Die besten Möglichkeiten, mit Musikhören Geld zu verdienen und dein Einkommen zu steigern

Du kannst 2026 kleine, aber echte Beträge verdienen, indem du Songs bewertest und Musik über bestimmte Apps streamst — nur nicht direkt über Spotify oder Apple Music. Diese Drittanbieter-Plattformen bezahlen Nutzer für ihre Aufmerksamkeit oder Meinung und verbinden unabhängige Künstler mit echten Hörern, die wertvolles Feedback geben.

Hier sind die zuverlässigsten Optionen mit ungefähren Einnahmen:

Slicethepie : $0.05–$0.20 pro Songbewertung, bis zu $30–60/Monat bei täglicher Nutzung

: $0.05–$0.20 pro Songbewertung, bis zu $30–60/Monat bei täglicher Nutzung PlaylistPush : $1–$15 pro Track für verifizierte Playlist-Kuratoren

: $1–$15 pro Track für verifizierte Playlist-Kuratoren SoundCampaign : Bis zu $14 pro Bewertung für Kuratoren mit 1,000+ organischen Followern

: Bis zu $14 pro Bewertung für Kuratoren mit 1,000+ organischen Followern Current Rewards / Mode Earn App : $5–$20/Monat in Geschenkkarten für passives Streaming

: $5–$20/Monat in Geschenkkarten für passives Streaming RadioEarn: $1–$5/Monat pro Gerät für Radio-Streaming im Hintergrund

Die meisten Gelegenheitsnutzer sollten mit einem kleinen Nebeneinkommen rechnen, oft etwa $10–$50 pro Monat. Höhere monatliche Einnahmen sind hauptsächlich für zugelassene Playlist-Kuratoren mit echten, aktiven Zielgruppen möglich. Das ist keine Geldmaschine — es ist ein bescheidener Nebenverdienst. Fortgeschrittene Nutzer, die mehrere Konten verwalten, können sicher skalieren, indem sie einen Antidetect-Browser wie Undetectable.io nutzen, um Profile getrennt zu halten, ohne Sperren auszulösen.

Kann man wirklich mit Musikhören Geld verdienen?

Ja, aber es funktioniert als Mikroaufgaben oder Playlist-Kuration, nicht als passiver Reichtum. Plattformen zum Geldverdienen mit Musik bezahlen Nutzer in der Regel für ihre Meinung oder Aufmerksamkeit, wobei Bewertungs-Apps höhere Auszahlungen für durchdachtes Feedback bieten als passive Hör-Apps.

Es gibt zwei Hauptmodelle : aktive Bewertungs- und Ratingsysteme, bei denen du Feedback zu neuen Tracks schreibst, und passives oder halbpassives Hintergrund-Streaming für Punkte, die gegen Geschenkkarten eingelöst werden können

: aktive Bewertungs- und Ratingsysteme, bei denen du Feedback zu neuen Tracks schreibst, und passives oder halbpassives Hintergrund-Streaming für Punkte, die gegen Geschenkkarten eingelöst werden können Einsteiger auf Bewertungsseiten verdienen typischerweise $0.05–$0.20 pro Bewertung; starke Musikkuratoren auf spezialisierten Plattformen können $10–$15 pro Track erreichen

verdienen typischerweise $0.05–$0.20 pro Bewertung; starke Musikkuratoren auf spezialisierten Plattformen können $10–$15 pro Track erreichen Die meisten Nutzer , die dies als Nebenverdienst betrachten und 3–4 Apps kombinieren, können je nach Land und investierter Zeit $30–$200 monatlich erwarten

, die dies als Nebenverdienst betrachten und 3–4 Apps kombinieren, können je nach Land und investierter Zeit $30–$200 monatlich erwarten Das wird kein Einkommen ersetzen — es ergänzt deine bestehende Musikgewohnheit mit zusätzlichem Geld

Eine Person sitzt mit Kopfhörern an einem Schreibtisch, konzentriert auf ihren Laptop, möglicherweise beim Bewerten von Musik oder beim Kuratieren einer Spotify-Playlist. Diese Szene fängt das Wesen von Musik-Listening-Apps und das Potenzial ein, Geld zu verdienen, indem man durchdachtes Feedback zu neuen Tracks gibt und unabhängige Künstler unterstützt.

