Multi-account CoinList năm 2026: Quy định, rủi ro và quản lý tài khoản tuân thủ

Quản lý nhiều tài khoản CoinList đã trở thành một trong những chiến lược gây tranh luận nhiều nhất trong ngành tiền mã hóa kể từ khi những đợt bán token nổi bật đầu tiên được triển khai trên nền tảng CoinList. Hướng dẫn này phân tích các quy định, hệ thống phát hiện, rủi ro thực tế và vai trò của trình duyệt antidetect trong các quy trình làm việc hợp pháp.

Câu trả lời nhanh: Multi-account CoinList có đáng để sử dụng vào năm 2026 không?

Multi-account trên CoinList bị nghiêm cấm rõ ràng theo Điều khoản dịch vụ của họ và được củng cố bằng các quy định nghiêm ngặt liên quan đến luật chống rửa tiền và xác minh danh tính. Các đợt bán token được giám sát bằng quy trình xác minh danh tính nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn hành vi thao túng, và việc sử dụng nhiều tài khoản có thể dẫn đến lệnh cấm trên CoinList. CoinList khuyến nghị quản lý toàn bộ hoạt động giao dịch từ một tài khoản đã xác minh duy nhất, còn việc sử dụng bot hoặc công cụ antidetect vi phạm các điều khoản của CoinList và có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản. Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích giáo dục và nâng cao nhận thức về rủi ro.

CoinList hiện tập trung vào các đợt bán token và những dịch vụ onchain khác, trong đó tài sản được chuyển đến các ví không lưu ký do người dùng kiểm soát. CoinList Pro, giao dịch tập trung và staking thuộc về nền tảng cũ; staking và các dịch vụ tạo thu nhập onchain liên quan đã được ngừng hoạt động vào ngày 30 tháng 11 năm 2025. Trong thời kỳ bùng nổ bán token từ năm 2020 đến năm 2022, một số người dùng đã cố gắng tăng cơ hội nhận phân bổ bằng cách vận hành các tài khoản trùng lặp. CoinList công khai xác nhận rằng họ phân tích thiết bị, trình duyệt, địa chỉ IP, tính hợp lệ của email, hoạt động giống bot và hành vi bất thường để xác định các tài khoản gian lận.

Undetectable.io không khuyến khích vi phạm các quy định của CoinList. Những nhà giao dịch so sánh các thiết lập khác nhau thường xem xét các lựa chọn trình duyệt thay thế cho multi-account trước khi quyết định cách quản lý quy trình làm việc trên các nền tảng ít hạn chế hơn. Những rủi ro chính của multi-account bao gồm:

Tài khoản bị đình chỉ hoặc đóng vĩnh viễn

Giao dịch bị chặn, tiền bị đóng băng hoặc quyền truy cập bị trì hoãn trong quá trình kiểm tra tuân thủ

Phân bổ bị thu hồi hoặc bị loại khỏi các đợt chào bán trong tương lai nếu được cho phép theo các điều khoản áp dụng

Rủi ro pháp lý tiềm ẩn nếu có liên quan đến giấy tờ giả, danh tính bị đánh cắp, né tránh lệnh trừng phạt, rửa tiền hoặc các hành vi gian lận khác

Thiết lập multi-account CoinList là gì?

Thiết lập multi-account CoinList có nghĩa là cố ý tạo và sử dụng nhiều tài khoản riêng biệt trên nền tảng CoinList để tham gia bán token, phân phối token hoặc giao dịch tiền mã hóa bằng nhiều danh tính hoặc thiết bị khác nhau. Việc sử dụng nhiều tài khoản có thể bị coi là hành vi vi phạm nhằm giành lợi thế không công bằng theo các chính sách của CoinList.

Có hai trường hợp riêng biệt:

Một người dùng cố gắng vượt qua các quy định về hàng đợi và phân bổ bằng các hồ sơ KYC trùng lặp.

