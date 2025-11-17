Vergleich der GitHub-Repositories von CAPTCHA-Solving-Diensten

Überblick über beliebte CAPTCHA-Lösungsdienste

Automatische CAPTCHA-Lösungsdienste ermöglichen es Programmen, CAPTCHAs bei Web-Scraping, Tests und anderen Aufgaben zu umgehen. Der Markt wird seit langem von Lösungen wie 2Captcha, SolveCaptcha, Anti-Captcha, Death By CAPTCHA und anderen angeführt. Diese Dienste sind attraktiv, weil sie die Komplexität lösen, nahezu jede Art von CAPTCHA zu bewältigen—von klassischen Text-auf-Bild-Puzzles bis hin zu reCAPTCHA und Cloudflare—normalerweise mit Hilfe von menschlichen Arbeitern, die das CAPTCHA lösen, oder hybriden KI-Algorithmen. Alle von ihnen bieten eine einfache API und offene Integrationsbibliotheken (Python, JS, PHP, etc.), was es einfach macht, CAPTCHA-Lösungen in Ihr Skript oder Ihre Anwendung zu integrieren.

In diesem Artikel vergleichen wir die bekanntesten CAPTCHA-Löserdienste hinsichtlich der Qualität und Relevanz ihrer offenen Bibliotheken.

Unterstützte CAPTCHA-Typen

Das wichtigste Kriterium ist, welche Arten von CAPTCHAs ein Dienst lösen kann. "Abdeckung" bezieht sich hier auf die Unterstützung beliebter CAPTCHA-Typen: Google reCAPTCHA (v2, v3, einschließlich Invisible und Enterprise), Cloudflare Turnstile und Cloudflare-Bot-Herausforderungen, hCaptcha (einschließlich Enterprise), FunCaptcha (Arkose Labs), GeeTest (v3, v4) sowie klassische grafische und Text-CAPTCHAs. Viele Dienste haben sogar gelernt, seltenere CAPTCHA-Typen zu umgehen: zum Beispiel Amazon WAF CAPTCHA, DataDome, Imperva/Incapsula, CyberSiara und andere.

Zur Klarheit hier eine Tabelle der CAPTCHA-Typen, die von den verglichenen Diensten unterstützt werden:

Wie die Tabelle zeigt, bieten 2Captcha/RuCaptcha und Anti-Captcha die breiteste Abdeckung – sie arbeiten mit allen reCAPTCHA-Versionen (einschließlich Enterprise), FunCaptcha, GeeTest und sogar neueren CAPTCHAs wie Cloudflare Turnstile. CapMonster Cloud (ein Dienst von ZennoLab) fällt ebenfalls auf: Neben den standardmäßigen CAPTCHAs erklärt es die Unterstützung für Cloudflare-Herausforderungen, DataDome, Amazon, Tencent und mehr. CapMonster kann derzeit jedoch beispielsweise nicht mit GeeTest v4 umgehen, im Gegensatz zu Diensten mit manueller Lösung (2Captcha, Anti-Captcha, DBC), wo ein Mensch sogar chinesische CAPTCHAs lösen kann.

SolveCaptcha unterstützt alle wichtigen Typen (reCAPTCHA v2/v3, Arkose, GeeTest v4) über ein hybrides Schema, das KI und menschliche Arbeiter kombiniert. DeathByCaptcha hat historisch viele Typen unterstützt (einschließlich Arkose, GeeTest, Turnstile), bearbeitet jedoch keine Cloudflare JS Herausforderungen oder Imperva. AZCaptcha und ähnliche günstige Dienste sind auf grundlegende Funktionen beschränkt: reCAPTCHA v2 und einfache Bild-CAPTCHAs—sie sind billiger, können jedoch keine komplexen CAPTCHAs lösen.

Code-Qualität und Gemeinschaftsaktivität

Nun lassen Sie uns über die Repositories selbst sprechen. Beliebte Dienste bieten nicht nur APIs an, sondern pflegen auch offizielle Open-Source-Bibliotheken (SDKs) für eine bequeme Integration. Diese GitHub-Repositories ermöglichen es, die Codequalität, die Aktualisierungshäufigkeit und die Beiträge der Gemeinschaft zu bewerten.

2Captcha: Es gibt offizielle Clients für Python, JavaScript, PHP, Java, C#, Go, Ruby und andere. Alle werden aktiv gepflegt. Zum Beispiel wurde das Python-Paket 2captcha-python (≈700 Sterne) im Oktober 2025 aktualisiert, was eine rechtzeitige Unterstützung für neue CAPTCHA-Typen (wie Cloudflare Turnstile) widerspiegelt. Der Code von 2Captcha ist einfach zu verwenden: Sie übergeben einfach Ihren API-Schlüssel, den Aufgabentyp (CAPTCHA) und die erforderlichen Parameter; der Dienst verteilt die Aufgabe an Arbeiter und gibt das Ergebnis zurück. 2Captcha hat eine große Community — im Laufe der Jahre wurde der Dienst in zahlreiche Projekte integriert, mit Beispielen für Selenium, Puppeteer, usw. (2Captcha selbst veröffentlicht Beispiele zur Lösung von CAPTCHAs mit Python + Selenium).