Wie bezahlte Musik-Listening-Apps funktionieren

Diese Plattformen bringen Musikbegeisterte mit aufstrebenden Künstlern und Labels zusammen, die Reichweite und Feedback benötigen. Künstler bezahlen die Plattformen für Promotion, und die Plattformen teilen einen Teil mit dir dafür, dass du Musik hörst und Feedback gibst oder Tracks einfach im Hintergrund streamst.

Der typische Prozess funktioniert so:

Per E-Mail oder Social Login registrieren, Gerät/Konto verifizieren, um Betrug zu verhindern

Randomisierte Tracks erhalten, die zu deinen Vorlieben oder Playlist-Genres passen

Den vollständigen Song (oder den mindestens erforderlichen Teil) anhören und eine Bewertung abgeben, oder passive Apps im Hintergrund streamen lassen

Auszahlen lassen via PayPal, Banküberweisung, Krypto (USDT, BTC) oder Geschenkkarten wie Amazon, sobald du die Auszahlungsschwelle erreichst

Die meisten Plattformen bezahlen Nutzer entweder für ihre Aufmerksamkeit (passives Hören) oder ihre Meinung (Songbewertungen). Einige Apps verlangen, dass Nutzer einen Mindestteil eines Tracks anhören und konstruktives Feedback geben, um Geld zu verdienen. Viele verfolgen Verhalten mit Browser-Fingerprinting und IP-Monitoring, weshalb konsistente, ehrliche Nutzung wichtig ist. Du kannst testen, wie einzigartig dein Setup online aussieht, indem du Tools wie AmIUnique.org zur Analyse deines Browser-Fingerprints verwendest.

Beste Musikbewertungs-Apps, die dich bezahlen

Bewertungsbasierte Apps erfordern ehrliches, schriftliches Feedback und eignen sich am besten für Menschen, die gerne kurze Bewertungen über neue Musik schreiben. Einnahmen aus bezahlten Musik-Listening-Apps liegen typischerweise zwischen $0.05 und $15 pro Bewertung, abhängig von der Plattform und der Qualität des gegebenen Feedbacks.

Slicethepie : Zahlt in USD über PayPal, anfangs typischerweise $0.05–$0.20 pro Bewertung, mit Steigerung durch Qualitätsbewertungen. Tracks sind normalerweise ~90 Sekunden lang, die Mindestauszahlung beträgt $10. Hochwertiges, beschreibendes Feedback auf Bewertungsplattformen kann zu höheren Ratings und höherer Bezahlung führen. Bewertungsbasierte Apps wie SliceThePie können aktive Konzentration erfordern, da schlechte oder zu kurze Bewertungen zu keiner Bezahlung führen können.

: Zahlt in USD über PayPal, anfangs typischerweise $0.05–$0.20 pro Bewertung, mit Steigerung durch Qualitätsbewertungen. Tracks sind normalerweise ~90 Sekunden lang, die Mindestauszahlung beträgt $10. Hochwertiges, beschreibendes Feedback auf Bewertungsplattformen kann zu höheren Ratings und höherer Bezahlung führen. Bewertungsbasierte Apps wie SliceThePie können aktive Konzentration erfordern, da schlechte oder zu kurze Bewertungen zu keiner Bezahlung führen können. PlaylistPush: Für Spotify-Playlist-Kuratoren, die mindestens eine Playlist mit 1,000+ echten organischen Followern, 30+ aktiven monatlichen Hörern und ausreichend Höreraktivität besitzen, um die Qualitätsanforderungen der Plattform zu erfüllen. Zahlt ungefähr $1–$15 pro Track, abhängig von Region und Playlist-Stärke, mit Auszahlungen per Bank oder PayPal. Du musst Songs nicht hinzufügen — nur ehrlich bewerten.

Für Spotify-Playlist-Kuratoren, die mindestens eine Playlist mit 1,000+ echten organischen Followern, 30+ aktiven monatlichen Hörern und ausreichend Höreraktivität besitzen, um die Qualitätsanforderungen der Plattform zu erfüllen. Zahlt ungefähr $1–$15 pro Track, abhängig von Region und Playlist-Stärke, mit Auszahlungen per Bank oder PayPal. Du musst Songs nicht hinzufügen — nur ehrlich bewerten. SoundCampaign: Arbeitet mit Spotify-Kuratoren, die Playlists mit mindestens 1,000 echten organischen Followern und 20+ Tracks haben. Verifizierte Playlist-Kuratoren können je nach Playlist-Rang und Performance zwischen $1 und $14 pro Bewertung verdienen.