Một tổ chức hoặc đại diện được ủy quyền truy cập vào tài khoản của những người dùng thực khác nhau, với sự đồng ý của từng người dùng, tuân thủ Điều khoản của CoinList, các quy định của đợt chào bán áp dụng và mọi yêu cầu bổ sung về đăng ký hoặc thỏa thuận bằng văn bản mà CoinList yêu cầu.

Multi-account thường được áp dụng trong những trường hợp sau:

Hàng đợi và cơ chế phân bổ trong các đợt bán token, nơi một số người dùng cố gắng tạo nhiều hồ sơ trùng lặp để tăng cơ hội

Airdrop và các chương trình phần thưởng liên quan đến hoạt động của ví CoinList

Quyền truy cập sớm trước khi token mới được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn, vì nhiều tài khoản hơn làm tăng cơ hội nhận được số lượng token giới hạn

Các chương trình staking và những dịch vụ khác nhau được cung cấp thông qua nền tảng

Thuật ngữ “multi-account CoinList” trở nên phổ biến trên các diễn đàn tiền mã hóa và nhóm Telegram trong thời gian diễn ra những đợt bán lớn như Filecoin (2017), Flow (2020) và Archway/Neon (2023), khi hàng chục nghìn người dùng cạnh tranh để nhận được số lượng phân bổ giới hạn trong mỗi đợt chào bán tài sản được token hóa.

Tại sao các nhà giao dịch từng sử dụng multi-account CoinList cho các đợt bán token

CoinList được thành lập vào năm 2017 và có trụ sở tại San Francisco, ban đầu được tách ra từ Amalgamated Token Services Inc, công ty sau đó đã được đổi tên. Nền tảng nhanh chóng trở thành launchpad hàng đầu cho các dự án tiền mã hóa vì CoinList cung cấp quyền truy cập sớm vào các token tiền mã hóa mới thông qua các đợt bán có cấu trúc với nguồn cung giới hạn, thời gian đăng ký, vị trí ngẫu nhiên trong hàng đợi và giới hạn cho mỗi tài khoản được hỗ trợ bằng quy trình KYC nghiêm ngặt.

Dưới đây là bối cảnh lịch sử thúc đẩy các chiến lược multi-account:

**2017–2021: **CoinList tổ chức những đợt bán token lớn cho các dự án như Solana, Casper và Flow. Một số token này sau đó mang lại mức lợi nhuận đặc biệt cao so với giá bán ban đầu, làm gia tăng nhu cầu đối với các đợt ra mắt tiếp theo. Trong giai đoạn này, CoinList cũng vận hành các sản phẩm giao dịch tập trung hiện đã trở thành một phần của nền tảng cũ không còn được hỗ trợ.

2022–2023: Thị trường hạ nhiệt, nhưng nhu cầu mạnh vẫn tiếp tục đối với các dự án token như Archway và Neon Labs với mức định giá lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ.

Một tài khoản tương ứng với một cơ hội trong hàng đợi bán token, điều này khiến người dùng muốn tạo nhiều “slot” để tăng khả năng thành công. Một số người dùng cũng phân bổ vốn giữa các tài khoản để đồng thời tham gia nhiều phương án bán khác nhau — các đợt phân bổ, thời gian khóa hoặc cấp độ mua khác nhau. Mặc dù lợi ích được kỳ vọng là nhận được lượng token phân bổ lớn hơn và có thêm cơ hội đạt lợi nhuận từ 10x đến 100x đối với từng loại tài sản, chiến lược này đi kèm với rủi ro tuân thủ và cấm tài khoản rất lớn mà nhiều người đã đánh giá thấp.

Hình ảnh mô tả nhiều đồng tiền mã hóa màu vàng nằm rải rác trên một bàn giao dịch tối màu, với một chiếc máy tính xách tay ở phía sau, gợi lên chủ đề về tài sản kỹ thuật số và hoạt động giao dịch tiền mã hóa. Bối cảnh này thể hiện không khí tham gia các đợt bán token và quản lý nhiều tài khoản CoinList.