Es gibt offizielle Clients für Python, JavaScript, PHP, Java, C#, Go, Ruby und andere. Alle werden aktiv gepflegt. Zum Beispiel wurde das Python-Paket 2captcha-python (≈700 Sterne) im Oktober 2025 aktualisiert, was eine rechtzeitige Unterstützung für neue CAPTCHA-Typen (wie Cloudflare Turnstile) widerspiegelt. Der Code von 2Captcha ist einfach zu verwenden: Sie übergeben einfach Ihren API-Schlüssel, den Aufgabentyp (CAPTCHA) und die erforderlichen Parameter; der Dienst verteilt die Aufgabe an Arbeiter und gibt das Ergebnis zurück. 2Captcha hat eine große Community — im Laufe der Jahre wurde der Dienst in zahlreiche Projekte integriert, mit Beispielen für Selenium, Puppeteer, usw. (2Captcha selbst veröffentlicht Beispiele zur Lösung von CAPTCHAs mit Python + Selenium). SolveCaptcha: Ein relativ neuer Spieler, aber von Anfang an auf Entwickler fokussiert. Es gibt eine GitHub-Organisation solvercaptcha mit offiziellen SDKs in Python, JS/TS, Go, C#, PHP, Ruby und Java – alle Open Source. Im September 2025 haben sie alle Clients synchron aktualisiert und Unterstützung für neue CAPTCHA-Typen hinzugefügt. Die Anzahl der Sterne ist noch bescheiden (zum Beispiel ~170 für solvecaptcha-python im Vergleich zu Hunderten bei 2Captcha), aber der Code ist modern und einfach. Die Dokumentation ist gut und es gibt Integrationsbeispiele für Selenium/Puppeteer.

Ein relativ neuer Spieler, aber von Anfang an auf Entwickler fokussiert. Es gibt eine GitHub-Organisation solvercaptcha mit offiziellen SDKs in Python, JS/TS, Go, C#, PHP, Ruby und Java – alle Open Source. Im September 2025 haben sie alle Clients synchron aktualisiert und Unterstützung für neue CAPTCHA-Typen hinzugefügt. Die Anzahl der Sterne ist noch bescheiden (zum Beispiel ~170 für solvecaptcha-python im Vergleich zu Hunderten bei 2Captcha), aber der Code ist modern und einfach. Die Dokumentation ist gut und es gibt Integrationsbeispiele für Selenium/Puppeteer. Anti-Captcha: Bietet auch offizielle Bibliotheken (zum Beispiel das anticaptchaofficial-Paket auf PyPI) mit Unterstützung für Python 2/3 und andere. Anti-Captcha ist seit 2007 tätig und hat sich als zuverlässiger Dienst etabliert. Die Anti-Captcha-Bibliotheken sind etwas weniger in moderne Best Practices „eingewickelt“ (explizitere Klassen für jeden CAPTCHA-Typ), aber sie erledigen die Arbeit. Bis 2025 hat die Anti-Captcha GitHub-Organisation etwa 10 Repositories mit Beispielen und Wrappern, obwohl es nicht viele Sterne gibt (der Dienst ist älter und außerhalb von GitHub besser bekannt). Entscheidend ist, dass Anti-Captcha alle Arten von CAPTCHAs unterstützt und sogar nicht-standardisierte Aufgaben anbietet (FriendlyCaptcha, AltCaptcha, Vorlagen usw.)—mit anderen Worten, das Team bleibt am Puls der Zeit. Updates erfolgen, aber nicht so öffentlich und häufig wie bei 2Captcha.

Bietet auch offizielle Bibliotheken (zum Beispiel das anticaptchaofficial-Paket auf PyPI) mit Unterstützung für Python 2/3 und andere. Anti-Captcha ist seit 2007 tätig und hat sich als zuverlässiger Dienst etabliert. Die Anti-Captcha-Bibliotheken sind etwas weniger in moderne Best Practices „eingewickelt“ (explizitere Klassen für jeden CAPTCHA-Typ), aber sie erledigen die Arbeit. Bis 2025 hat die Anti-Captcha GitHub-Organisation etwa 10 Repositories mit Beispielen und Wrappern, obwohl es nicht viele Sterne gibt (der Dienst ist älter und außerhalb von GitHub besser bekannt). Entscheidend ist, dass Anti-Captcha alle Arten von CAPTCHAs unterstützt und sogar nicht-standardisierte Aufgaben anbietet (FriendlyCaptcha, AltCaptcha, Vorlagen usw.)—mit anderen Worten, das Team bleibt am Puls der Zeit. Updates erfolgen, aber nicht so öffentlich und häufig wie bei 2Captcha. CapMonster Cloud: Bietet offizielle Bibliotheken an (zum Beispiel capmonstercloud-client-python auf PyPI). Dies ist ein Service von den Entwicklern bei ZennoLab, die eine starke Gemeinschaft in RPA und Affiliate-Marketing haben. Der Client-Code ist von hoher Qualität und am wichtigsten ist, dass CapMonster die APIs anderer Dienste emulieren kann. Beispielsweise können Sie Ihre Anfragen an CapMonster leiten, indem Sie die URL ändern, und es wird Anfragen im 2Captcha/Anti-Captcha-Format akzeptieren, was die Migration vereinfacht. CapMonster-Aktualisierungen folgen dem Erscheinen neuer CAPTCHA-Typen, und das Team reagiert schnell. Die Gemeinschaft ist hauptsächlich auf Affiliate-Marketing-Foren basiert; Die Aktivität auf GitHub ist moderat (offizielle Repositories existieren, aber Sterne sind wenige, da das Produkt kommerziell ist).