Arbeitet mit Spotify-Kuratoren, die Playlists mit mindestens 1,000 echten organischen Followern und 20+ Tracks haben. Verifizierte Playlist-Kuratoren können je nach Playlist-Rang und Performance zwischen $1 und $14 pro Bewertung verdienen. HitPredictor: Gibt Punkte für das Bewerten von 15–30-sekündigen Vorschauen neuer Musik. Belohnungen sind Geschenkkarten oder Gewinnspiele statt direktem Bargeld — gut für Gelegenheitsnutzer, die wenig schreiben möchten.

Einnahmen steigen mit Bewertungsqualität und Konsistenz. Generische Ein-Satz-Bewertungen schalten keine höheren Bezahlstufen frei. Die meisten Apps verlangen von Musikbewertern, 100–200 Wörter über Produktionsqualität, Lyrics und Gesamteindruck zu schreiben.

Wie viel kannst du pro Songbewertung verdienen?

Einsteiger-Plattformen : $0.05–$0.20 pro Bewertung (Slicethepie-Anfänger)

: $0.05–$0.20 pro Bewertung (Slicethepie-Anfänger) Kuratoren im mittleren Bereich : $1–$5 pro Song (etablierte Playlist-Besitzer auf PlaylistPush)

: $1–$5 pro Song (etablierte Playlist-Besitzer auf PlaylistPush) Hochwertige Playlists: $10–$15 pro Bewertung für Kuratoren mit starkem Engagement und 5,000+ Followern

Faktoren, die die Sätze beeinflussen, sind Standort (Nutzer aus den USA/UK verdienen mehr), Anzahl der Playlist-Follower, Engagement-Metriken, Reviewer-Score und Genre-Nachfrage (Indie-Pop und Hip-Hop zahlen besser als Nischen-Electronica).

Beispielszenario: 20 Songs täglich bei durchschnittlich $0.10 bewerten = $2/Tag = $60/Monat. Kombiniere dies mit Kuratoreneinnahmen für höhere Gesamtsummen.

Passive Listening-Apps: Für Hintergrundmusik bezahlt werden

Dies sind Apps mit geringem Aufwand, die du beim Arbeiten, Spielen oder Lernen laufen lassen kannst. Sie zahlen pro Stunde deutlich weniger als Bewertungs-Apps, erfordern aber fast keine Aufmerksamkeit.

Current Rewards / Mode Earn App : Android/iOS-App, die Punkte für Musikstreaming plus zusätzliche Aufgaben bezahlt. Current Rewards ermöglicht es Nutzern, Punkte für Musikstreaming zu verdienen, die gegen Geschenkkarten oder Bargeld eingelöst werden können, mit erwarteten Einnahmen von etwa $5–$20 pro Monat. Du verdienst Punkte, während du einfach zuhörst.

: Android/iOS-App, die Punkte für Musikstreaming plus zusätzliche Aufgaben bezahlt. Current Rewards ermöglicht es Nutzern, Punkte für Musikstreaming zu verdienen, die gegen Geschenkkarten oder Bargeld eingelöst werden können, mit erwarteten Einnahmen von etwa $5–$20 pro Monat. Du verdienst Punkte, während du einfach zuhörst. RadioEarn : Browserbasiertes Streaming von Radiokanälen im Hintergrund. Typische Einnahmen liegen bei $1–$5/Monat pro Gerät, wenn es viele Stunden täglich läuft. Einige Nutzer finden es je nach Land inkonsistent.

: Browserbasiertes Streaming von Radiokanälen im Hintergrund. Typische Einnahmen liegen bei $1–$5/Monat pro Gerät, wenn es viele Stunden täglich läuft. Einige Nutzer finden es je nach Land inkonsistent. Cash4Minutes: Bezahlt für das Hören von Internetradio über Telefonminuten oder VoIP. Stark regionsabhängig mit geringem Volumen außerhalb Europas.