Quy định của CoinList: Điều khoản nói gì về nhiều tài khoản

CoinList được vận hành bởi Amalgamated Token Services Inc. và các công ty con. Điều khoản hiện tại mô tả CoinList là một nền tảng công nghệ cung cấp cơ sở hạ tầng, kiểm tra tuân thủ, quy trình xác định điều kiện tham gia, đăng ký người dùng và hỗ trợ phân phối cho các đợt bán token cũng như những sản phẩm onchain khác. CoinList tuyên bố rằng họ không phải là ngân hàng, nhà môi giới chứng khoán, sàn giao dịch, đơn vị lưu ký, doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ hoặc đơn vị xử lý thanh toán. Điều khoản dịch vụ của họ quy định những hạn chế rõ ràng ảnh hưởng đến bất kỳ ai đang cân nhắc sử dụng nhiều hơn một tài khoản.

Các nghĩa vụ và hạn chế chính bao gồm:

CoinList có thể yêu cầu xác minh danh tính trước khi người dùng được phép truy cập các dịch vụ cụ thể hoặc tham gia một đợt bán token. Đối với người dùng cá nhân, quy trình xác minh hiện tại có thể bao gồm họ tên đầy đủ, thông tin nơi cư trú, ngày sinh, ảnh selfie và kiểm tra sự sống, giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp và nghề nghiệp. Thông tin bổ sung có thể được yêu cầu tùy thuộc vào khu vực pháp lý của người dùng và đợt chào bán áp dụng.

Quy trình đăng ký bao gồm các bước kiểm tra tuân thủ KYC và AML. Mỗi tài khoản phải hoàn tất quy trình xác minh KYC riêng bằng danh tính xác thực — việc tuân thủ KYC yêu cầu xác minh riêng biệt cho từng tài khoản cá nhân.

Tùy thuộc vào dịch vụ, khu vực pháp lý và đợt chào bán, người dùng có thể được yêu cầu cung cấp họ tên, địa chỉ cư trú, ngày sinh, giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, ảnh selfie và kiểm tra sự sống, nghề nghiệp, giấy tờ chứng minh địa chỉ, thông tin thuế, số điện thoại hoặc tài liệu chứng minh nguồn tiền.

CoinList có toàn quyền quyết định từ chối, đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ tài khoản CoinList nào vì gian lận, sử dụng bị cấm hoặc vi phạm chính sách. CoinList có thể đình chỉ, hạn chế hoặc đóng các tài khoản mà họ cho rằng đang né tránh các biện pháp kiểm soát, bao gồm các tài khoản được mở để vượt qua giới hạn phân bổ, điều kiện tham gia hoặc chương trình khuyến mãi. CoinList tuyên bố rằng những tiêu chí đằng sau các quyết định đó có thể được giữ bí mật.

CoinList cấm chuyển giao quyền truy cập tài khoản hoặc quyền sở hữu tài khoản cho bên thứ ba, bao gồm thông qua việc mua tài khoản CoinList, ngoại trừ trường hợp việc chuyển giao diễn ra theo quy định của pháp luật.

Không tuân thủ các điều khoản của CoinList có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với hoạt động giao dịch và quyền truy cập, bao gồm lệnh cấm vĩnh viễn và đóng băng tài sản kỹ thuật số.

Các đợt bán token, phân phối token và sản phẩm thị trường vốn onchain là những lĩnh vực nhạy cảm về pháp lý. CoinList phải tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng của Hoa Kỳ, các yêu cầu chống rửa tiền, lệnh trừng phạt của OFAC và luật áp dụng tại các khu vực pháp lý khác. Việc tạo tài khoản trùng lặp có thể vi phạm Điều khoản của CoinList. Sử dụng giấy tờ giả, danh tính bị đánh cắp hoặc thuê lại hay những thông tin gian dối khác cũng có thể tạo ra rủi ro pháp lý nghiêm trọng và có thể dẫn đến việc thông tin bị tiết lộ khi pháp luật, thủ tục pháp lý hoặc yêu cầu của cơ quan chính phủ bắt buộc. Bài đăng về phòng chống tấn công Sybil năm 2024 của họ mô tả những nỗ lực tích cực nhằm phát hiện các cụm tài khoản gian lận.

