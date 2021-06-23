Undetectable 2.39.0 — Chromium 141 und Weitere Verbesserungen

Wir haben Undetectable 2.39.0 veröffentlicht — hier ist eine kurze und präzise Übersicht darüber, was sich geändert hat und wie es Ihre Arbeitserfahrung verbessert.

Chromium 141

Regelmäßige Chromium-Updates gehören zu unseren obersten Prioritäten.

Das Upgrade auf Chromium 141 bringt mehrere Vorteile:

Ein natürlicheres „Verhaltensprofil“. Die neue Engine spiegelt genauer wider, was Websites bei echten Nutzern sehen — weniger Web-API-Abweichungen und geringeres Entdeckungsrisiko.

Kompatibilität mit neuen Standards. Anspruchsvolle Oberflächen und SPAs verhalten sich jetzt vorhersehbarer, ohne unerklärliche Skriptabstürze.

Sicherheits- und Leistungsupdates. Je aktueller der Kern, desto kleiner die Angriffsfläche für Erkennung und desto weniger technische Probleme.

Cookies-Bot: Ländersuche

Im Generator für beliebte Websites wurde eine neue Option zur Ländersuche hinzugefügt.

Jetzt können Sie bequem das gewünschte GEO auswählen und Webseitenlisten gezielt nach Ihrer Zielregion zusammenstellen.

API: Ordnerlisten-Anfrage

Wir haben die öffentliche API um eine neue Methode erweitert, um Ordnerlisten abzurufen: /folderslist .

Eine kleine Änderung — aber sie macht Integrationen wesentlich einfacher:

Dashboards und Service-Skripte können jetzt die Ordnerstruktur abrufen und in internen Panels anzeigen.

können jetzt die Ordnerstruktur abrufen und in internen Panels anzeigen. Automatisierungstools erhalten eine einfache Möglichkeit, Profile ohne manuelle Eingriffe in die richtigen „Kategorien“ einzuordnen.

Fehlerbehebungen

Der Fehler „Chromium process crashed“ wurde behoben, der auftrat, wenn der Browser gleichzeitig auf die Datenbank zugreifen wollte.

Der Profilstart wird nun nicht mehr durch konkurrierende Zugriffe blockiert — das bedeutet weniger zufällige Abstürze und unterbrochene Sitzungen.

Verbesserungen

Schnellere Profilstarts

Wir haben einen Hilfsprozess entfernt, der zuvor die Verbindung zwischen Profilen und der App hergestellt hat — jetzt funktioniert alles direkt.

Das Ergebnis: Profile starten spürbar schneller, und der gesamte Startvorgang ist kürzer und stabiler — weniger Zwischenschritte, weniger mögliche Fehlerpunkte.

Proxy-Überprüfung und Fehlerbehandlung

Wir haben die Proxy-Validierung und Fehlerbehandlung verbessert, die zuvor Profilblockaden oder Verbindungsverluste verursachen konnten.

Jetzt läuft der gesamte Arbeitsablauf reibungsloser und zuverlässiger.

Fazit

Undetectable 2.39.0 konzentriert sich auf Geschwindigkeit, Stabilität und Kontrolle.

Das neue Chromium-141-Kern sorgt für natürlicheres Verhalten, der Cookies-Bot mit Ländersuche beschleunigt das Aufwärmen, und die neue Ordnerlisten-API vereinfacht Integrationen.

Profile starten schneller, und der Umgang mit Proxys ist stabiler.

Aktualisieren Sie jetzt und genießen Sie reibungslose Leistung — den Rest übernimmt Undetectable.