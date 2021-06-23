Web-Scraping von Marktplätzen: Preise, Wettbewerber, Trends

Stellen Sie sich vor, Sie spielen Poker, aber nur Ihnen wurde erlaubt, die Karten der Gegner zu beobachten. Genau das kehrt das Scrapping/Parsing von Daten die Welt des E-Commerce auf den Kopf. Aus einem riskanten Ratespiel macht es das Management eines Geschäfts zu einer auf Fakten basierenden Strategie: Was verkaufen die Wettbewerber, zu welchen Preisen und was wollen die Kunden wirklich. Dies ist nicht mehr nur ein Werkzeug für IT-Spezialisten - es ist eine neue Überlebens- und Wachstumsregel für jeden, der auf dem Markt erfolgreich sein will.

Was ist Web-Scraping?

Web-Scraping (Web-Parsing) - ist der Prozess des automatisierten Sammelns und Extrahierens von Daten von verschiedenen Websites. Kurz gesagt, anstatt manuell Internetseiten zu öffnen, Text zu kopieren und einzufügen, beispielsweise in eine Excel-Tabelle, startet eine Person einen Parser und eine spezielle Software (oder Skript) erledigt diese Arbeit für sie.

Wie funktioniert es (Grundlagen):

Der Scraper sendet eine Anfrage an den Server der Website (genauso wie Ihr Browser es tut, wenn Sie eine Seite öffnen). Der Server antwortet in der Regel mit dem HTML-Code der Seite (das "Skelett", das der Browser in ein schönes Bild umwandelt). Der Scraper analysiert diesen Code, findet die benötigten Daten darin (Namen, Preise, Beschreibungen) nach bestimmten Regeln (zum Beispiel sucht er nach einem bestimmten CSS-Klasse oder HTML-Tag). Die Daten werden extrahiert und in ein benutzerfreundliches Format strukturiert (Excel-Tabelle, CSV, JSON oder Datenbank).

Analogie: Stellen Sie sich vor, Sie müssten die Preise von 10000 Produkten aus einem Online-Katalog in eine Tabelle übertragen und sie auch noch in Dutzende oder Hunderte von Kategorien aufteilen. Web-Scraping ist wie die Anstellung eines superschnellen und unermüdlichen Roboters, der dies in wenigen Minuten anstelle Ihrer vielen Stunden an Routinearbeit erledigt.

Warum sind Marktplätze die „Goldgrube“ für Geschäftsdaten?

Marktplätze (wie Amazon, AliExpress, Wildberries, Ozon) sind nicht nur Einkaufsseiten, sie sind heutzutage zu digitalen Handelsplattformen des 21. Jahrhunderts geworden. Sie sind die größten Realmarktdaten-Hubs der Welt, die in einem Echtzeit-ähnlichen Modus betrieben werden. Marktplätze bieten Ihnen eine riesige, permanent aktualisierte Marketingforschung, die das reale Verhalten von Millionen von Käufern widerspiegelt. Sie erhalten tatsächliche, keine prognostizierten Daten darüber, was, warum und wie Menschen gerade jetzt kaufen. Das Parsen von Preisen und anderen Daten ermöglicht direkten Zugang zum Verständnis der Nachfrage, des Angebots und des Verbraucherverhaltens. Die Möglichkeit, diese Informationen automatisch zu sammeln und zu analysieren, verschafft Unternehmen einen konkreten Wettbewerbsvorteil: die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung und faktenbasierte, nicht intuitionsbasierte Strategien.

Wettbewerbsanalyse: Dies ist Ihre "Wettbewerbsaufklärung". Sie können in Echtzeit das Sortiment Ihrer Konkurrenten, ihre Preispolitik (Angebote, Rabatte) und wie sie ihre Karten gestalten verfolgen (ihre SEO-Strategie).

Dies ist Ihre "Wettbewerbsaufklärung". Sie können in Echtzeit das Sortiment Ihrer Konkurrenten, ihre Preispolitik (Angebote, Rabatte) und wie sie ihre Karten gestalten verfolgen (ihre SEO-Strategie). Dynamische Preisgestaltung (Repricing): Marktplätze ermöglichen es, sofort auf den Markt zu reagieren. Wenn ein Konkurrent den Preis senkt, erfahren Sie davon und können automatisch Ihren Preis anpassen, um keine Verkäufe zu verlieren. Und umgekehrt, wenn die Nachfrage steigt, können Sie kurzfristig Ihre Margen erhöhen.

