。これがないと、パフォーマンスは予測不可能になります。
- モデレーションを安全に通過する
- 見えるファンネル層として機能します
- 実際の着陸をクロークで保護します
- GEOs 全体での配信を安定化
- 広告アカウントの寿命を延ばす
対応広告プラットフォーム
White Link は、すべてのビルドをあなたのトラフィックソースのルールに適応させます。どこでキャンペーンを実施する予定かをサポートに伝えると、チームはコピー、構造、および技術設定を調整します。
- Google 広告
- Telegram広告
- TikTok広告
- Bing 広告
- メタ広告
- 追加の広告ネットワーク
広告キャンペーンの迅速な立ち上げ
WordPress プラン には、迅速にライブにするために必要なものがすべて含まれています。インフラストラクチャは事前に構成されているため、クローキングを接続してすぐにトラフィックを送信し始めることができます。
WordPressプランに含まれるもの
- 信頼ドメインを含む
- Cloudflare接続
- クローク対応インフラストラクチャー
- 1年間ホスティング
- 管理パネル + FTPアクセス
すべてのデータはWhite Linkサーバーに残り、チームはホスティングやDNSのトラブルシューティングではなくキャンペーンに集中できます。
White Linkの主な機能
収入の成長
平均〜80%の収益向上は、高い支出限度額と安定性のおかげです。すべてのページは、あなたのトピックとキーワードに合わせて調整されています。
簡単なクローク統合
WordPress + FTPアクセスを使用すると、DNSやホスティングの設定に苦労することなく、あなたのクローカーを簡単に接続できます。
99% 承認率のモデレーション
手動ビルドと調整されたアルゴリズムにより、ほとんどのページは主要な広告プラットフォームでの最初の試行で合格するのに役立ちます。
チーム向けの割引
毎週500ページ以上を注文するチームには、カスタム価格と白手袋サポートが提供されます。
実証済みのパフォーマンス
10,000以上のwhite pagesを出荷し、世界中で150以上のメディア購入チームにサービスを提供しています。
支払いの仕組み（暗号通貨のみ）
ページを公開するための単純なフロー:
- タリフを選択し、「Buy White Page」をクリックします。
- 連絡先を入力し、利用可能なプロモを適用します。
- 暗号通貨を選択して資金を送金します。
- トランザクションハッシュを貼り付けます。
- 支払いを確認し、マネージャーからのフォローアップを待ちます。
ユーザーがWhite Linkを選ぶ理由
- キャンペーンの長寿命化
- 安定した支出
- レスポンシブなサポートチーム
- 一貫した承認率
- アカウントの禁止が減少
- 通常、20ページ中19ページが合格します
白書に関する詳細情報をサポートを通じて見つけることができます - https://t.me/white_link_sup Telegramチャンネル White Link - https://t.me/+rimt4uxNbO9iNWNi