CoinList phát hiện nhiều tài khoản như thế nào: Fingerprint, IP và mẫu hành vi

Các nền tảng tiền mã hóa hiện đại như CoinList sử dụng hệ thống phát hiện nhiều lớp để xác định nhiều tài khoản. Trước khi thử nghiệm bất kỳ thiết lập nào, những người dùng quan tâm đến quyền riêng tư thường kiểm tra tính độc nhất của fingerprint bằng các công cụ như AmIUnique.org kết hợp với trình duyệt antidetect. Dưới đây là những yếu tố chính, được giải thích theo cách dễ hiểu:

Fingerprint thiết bị: phiên bản hệ điều hành, độ phân giải màn hình, phông chữ đã cài đặt, trình kết xuất WebGL, hash Canvas và AudioContext tạo ra một fingerprint kỹ thuật số duy nhất cho mỗi máy tính hoặc thiết bị. Điều khoản của CoinList xác định rõ “truy cập nhiều tài khoản từ cùng một thiết bị” là hành vi lạm dụng.

Metadata trình duyệt: chuỗi User-Agent, múi giờ, cài đặt ngôn ngữ và số luồng phần cứng đều góp phần xác định liệu các phiên có bắt nguồn từ cùng một môi trường hay không.

Chỉ báo mạng: sử dụng địa chỉ IP dùng chung có thể kích hoạt quá trình phát hiện nhiều tài khoản. IP trung tâm dữ liệu, điểm cuối VPN đã biết và việc phân nhóm theo ASN là các dấu hiệu cảnh báo. Những công cụ như BrowserLeaks.com để kiểm tra tính ẩn danh có thể cho thấy nền tảng nhìn thấy những dữ liệu IP, DNS và WebRTC nào. CoinList hoạt động ở nhiều quốc gia nhưng hạn chế một số khu vực, vì vậy sự không khớp về vị trí địa lý giữa IP và quốc gia KYC sẽ làm tăng điểm rủi ro.

Phân tích hành vi: CoinList tuyên bố rằng họ kiểm tra các hoạt động giống bot và hành vi bất thường. Họ không công khai những biến số hành vi hoặc ngưỡng chính xác được sử dụng trong các mô hình rủi ro. Các mẫu hoạt động riêng biệt không khiến tài khoản trùng lặp hoặc không được ủy quyền trở nên tuân thủ.

Người dùng cá nhân có thể được yêu cầu gửi ảnh selfie, hoàn tất kiểm tra sự sống và cung cấp giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp. Thời gian xác minh khác nhau tùy theo khu vực pháp lý, đợt chào bán, tài liệu được gửi và việc có cần kiểm tra bổ sung hay không. CoinList không công bố thời gian xác minh chung từ 7 đến 10 ngày làm việc.

Kể từ năm 2023, CoinList đã tăng cường hệ thống đánh giá rủi ro tự động. Những thủ thuật đơn giản như cửa sổ ẩn danh, VPN giá rẻ hoặc xóa cookie không còn đủ hiệu quả. Nền tảng sử dụng fingerprint liên tục để liên kết các hồ sơ ngoài yếu tố IP, kết hợp các tín hiệu cấp thiết bị và hành vi nhằm bảo vệ người dùng cũng như tính toàn vẹn của nền tảng.

Hình ảnh thể hiện một fingerprint kỹ thuật số màu xanh phát sáng đang được quét trên màn hình tối, tượng trưng cho các phương pháp xác minh danh tính và bảo mật tài sản kỹ thuật số tiên tiến. Hình ảnh này thể hiện tầm quan trọng của xác thực hai yếu tố và xác minh KYC trong ngành tiền mã hóa, nhằm đảm bảo bảo vệ người dùng và tuân thủ pháp luật áp dụng.