Marktplätze ermöglichen es, sofort auf den Markt zu reagieren. Wenn ein Konkurrent den Preis senkt, erfahren Sie davon und können automatisch Ihren Preis anpassen, um keine Verkäufe zu verlieren. Und umgekehrt, wenn die Nachfrage steigt, können Sie kurzfristig Ihre Margen erhöhen. Trend- und Nischenfindung: Sie können verfolgen, welche Produkte schnell an Popularität gewinnen (sogenannte "Trendprodukte"). Dies ermöglicht es Ihnen, rechtzeitig in eine vielversprechende Nische einzusteigen, bevor sie überfüllt ist.

Sie können verfolgen, welche Produkte schnell an Popularität gewinnen (sogenannte "Trendprodukte"). Dies ermöglicht es Ihnen, rechtzeitig in eine vielversprechende Nische einzusteigen, bevor sie überfüllt ist. Produktverbesserung und Ruf: Indem Sie Bewertungen über Ihre Produkte und die Produkte Ihrer Konkurrenten studieren, erhalten Sie direktes Feedback vom Markt. Sie erfahren die Schwachstellen der Produkte (z.B. Größenprobleme oder Defekte) und die Stärken der Konkurrenten, um Ihr Produkt zu verbessern.

Indem Sie Bewertungen über Ihre Produkte und die Produkte Ihrer Konkurrenten studieren, erhalten Sie direktes Feedback vom Markt. Sie erfahren die Schwachstellen der Produkte (z.B. Größenprobleme oder Defekte) und die Stärken der Konkurrenten, um Ihr Produkt zu verbessern. Überprüfung von Geschäftsideen: Bevor Sie in die Entwicklung oder den Einkauf eines neuen Produkts investieren, können Sie überprüfen, ob es auf dem Markt Nachfrage danach gibt und wie zufrieden die Käufer mit den bestehenden Alternativen sind. Dies ist der schnellste Weg, um das Risiko bei der Einführung von Neuheiten zu reduzieren.

Welche Daten können von Marktplätzen geparst werden?

Das Parsen ermöglicht es, praktisch alle Daten zu extrahieren, die ein Benutzer auf der Produktkarte sieht. Hierbei handelt es sich in erster Linie um grundlegende Produktinformationen: Name, Artikelnummer, Marke, Kategorie, ausführliche Beschreibung und technische Spezifikationen, einschließlich Gewicht und Abmessungen. Neben diesem Schlüsselprozess ist das Parsen von Preisen entscheidend – nicht nur der aktuelle Preis, sondern auch die Höhe des Rabatts sowie die Preisänderungshistorie. Diese Daten werden ergänzt durch Informationen zum Verkäufer: dessen Name, Gesamtbewertung und Anzahl der Bewertungen, was hilft, die Zuverlässigkeit des Vertragspartners zu bewerten.

Besonders wertvoll für die Analyse sind Bewertungen und Bewertungen. Es wird nicht nur die Gesamtbewertung in "Sternen" gesammelt, sondern auch die Texte der Bewertungen, ihre Veröffentlichungsdaten sowie die Antworten der Verkäufer, die einen tieferen Einblick in die Kundenerfahrung bieten. Ebenso wichtig sind die aktuellen Informationen zur Verfügbarkeit des Produkts im Lager und zu den Lieferzeiten, die sich direkt auf die Kaufentscheidung auswirken.

Für Marketingzwecke sind SEO-Daten von entscheidender Bedeutung: Titel, Meta-Beschreibungen und Schlüsselwörter, die von Konkurrenten in der Struktur ihrer Seiten verwendet werden. Die Analyse dieser Informationen ermöglicht es, ihre Strategie zur Gewinnung von organischem Traffic zu verstehen und die eigene anzupassen. Auf diese Weise erstellt die gesammelte Datenmenge ein umfassendes Bild der Marktsituation zur Fällung fundierter Entscheidungen.

Methoden zur Implementierung des Daten-Parsing

Die Datenerfassung von Marktplätzen kann auf verschiedene Weisen umgesetzt werden, wobei die Wahl von Budget, technischen Fähigkeiten und dem Umfang der Aufgabe abhängt. Die Eigenentwicklung eines Parsers in Python bietet maximale Flexibilität und Kontrolle: Für einfache statische Websites eignet sich idealerweise die Kombination der Bibliotheken Requests zum Herunterladen von Seiten und BeautifulSoup zu deren Analyse, während für komplexe dynamische Plattformen, die aktiv JavaScript verwenden, Tools wie Selenium oder Playwright erforderlich sind, die die Aktionen eines echten Benutzers im Browser simulieren.