Nutzer müssen eine gute Internetverbindung aufrechterhalten, damit Streaming-Apps effektiv funktionieren und Zahlungen sichergestellt werden. Die meisten Apps begrenzen Geräte pro Konto und deckeln die täglich erfassten Stunden. Alte oder sekundäre Geräte zu verwenden, kann dir helfen, Geld zu verdienen, ohne den Akku deines Haupttelefons zu belasten.

Passive Einnahmen vs. aktive Bewertungen: Was ist besser?

Passive Apps : Einige Dollar pro Monat pro Gerät, fast kein Aufwand

: Einige Dollar pro Monat pro Gerät, fast kein Aufwand Aktive Bewertungen : Einige Dollar pro Stunde, wenn du gut schreibst, erfordert Konzentration

: Einige Dollar pro Stunde, wenn du gut schreibst, erfordert Konzentration Beste Strategie: Eine passive App im Hintergrund laufen lassen, während du fokussierte Bewertungssitzungen auf anderen Plattformen durchführst

Passives Hören ist “einrichten und vergessen,” während Bewertungsarbeit eher wie ein Mikro-Freelance-Gig ist. Die meisten Menschen profitieren davon, beide Ansätze zu kombinieren.

Kann Spotify dich fürs Musikhören bezahlen?

Stand 2026 bezahlt Spotify Hörer nicht für das Streamen von Tracks. Es bezahlt Musikrechteinhaber über ein streamshare-basiertes Royalty-Modell, nicht über eine feste Hörerbelohnung fürs Drücken von Play.

Einnahmen entstehen indirekt über spotify Playlist-Kuration auf Drittanbieter-Plattformen wie PlaylistPush und SoundCampaign. Diese verbinden unabhängige Künstler, die erhebliche Reichweite suchen, mit Playlist-Kuratoren, die Tracks zu beliebten Playlists hinzufügen können.

Um sich für bezahlte Musikbewertungen zu qualifizieren, müssen Nutzer oft eine Playlist mit echten, organischen Followern besitzen, damit ihr Feedback ein echtes Publikum erreicht. Jede Seite, die behauptet “Spotify zahlt dir $100/Tag nur fürs Hören”, ist fast sicher ein Betrug.

Wie du dich als bezahlter Spotify-Playlist-Kurator qualifizierst

Erstelle eine Nischen-spotify-Playlist (z. B. “Focus Lo-Fi 2026,” “Cyberpunk Gaming Beats”) und veröffentliche sie

Teile sie auf TikTok, Instagram Reels oder in Nischen-Reddit-Communities, um Follower organisch aufzubauen

Um dich als Playlist-Kurator auf PlaylistPush zu qualifizieren, musst du mindestens eine Spotify-Playlist mit 1,000+ echten organischen Followern besitzen und die Anforderungen der Plattform an Höreraktivität erfüllen.

Viele Plattformen verlangen, dass die Follower deiner Playlist echt und engagiert sind, nicht künstlich aufgeblähte Zahlen, um Authentizität und Qualität in der Musikkuration sicherzustellen

Der Bewerbungsprozess, um ein verifizierter Playlist-Kurator zu werden, umfasst das Einreichen einer Spotify Curator Application, die auf Playlist-Qualität und Followerzahl geprüft wird. Du reichst die Playlist-URL deines spotify-Kontos ein, zeigst Statistiken (Follower, durchschnittliche Streams) und wartest 4–6 Wochen auf eine manuelle Prüfung. Nach der Verifizierung erhältst du genrepassende Song-Pitches und wirst pro Bewertung bezahlt.

Wie viel kannst du pro Monat mit Musikhören verdienen?

Die meisten Nutzer können bei gelegentlicher Nutzung von Musikbewertungs-Apps mit $10 bis $50 pro Monat rechnen, während aktivere Nutzer, die mehrere Plattformen kombinieren, $50 bis $300 pro Monat verdienen können.

Gelegenheitsnutzer (1–2 Apps) : $10–$30/Monat

: $10–$30/Monat Konstanter Nutzer (3–4 Plattformen, 1–2 Stunden täglich) : $50–$200/Monat

: $50–$200/Monat Starker Kurator mit großen Playlists: Mehrere hundert Dollar monatlich, aber selten

Einnahmen für Gelegenheitsnutzer liegen typischerweise zwischen $5 und $50 pro Monat, abhängig vom Aktivitätsniveau. Das Land spielt eine große Rolle — Nutzer in den USA, UK, Kanada und Westeuropa sehen bessere Sätze und mehr Kampagnen. Es ist möglich, zusätzliches Einkommen durch Musikhören zu verdienen, aber es wird typischerweise als bescheidener Nebenverdienst und nicht als Haupteinkommensquelle angesehen.