Những lỗi multi-account phổ biến khiến người dùng CoinList bị cấm

Dưới đây là những lỗi vận hành phổ biến nhất dẫn đến việc bị phát hiện và cấm tài khoản. Việc hiểu rõ những mẫu này rất quan trọng ngay cả với những người đang quản lý hợp pháp tài khoản của nhiều khách hàng hoặc tìm hiểu các chiến lược multi-account trong những cộng đồng như Reddit, nơi tồn tại các rủi ro tương tự.

Những lỗi thiết bị và mạng phổ biến:

Đăng nhập vào 3–4 tài khoản từ cùng một hồ sơ trình duyệt thông thường trên một máy tính

Sử dụng lại cùng một thiết bị di động, mạng Wi-Fi và địa chỉ IP cho nhiều hồ sơ KYC

Sử dụng chung một địa chỉ rút tiền của ví CoinList hoặc cùng một địa chỉ nạp tiền từ ví bên ngoài cho tất cả tài khoản

Sử dụng VPN công cộng giá rẻ hoặc proxy trung tâm dữ liệu được hàng trăm người dùng khác chia sẻ

Những mẫu lỗi cụ thể:

Hoàn tất KYC trên một tài khoản rồi ngay lập tức cố gắng xác minh tài khoản thứ hai bằng dữ liệu gần như giống hệt, chẳng hạn ảnh selfie tương tự hoặc số giấy tờ trùng lặp

Tạo nhiều tài khoản trong khoảng thời gian ngắn trong một đợt bán token có thể bị xem là đáng ngờ, nhưng CoinList không tiết lộ bất kỳ ngưỡng số lượng cố định nào tự động kích hoạt biện pháp xử lý

Chuyển token từ nhiều tài khoản vào một địa chỉ ví bên ngoài ngay sau khi đợt bán kết thúc

Sau khi một cụm tài khoản bị gắn cờ, CoinList có thể:

Đình chỉ, hạn chế hoặc đóng các tài khoản có liên quan

Chặn giao dịch hoặc đóng băng tiền trong khi thực hiện các biện pháp theo Điều khoản

Yêu cầu xác minh bổ sung hoặc tiến hành kiểm tra tuân thủ

Việc tạo nhiều tài khoản dẫn đến những rủi ro như tài khoản bị đình chỉ và mất tiền. Cần duy trì danh tính riêng biệt và môi trường khác nhau cho mỗi tài khoản. Việc hiểu những mẫu này giúp bất kỳ ai quản lý tài khoản cho người dùng khác — chẳng hạn như thành viên gia đình hoặc khách hàng — tránh liên kết nhầm có thể kích hoạt các biện pháp bảo mật đối với hoạt động hợp pháp.

Kiến thức cơ bản về Undetectable.io: Trình duyệt antidetect cho quy trình multi-account

Undetectable.io là một trình duyệt antidetect được phát triển dành cho những chuyên gia vận hành nhiều tài khoản trên các nền tảng khác nhau — mạng quảng cáo, mạng xã hội, marketplace và chiến dịch airdrop. Nó không được thiết kế riêng để vượt qua các quy định của CoinList mà nhằm cung cấp khả năng cô lập phiên và quản lý fingerprint cho các quy trình multi-account hợp pháp.