Für große Projekte ist das beste Entscheidung der Scrapy-Framework, das integrierte Mechanismen für die asynchrone Arbeit, Umgehung von Beschränkungen und die Datenpipelinverarbeitung bietet.

Für diejenigen, die nicht über Ressourcen für die Entwicklung verfügen, gibt es fertige No-Code/Low-Code-Plattformen wie ParseHub oder Octoparse. Diese Dienste ermöglichen es, das Parsing über eine visuelle Benutzeroberfläche einzurichten, indem einfach die benötigten Daten auf der Seite mit der Maus ausgewählt werden, was ideal für schnelle und einmalige Aufgaben ist. Für spezialisierte Zwecke wie Preis-Scraping und -Monitoring gibt es spezielle Dienste wie Competera oder Priceva, die die gesamte technische Seite übernehmen und die Daten über benutzerfreundliche Dashboards bereitstellen.

Der hybride Ansatz erweist sich oft als am effektivsten, indem verschiedene Methoden kombiniert werden. Zum Beispiel kann man das offizielle API des Marktplatzes (wie Amazon SP-API) verwenden, um strukturierte Daten über Produkte zu erhalten, und für das Sammeln von Bewertungen, die nicht immer über das API verfügbar sind, leichte Parser in Python einsetzen. Dieser Ansatz ermöglicht es, die Plattformregeln einzuhalten, das Risiko einer Sperrung zu minimieren und das am besten geeignete Werkzeug für jede spezifische Aufgabe zu verwenden.

Bei der groß angelegten Datensammlung ist eine der größten Herausforderungen die Überwindung von Bot-Schutzsystemen und die Vermeidung von IP-Blockaden. Hierfür werden Anti-Detection-Browser verwendet - Tools, die es ermöglichen, eine Vielzahl einzigartiger "digitaler Fingerabdrücke" zu erstellen und zu verwalten. Sie maskieren die Parameter, anhand derer eine Website den Benutzer als Bot identifizieren oder mehrere Anfragen mit einer einzigen Quelle verknüpfen kann.

Vorteile der Verwendung von Anti-Detection-Browsern für das Parsen von Websites:

Maskierung als echter Benutzer: Anti-Detekt-Browser ändern Parameter wie den User-Agent, die Bildschirmauflösung, Informationen zu Schriftarten, WebGL- und Canvas-Fingerabdrücke, um jede Sitzung wie eine Anfrage von einem einzigartigen, echten Benutzer aussehen zu lassen und nicht wie von einem automatisierten Skript.

Anti-Detekt-Browser ändern Parameter wie den User-Agent, die Bildschirmauflösung, Informationen zu Schriftarten, WebGL- und Canvas-Fingerabdrücke, um jede Sitzung wie eine Anfrage von einem einzigartigen, echten Benutzer aussehen zu lassen und nicht wie von einem automatisierten Skript. Verwaltung von mehreren Profilen: Sie ermöglichen eine effiziente Verwaltung einer großen Anzahl von Profilen, von denen jedes eine eigene IP-Adresse (über einen Proxy-Server), eine eigene Historie, Cookies und einen einzigartigen Fingerabdruck hat, was das Risiko einer vollständigen Blockierung deutlich verringert.

Sie ermöglichen eine effiziente Verwaltung einer großen Anzahl von Profilen, von denen jedes eine eigene IP-Adresse (über einen Proxy-Server), eine eigene Historie, Cookies und einen einzigartigen Fingerabdruck hat, was das Risiko einer vollständigen Blockierung deutlich verringert. Verhaltensimitation: In Verbindung mit Browserautomatisierungstools (Selenium/Playwright) ermöglichen Anti-Detekt-Browser Skripten, menschliches Verhalten überzeugender zu imitieren (zufällige Verzögerungen, Mausbewegungen, natürliches Scrollen), um Verhaltens-Bot-Überprüfungen zu umgehen.

In Verbindung mit Browserautomatisierungstools (Selenium/Playwright) ermöglichen Anti-Detekt-Browser Skripten, menschliches Verhalten überzeugender zu imitieren (zufällige Verzögerungen, Mausbewegungen, natürliches Scrollen), um Verhaltens-Bot-Überprüfungen zu umgehen. Widerstandsfähigkeit gegen Blockaden: Dank natürlicher, menschenähnlicher digitaler Fingerabdrücke bieten Anti-Detekt-Browser eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Systeme, die Browsermetadaten analysieren, um Web-Scraper zu erkennen.

Die Verwendung von Anti-Detect-Browsern, häufig in Kombination mit hochwertigen Proxy-Servern (rotierenden, residierenden oder mobilen), ist für das langfristige und groß angelegte Scraping von Marktplätzen und anderen geschützten Webressourcen von entscheidender Bedeutung.