Faktoren, die deine Einnahmen beeinflussen

Qualität deiner Bewertungen (Länge, Detailgrad, Einsicht)

Stärke und Nische deiner Playlists (Follower, Retention)

Anzahl der verwendeten Apps und wie konsequent du dich einloggst

Geografischer Standort und Werbenachfrage

Technisches Setup (Anzahl legitimer Geräte, die du sicher betreiben kannst)

Wenn du dir mit hohen Bewertungen eine Erfolgsbilanz aufbaust, erhöhen einige Plattformen automatisch deinen Satz pro Bewertung.

Wie du Einnahmen sicher mit Undetectable.io maximierst

Power-User betreiben manchmal mehrere Konten und Geräte, um Einkommensströme zu skalieren, aber das kann Betrugserkennung auslösen, wenn es unvorsichtig gemacht wird. Plattformen nutzen Browser-Fingerprinting, IP-Tracking und Verhaltensanalyse, um verdächtige Muster zu erkennen.

Undetectable.io ist ein datenschutzorientierter Antidetect-Browser, mit dem du viele Browserprofile mit einzigartigen Fingerprints verwalten kannst, sodass jedes Musikkonto getrennt bleibt. Im Gegensatz zu Wettbewerbern wie adspower browser oder anderen ermöglicht Undetectable.io auf bezahlten Plänen die Erstellung unbegrenzter lokaler Profile, wobei Daten lokal für bessere Sicherheit gespeichert werden, und es dauert nur wenige Schritte, Undetectable für Windows oder macOS herunterzuladen und zu installieren.

Dieses Setup ist besonders nützlich für:

Agenturen, die mehrere Kunden-Playlists in verschiedenen Nischen verwalten

Marketer, die Music Discovery Apps aus verschiedenen Regionen mit Proxys testen

Nutzer, die mehrere legitime Reward-Konten für Familienmitglieder betreiben

Wie Undetectable.io dir hilft, Nebenverdienste mit Musikhören zu skalieren

Multi-Accounting : Erstelle ein separates Browserprofil für jedes Plattformkonto, um Cross-Linking zu vermeiden

: Erstelle ein separates Browserprofil für jedes Plattformkonto, um Cross-Linking zu vermeiden Proxy-Management : Weise verschiedene Residential- oder Mobile-Proxys zu und wähle aus zuverlässigen Premium-Proxy-Service-Anbietern, um natürliche Logins aus verschiedenen Regionen zu simulieren

: Weise verschiedene Residential- oder Mobile-Proxys zu und wähle aus zuverlässigen Premium-Proxy-Service-Anbietern, um natürliche Logins aus verschiedenen Regionen zu simulieren Fingerprint-Schutz : Randomisiere Gerät, OS und Browser-Fingerprint pro Profil, um das Erkennungsrisiko zu reduzieren, und prüfe regelmäßig auf Leaks mit umfassenden Browser-Anonymitätstests wie BrowserLeaks.com

: Randomisiere Gerät, OS und Browser-Fingerprint pro Profil, um das Erkennungsrisiko zu reduzieren, und prüfe regelmäßig auf Leaks mit umfassenden Browser-Anonymitätstests wie BrowserLeaks.com Automatisierungsoptionen: Nutze die API mit RPA-Tools, um routinemäßige Logins und Kontostandsprüfungen zu automatisieren, wo erlaubt

Alle lokalen Profile bleiben auf deinem Gerät, was die Privatsphäre im Vergleich zu cloudgespeicherten Fingerprints aus Netzwerk-Anwendungen verbessert.