Các tính năng chính bao gồm:

Tạo hàng trăm hoặc hàng nghìn hồ sơ trình duyệt độc nhất với fingerprint riêng biệt, sử dụng cấu hình thiết bị thực thay vì các thông số được tạo ngẫu nhiên

Lưu trữ hồ sơ cục bộ theo mặc định để dữ liệu nhạy cảm được giữ trên máy tính của bạn thay vì trên máy chủ bên ngoài

Quản lý proxy tích hợp cho từng hồ sơ, hỗ trợ proxy di động và dân cư; người dùng có thể so sánh các dịch vụ proxy tốt nhất để lựa chọn IP ổn định và có độ tin cậy cao

Cookie robot để làm ấm hồ sơ và giúp chúng trông giống như có lịch sử duyệt web thông thường

API và các công cụ tự động hóa dành cho nhóm và quy trình SaaS

Trong khi những công cụ như Dolphin{anty} cũng cho phép quản lý nhiều tài khoản trên một thiết bị, Undetectable.io tạo sự khác biệt bằng số lượng hồ sơ cục bộ không giới hạn trên mọi gói trả phí và khả năng kiểm soát toàn bộ dữ liệu cục bộ. Proxy di động được khuyến nghị để nâng cao độ tin cậy của tài khoản trên những nền tảng nhạy cảm.

Đối với các agency hoặc quỹ tiền mã hóa quản lý hợp pháp nhiều người dùng đã xác minh, mỗi người có tài khoản CoinList riêng, Undetectable.io giúp:

Cô lập các phiên về mặt kỹ thuật và tránh lẫn cookie cũng như fingerprint giữa các tài khoản

Phân phối kết nối qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ internet, quốc gia hoặc mạng di động bằng proxy

Sử dụng Undetectable.io để giả danh người khác, làm giả KYC hoặc vi phạm điều khoản của sàn giao dịch là trái với quy tắc sử dụng có đạo đức và có thể bất hợp pháp theo luật áp dụng.

Quyền truy cập tài khoản được ủy quyền: Các yêu cầu tuân thủ dành cho nhóm và đại diện

Phần này dành cho các agency và nhóm phục vụ hợp pháp nhiều khách hàng, mỗi người có tài khoản CoinList riêng, và muốn giảm nguy cơ bị liên kết nhầm. CoinList có thể yêu cầu xác minh KYC trước khi người dùng được phép truy cập các dịch vụ cụ thể hoặc tham gia một đợt chào bán. Quá trình xác minh có thể bao gồm ảnh selfie, kiểm tra sự sống và giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, nhưng thời gian xử lý có thể khác nhau. Cô lập phiên về mặt kỹ thuật không thay thế quyền ủy quyền từ CoinList hoặc việc tuân thủ Điều khoản của họ.

Cấu trúc được khuyến nghị:

Mỗi khách hàng = một hồ sơ Undetectable.io riêng với fingerprint riêng

Mỗi hồ sơ được liên kết với một proxy chất lượng riêng: lý tưởng nhất là IP di động hoặc dân cư từ cùng quốc gia với giấy tờ và địa chỉ cư trú của khách hàng

Không đăng nhập đồng thời vào nhiều tài khoản CoinList từ cùng một hồ sơ

Vệ sinh thiết bị và mạng:

Tránh đăng nhập vào tài khoản CoinList của khách hàng từ trình duyệt cá nhân thông thường hoặc ứng dụng di động

Lưu nhật ký về proxy và hồ sơ được chỉ định cho từng khách hàng để tránh trộn lẫn các phiên

Không bao giờ để khách hàng chia sẻ thông tin đăng nhập giữa các hồ sơ

Ví dụ thực tế:

Một quỹ tiền mã hóa nhỏ vào năm 2026 quản lý tài khoản CoinList của 20 nhà đầu tư đã xác minh để tham gia bán token và staking theo giấy ủy quyền, trong đó mỗi nhà đầu tư tự hoàn tất đăng ký và KYC

Một agency marketing chỉ xử lý hướng dẫn UX và hỗ trợ, trong khi khách hàng tự tạo thông tin đăng nhập tài khoản và hoàn thành các bước KYC của mình trong các hồ sơ riêng biệt

Tất cả giấy tờ tùy thân, ảnh selfie và trách nhiệm pháp lý phải thuộc về chủ sở hữu thực sự của tài khoản CoinList. Vai trò của agency là quản lý vận hành, không phải tạo danh tính.