Tools für das Parsen von Websites

Werkzeuge für die Eigenentwicklung. Der Code muss von Hand geschrieben werden, aber die Flexibilität und Leistungsfähigkeit der erhaltenen Werkzeuge kommen mit praktisch jeder Aufgabe zurecht.

Python + Requests/BeautifulSoup: Kombination für Anfänger und einfache Aufgaben. Requests lädt den HTML-Code der Seite herunter, während BeautifulSoup diesen "parsen" und Daten extrahieren kann.

Kombination für Anfänger und einfache Aufgaben. Requests lädt den HTML-Code der Seite herunter, während BeautifulSoup diesen "parsen" und Daten extrahieren kann. Selenium/Playwright/Puppeteer: Browser-Automatisierer. Verwendet, wenn Inhalte dynamisch über JavaScript geladen werden. Sie emulieren das Scrollen, Klicken und Texteingabe.

Browser-Automatisierer. Verwendet, wenn Inhalte dynamisch über JavaScript geladen werden. Sie emulieren das Scrollen, Klicken und Texteingabe. Scrapy: Leistungsstarkes und schnelles Framework zum Erstellen komplexer Parser. Ideal für das umfangreiche Sammeln von Daten von vielen Seiten.

Technologien zur Umgehung des Schutzes und zur Aufrechterhaltung der Anonymität und Sicherheit Ihres Arbeitersin-Parsers.

Anti-Detection-Browser (zum BeispielUndetectable): Bieten einen einzigartigen digitalen Browser-Fingerabdruck, der es Scripts ermöglicht, wie viele verschiedene echte Benutzer auszusehen.

Bieten einen einzigartigen digitalen Browser-Fingerabdruck, der es Scripts ermöglicht, wie viele verschiedene echte Benutzer auszusehen. Proxy-Server: Rotation und Verwendung verschiedener IP-Adressen zur Lastverteilung und Vermeidung von Blockaden.

Fertige Plattformen (No-Code/Low-Code) werden eingesetzt, wenn die Aufgabe nicht besonders kompliziert ist oder die Website, von der Daten gesammelt werden müssen, eine typische Struktur hat.

Universelle Parser: ParseHub, Octoparse, Dexi.io. Ermöglichen das Einrichten der Datensammlung ohne Programmierung durch einen visuellen Editor.

ParseHub, Octoparse, Dexi.io. Ermöglichen das Einrichten der Datensammlung ohne Programmierung durch einen visuellen Editor. Spezialisierte Dienste für E-Commerce: Competera, Priceva, DataFeedWatch. Bieten fertige Lösungen für das Überwachen von Preisen, Sortimenten und Aktionen der Wettbewerber.

Haupt Herausforderungen und wie man sie umgehen kann

Die häufigste und kritischste Herausforderung beim Datenparsen von Marktplätzen sind Sperrungen aufgrund der IP-Adresse. Die Schutzsysteme großer Plattformen erkennen Bots leicht an der ungewöhnlich hohen Aktivität von einer Adresse aus. Eine effektive Lösung für dieses Problem ist die Verwendung von Proxy-Servern, die die tatsächliche IP-Adresse des Scrapers maskieren. Um komplexe Anti-Bot-Systeme zu umgehen, eignen sich am besten Residential (ISP) und mobile Proxies, da ihre IP-Adressen echten Internetdienstanbietern und Telekommunikationsunternehmen gehören, was den Datenverkehr von den Aktionen eines echten Benutzers nicht unterscheidet. Zur erhöhten Zuverlässigkeit wird Proxy-Rotation verwendet – die automatische Änderung der IP-Adresse nach jeder Anfrage oder Sitzung, wodurch die Last gleichmäßig verteilt wird und die Spuren der Automatisierung noch stärker verborgen werden.

Die Abwehr von Bots wird zu einer ebenso ernsthaften Herausforderung mit Maßnahmen wie CAPTCHA oder komplexen JavaScript-Aufrufen, die überprüfen, ob der Besucher ein Mensch ist. Zur Überwindung dieser Hindernisse können Browser-Automationstools wie Selenium oder Playwright eingesetzt werden, die das reale Verhalten eines Benutzers emulieren können: Scrollen, Mausbewegungen und Wartezeiten zwischen Aktionen. Falls trotzdem ein CAPTCHA auftaucht, kann es an spezielle Dienste wie Anti-Captcha oder 2Captcha weitergeleitet werden, wo menschliche Operatoren den Code manuell erkennen und die Antwort automatisch zurück an das Skript gesendet wird.