Lies und respektiere immer die Terms of Service jeder Plattform

Undetectable.io ist für legitime Multi-Account-Workflows gedacht — Agenturen, Teams, Marketer — nicht für Bots oder Fake Traffic

Konzentriere dich auf ehrliche Bewertungen, echtes Hören und authentisches Playlist-Wachstum

Schritt für Schritt: Mit bezahltem Musikhören starten

Es ist ratsam, mehrere Plattformen zu nutzen, um das verfügbare Musikvolumen zum Hören zu erhöhen und Einkommen zu generieren. So beginnst du heute mit dem Verdienen:

Wähle 1–2 Bewertungs-Apps (Slicethepie, HitPredictor) und 1 passive App (Current Rewards) Verifiziere E-Mail/Telefon, fülle Profile ehrlich aus, verknüpfe PayPal für Auszahlungen Schließe 10–20 hochwertige Bewertungen ab, um dein Rating aufzubauen — lerne, was funktioniert joins well-reviewed feedback Baue eine öffentliche Spotify-Playlist in einer Nische auf, die dir gefällt, mit dem Ziel von 400–1,000 Followern über Monate Bewirb dich bei Kuratorenplattformen wie PlaylistPush, sobald deine Playlist qualifiziert ist Sobald alles stabil ist, erkunde Undetectable.io, um mehrere Profile sicher zu verwalten

Tipps, um deine Ergebnisse in den nächsten 90 Tagen zu verbessern

Lege täglich einen 30–60-Minuten-Block für Bewertungen fest statt zufälliger Sessions

Tracke Einnahmen pro Stunde und streiche Apps, die zu wenig zahlen

Aktualisiere Playlist-Titel, Beschreibungen und Cover Art regelmäßig

Teile Playlists auf TikTok, Instagram Reels oder in Reddit-Communities für lo fi, gaming oder andere Playlist-Genres

Führe regelmäßige Audits durch: Prüfe, welche Apps liefern, welche Playlists performen und ob du besseres Gerätemanagement brauchst.

Häufige Fallstricke und Betrug, die du vermeiden solltest

Betrugsangebote verlangen oft eine Zahlung für den Beitritt oder versprechen übertriebene tägliche Einnahmen, was seriöse Plattformen nicht anbieten. Achte auf:

Seiten, die $100+ pro Tag nur fürs Drücken von Play versprechen

Plattformen, die vorab “membership fees” verlangen, um Einnahmen freizuschalten

Dienste, die “Spotify-Playlist-Follower” verkaufen — diese führen zu Kontosperren

Hohe Auszahlungsschwellen ($50–$100 Minimum) kombiniert mit geringer Songverfügbarkeit

Recherchiere jede App über Trustpilot, Reddit und App-Store-Bewertungen. Suche nach Zahlungsnachweisen und transparenten Regeln. Die meisten Apps, die zu gut erscheinen, sind es.

Wie du erkennst, ob ein “Get Paid to Listen”-Angebot seriös ist

Seriöse Plattformen verlangen keine Vorausgebühren für den Beitritt und versprechen keine unrealistischen Einnahmen. Schnelle Checkliste:

Erklärt die Seite, wie sie Geld verdient und warum sie dich bezahlt?

Sind die Sätze bescheiden (Cents bis niedrige Dollarbeträge pro Aufgabe) statt sofortiger Auszahlungen von $100/Tag?

Gibt es eine Historie echter Nutzerbewertungen und Zahlungsnachweise?

Ist die App kostenlos beizutreten mit optional upgrades?

Klein testen: Erledige ein paar Aufgaben, beantrage eine kleine Auszahlung, bestätige die Zahlung, bevor du ernsthaft Zeit investierst.

Lohnt es sich, fürs Musikhören bezahlt zu werden?

Für Musikbegeisterte, die ohnehin Stunden mit Kopfhörern verbringen, ist dies 2026 eine der Einkommensquellen mit der niedrigsten Einstiegshürde. Realistische Ziele für die meisten Menschen sind $50–$200/Monat bei konsequentem Einsatz und smarter App-Kombination.

Wer am meisten profitiert:

Studierende, Remote Worker oder alle, die Songs während Leerlaufzeiten bewerten können

Digital Marketer und Playlist-Builder, die aufstrebende Künstler unterstützen können, während sie Playlists in verschiedenen Nischen kuratieren

Starte heute klein mit einer Bewertungs-App und einer passiven App. Baue deinen Stack über einige Wochen auf. Wenn du bereit bist, mehrere Musik- oder Playlist-Konten professionell zu verwalten, probiere den kostenlosen Tarif von Undetectable.io aus und prüfe die Undetectable.io-Preispläne zur Skalierung des Profilmanagements, um Profile getrennt zu halten, Privatsphäre zu schützen und deinen Nebenverdienst mit Musikhören sicher zu skalieren.