Hình ảnh cho thấy một người đang ngồi tại bàn làm việc, tập trung làm việc với nhiều màn hình hiển thị các cửa sổ trình duyệt khác nhau liên quan đến dự án tiền mã hóa và tài sản kỹ thuật số. Thiết lập này gợi lên một môi trường bận rộn, nơi người đó có thể đang quản lý nhiều tài khoản CoinList và thực hiện xác minh danh tính cho các đợt bán token.

Proxy và fingerprint cho CoinList: Điều gì thực sự quan trọng

Lựa chọn proxy rất quan trọng đối với bất kỳ nền tảng nào có biện pháp bảo mật nghiêm ngặt như CoinList. Truy cập CoinList bằng loại IP không phù hợp có thể khiến bạn bị gắn cờ ngay lập tức.

Các nguyên tắc chính khi sử dụng proxy, bao gồm lựa chọn những giải pháp đáng tin cậy như PlainProxies dành cho mục đích chuyên nghiệp:

Proxy di động và dân cư giống với kết nối của người dùng thực hơn nhiều và ít có khả năng bị giới hạn tốc độ

IP trung tâm dữ liệu và VPN phổ thông thường xuyên bị gắn cờ vì chúng xuất hiện trong các danh sách chặn dùng chung

Hướng dẫn cụ thể:

Sử dụng một proxy chất lượng cao dạng tĩnh hoặc xoay chậm cho mỗi người dùng CoinList, không sử dụng một proxy chung cho hàng chục tài khoản

Đảm bảo vị trí địa lý của proxy, bao gồm quốc gia và khu vực, phù hợp với dữ liệu KYC và địa chỉ được người dùng cung cấp để tránh điểm rủi ro do không khớp vị trí địa lý

Tránh thay đổi IP thường xuyên và không tự nhiên — xoay IP mỗi 30 giây trong khi đăng nhập hoặc tham gia bán token trông đáng ngờ hơn so với kết nối ổn định

Undetectable.io cho phép người dùng:

Gắn một proxy cụ thể vào từng hồ sơ trình duyệt thông qua trình quản lý proxy tích hợp

Tinh chỉnh các thông số fingerprint của trình duyệt như múi giờ, ngôn ngữ, phông chữ và GPU để phù hợp với vị trí proxy và đặc điểm thiết bị của khách hàng

Tính nhất quán quan trọng hơn sự phức tạp. Một hồ sơ luôn kết nối từ cùng một IP dân cư tại cùng quốc gia với giấy tờ KYC, đồng thời duy trì thông số fingerprint ổn định, sẽ trông hợp pháp hơn nhiều so với hồ sơ chuyển đổi giữa các trung tâm dữ liệu trong mỗi phiên.

Tuân thủ, quyền riêng tư và quản lý rủi ro dành cho người dùng CoinList

CoinList là một nền tảng được quản lý với những nghĩa vụ nghiêm ngặt về AML và lệnh trừng phạt. Người dùng phải cung cấp dữ liệu danh tính chính xác, chấp nhận kiểm tra KYC và hiểu rằng tính ẩn danh trên CoinList có các giới hạn nghiêm ngặt được áp đặt bởi luật chống rửa tiền và quy định của Hoa Kỳ.

Undetectable.io bảo vệ và không bảo vệ những gì:

Nó bảo vệ khỏi việc theo dõi bằng fingerprint trình duyệt trên internet nói chung và giúp tách biệt các không gian làm việc cũng như phiên của khách hàng

Nó không che giấu danh tính khỏi nhà cung cấp KYC sau khi giấy tờ thật và ảnh selfie được gửi

Nó không thể vượt qua Face ID, kiểm tra sinh trắc học hoặc xác minh giấy tờ trên nền tảng CoinList

Người dùng nên:

Đọc Chính sách quyền riêng tư của CoinList và các thông báo dành cho Hoa Kỳ, EEA và CCPA để hiểu cách dữ liệu của họ được lưu trữ và xử lý