Die dritte Gruppe von Problemen betrifft häufige Änderungen in der Struktur der Website - Entwickler aktualisieren regelmäßig Design und Layout, was die Funktionalität von Parsen stört, die auf der alten Struktur der Website basieren. Um Verzögerungen zu minimieren, ist es erforderlich, die Logik des Parsers regelmäßig zu aktualisieren und flexiblere und zuverlässigere Methoden zur Suche nach Elementen auf der Seite zu verwenden. Anstelle von klassischen HTML-Selektoren, die vom spezifischen Layout der Elemente abhängig sind, wird empfohlen, CSS-Selektoren und XPath zu verwenden, die es ermöglichen, Daten anhand eindeutiger Attribute zu finden (z. B. data-product-id), was weniger anfällig für Änderungen bei kosmetischen Layout-Anpassungen ist.

Legalität und Ethik des Marktplatz-Scrapings

Von einer rechtlichen Perspektive aus ist die Einhaltung der Regeln, die vom Marktplatz selbst festgelegt wurden, der entscheidende Aspekt der Legalität bei Datenparsen. Die Datei robots.txt dient als Indikator für die Absichten des Website-Besitzers, jedoch führt ihre Verletzung normalerweise nicht direkt zu rechtlicher Verantwortlichkeit, im Gegensatz zur Verletzung der Nutzungsbedingungen (Terms of Service). Eine Verletzung der Nutzungsbedingungen, die ausdrücklich das automatisierte Sammeln von Daten verbietet, kann eine Grundlage für eine Klage wegen unbefugtem Zugriff darstellen (insbesondere in Jurisdiktionen mit strengen Gesetzen wie den USA), wenn die Daten auf eine Weise gesammelt werden, die gegen das Gesetz über Computerbetrug und Missbrauch verstößt (Computer Fraud and Abuse Act, CFAA). Daher ist es vor Beginn jeglichen Datensammelns notwendig, diese Regeln sorgfältig zu studieren.

Der ethische und rechtliche Aspekt ist der Grundsatz der Vertraulichkeit, der es verbietet, personenbezogene Daten von Benutzern ohne ihre ausdrückliche Zustimmung zu sammeln, nicht weniger wichtig. Diese Anforderung ist in internationalen Vorschriften wie der DSGVO in Europa und der CCPA in Kalifornien verankert, und Verstöße dagegen können zu erheblichen Geldstrafen führen. Darüber hinaus beinhaltet ethisches Scraping technische Verantwortung: Obwohl Marktplätze in der Regel in leistungsstarken Rechenzentren untergebracht sind, sollten zu häufige Anfragen an die Marktplatzserver vermieden werden, indem Verzögerungen zwischen den Anfragen verwendet werden, um übermäßige Belastungen zu vermeiden, die als Cyberangriff angesehen werden könnten.

Fazit

Abschließend kann mit Sicherheit festgestellt werden, dass das Parsen und die Analyse von Marktplätzen nicht nur Werkzeuge sind, sondern eine strategische Notwendigkeit für den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens im Bereich E-Commerce darstellen. Es ermöglicht den Wechsel von intuitiven Entscheidungen zu einem präzisen datenbasierten Ansatz und bietet Unternehmen einen echten Wettbewerbsvorteil durch ein tiefgreifendes Verständnis des Marktes, der Preise und des Sortiments.

Die Wahl der konkreten Implementierungsmethode - von individueller Programmierung (mit Python, Scrapy) bis hin zu fertigen No-Code-Services - ist eine strategische Aufgabe, die von den verfügbaren Ressourcen und den Zielen abhängt. Dabei wird für das skalierbare und zuverlässige Daten-Scraping die Verwendung von Browser-Fingerprint-Technologien und Proxy-Servern kritisch wichtig. Diese Technologien fügen die erforderliche Anonymitäts- und Sicherheitsebene hinzu, helfen dabei, komplexe Sicherheitssysteme zu umgehen und minimieren das Risiko von IP-Adressblockierungen.

Dennoch ist es wichtig zu verstehen, dass das Sammeln von Daten nur der erste Schritt ist. Der eigentliche Wert liegt im nachfolgenden Analysieren der erhaltenen Informationen und ihrer intelligenten Integration in Geschäftsprozesse wie dynamische Preissetzung, Sortimentsmanagement und Marketingkampagnen.

Bei alldem ist es immer wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Effizienz und Legalität zu wahren, indem die gesetzlichen Vorschriften und ethischen Standards streng eingehalten werden, damit die Vorteilsnahme nicht zu Rufschäden und rechtlichen Risiken führt.