Tránh sử dụng danh tính giả, ID tổng hợp hoặc dữ liệu KYC được mua — những hành vi này có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng vượt xa việc chỉ bị nền tảng cấm

CoinList cung cấp xác thực hai yếu tố để bảo vệ tài khoản và theo tuyên bố của họ, nền tảng chưa từng bị hack. Nền tảng cung cấp ví miễn phí để lưu trữ nhiều loại tiền mã hóa khác nhau, đồng thời người dùng có thể nhận phần thưởng bằng cách staking tài sản trên CoinList. Khi bạn sẵn sàng chuyển tiền, hãy nhấn nút rút tiền bên trong tài khoản.

CoinList không công bố một biểu phí chung duy nhất cho tất cả các dịch vụ hiện tại. Phí có thể khác nhau tùy theo đợt chào bán, khu vực pháp lý, loại người dùng, hình thức tích hợp, nhà cung cấp ví và mạng blockchain. Phí giao dịch 0,5%, phí giao dịch CoinList Pro, phí rút BTC cố định và phí chuyển khoản ngân hàng liên quan đến nền tảng tập trung cũ và không nên được trình bày như cấu trúc phí chung hiện tại của CoinList.

Các biện pháp bảo vệ vận hành dành cho nhóm:

Duy trì tài liệu nội bộ và hợp đồng khi quản lý tài khoản của bên thứ ba

Sử dụng khóa bảo mật phần cứng và xác thực hai yếu tố mạnh ngay cả bên trong hồ sơ Undetectable.io để bảo vệ thông tin đăng nhập CoinList

Nhanh chóng truy cập liên kết được CoinList cung cấp trong email phê duyệt thiết bị hoặc xác nhận đăng nhập mới

Kết luận: Sử dụng Undetectable.io có trách nhiệm với CoinList

Multi-account CoinList trở nên phổ biến nhờ các đợt bán token có ROI cao và cơ chế hàng đợi ngẫu nhiên, nhưng hiện nay nó đi kèm với rủi ro bị cấm và hậu quả pháp lý rất cao. Các dịch vụ hiện tại của CoinList tập trung vào bán token và những đợt chào bán onchain khác, trong đó tài sản được chuyển đến ví không lưu ký do người dùng kiểm soát. Các sản phẩm giao dịch tập trung và staking cũ đã dần bị ngừng hoạt động. CoinList có thể hạn chế hoặc đóng các tài khoản được sử dụng để vượt qua biện pháp kiểm soát, bao gồm những tài khoản được mở để né tránh giới hạn phân bổ, điều kiện tham gia hoặc chương trình khuyến mãi. Các công ty và cá nhân đều phải tuân theo cùng một tiêu chuẩn xử lý.

Undetectable.io được thiết kế cho quyền riêng tư, tự động hóa và quản lý nhiều tài khoản hợp pháp trên những nền tảng cho phép hoạt động đó. Đối với CoinList, nó chỉ nên được sử dụng để tổ chức và cô lập an toàn các phiên của người dùng thực, tuân thủ quy định — các nhóm và agency quản lý khách hàng đã xác minh — chứ không phải để tạo danh tính giả hoặc vi phạm điều khoản. Mỗi dự án trên CoinList có các quy định tham gia riêng và mỗi quốc gia có luật áp dụng riêng đối với tài sản tiền mã hóa và tài sản kỹ thuật số.

Nếu bạn quản lý nhiều tài khoản web và quan tâm đến tính ẩn danh cũng như khả năng chống phát hiện, bạn có thể bắt đầu với gói miễn phí của Undetectable.io hoặc xem chi tiết các gói giá của Undetectable.io, sau đó thử nghiệm tạo hồ sơ, quản lý proxy và Cookie robot trên những nền tảng ít nhạy cảm hơn trước. Luôn tham khảo luật pháp địa phương và điều khoản của nền tảng trước khi áp dụng bất kỳ chiến lược multi-account nào đối với các dịch vụ tiền mã hóa được quản lý như CoinList.