Bietet offizielle Bibliotheken an (zum Beispiel capmonstercloud-client-python auf PyPI). Dies ist ein Service von den Entwicklern bei ZennoLab, die eine starke Gemeinschaft in RPA und Affiliate-Marketing haben. Der Client-Code ist von hoher Qualität und am wichtigsten ist, dass CapMonster die APIs anderer Dienste emulieren kann. Beispielsweise können Sie Ihre Anfragen an CapMonster leiten, indem Sie die URL ändern, und es wird Anfragen im 2Captcha/Anti-Captcha-Format akzeptieren, was die Migration vereinfacht. CapMonster-Aktualisierungen folgen dem Erscheinen neuer CAPTCHA-Typen, und das Team reagiert schnell. Die Gemeinschaft ist hauptsächlich auf Affiliate-Marketing-Foren basiert; Die Aktivität auf GitHub ist moderat (offizielle Repositories existieren, aber Sterne sind wenige, da das Produkt kommerziell ist). Andere: DeathByCaptcha und ältere Dienste (EndCaptcha, BestCaptchaSolver, etc.) verfügen über APIs, aber ihre offiziellen Clients sind weniger prominent. DBC bietet zum Beispiel Java/Python-Beispiele auf seiner Website an, aber seine Repositories werden selten aktualisiert. DBC ist bekannt für aggressive Vermarktung und verwendet auch hybride Methoden. Bei den restlichen genannten Diensten ist die Situation mit den Repositories komplizierter – sie sind schlecht gewartet.

Fazit: Insgesamt werden die offenen Bibliotheken aller aufgelisteten Dienste gepflegt und ermöglichen eine einfache Integration zur Lösung von CAPTCHAs. 2Captcha und Anti-Captcha sind bewährte Dienste mit großen Benutzer-Communities. SolveCaptcha und CapMonster sind neuere Anbieter mit hochwertigem Code und aktiver Entwicklung und fügen schnell neue Features hinzu. Bei der Wahl eines Dienstes ist es sinnvoll, deren Repositories zu überprüfen: Häufige Commits und aktuelle Releases sind gute Anzeichen dafür, dass der Dienst nicht aufgegeben wurde und sich an neue CAPTCHAs anpasst.

Testen von Lösungen in isolierten Profilen mit Undetectable

Bevor Sie ein geeignetes Repository auswählen, muss alles getestet werden. Für einen Entwickler oder Tester ist es daher wichtig, eine sichere Umgebung zu haben, in der solches Testen durchgeführt werden kann, ohne das Risiko einzugehen, reale Konten zu sperren oder das Hauptarbeitssetup zu gefährden. Der Undetectable anti-detect browser ist hierfür hervorragend geeignet. Er ermöglicht es Ihnen, isolierte Browser-Profile zu erstellen, von denen jedes ein einzigartiges Fingerabdruck-, Cookie-Set und eine eigene IP-Adresse (über Proxys) hat. Websites sehen diese Profile als unabhängige reale Nutzer, ohne eine Verbindung zwischen ihnen. Unten ist eine Möglichkeit, die Prüfung verschiedener CAPTCHA-Lösungsansätze durch Undetectable zu organisieren:

Erstellen Sie separate Profile in Undetectable für jede Lösung oder jedes Szenario. Zum Beispiel Profil1 zum Testen von 2Captcha, Profil2 für SolveCaptcha usw. Initialisieren Sie jedes Profil mit unterschiedlichen Konfigurationen – dies legt verschiedene Geräteparameter fest (User-Agent, Zeit, Sprache, WebGL und andere Browsermerkmale). Selbst bei Verwendung einer gemeinsamen Konfigurationsbasis fügt Undetectable zufällige Variationen hinzu, sodass die Profile nicht identisch sind. Weise jedem Profil einen Proxy zu. Undetectable verfügt über einen integrierten Proxy-Manager: Sie können HTTP(S)/SOCKS-Proxys dem gewünschten Profil zuweisen. Auf diese Weise wird jeder Test von einer separaten IP-Adresse ausgeführt. Dies schützt Ihre echten IPs und Konten vor möglichen Sperrungen aufgrund erfolgloser CAPTCHA-Umgehungsversuche. Starten Sie die Profile und automatisieren Sie die Browser über die Undetectable API. Der Browser stellt eine lokale HTTP-API bereit (standardmäßig auf localhost:25325) zur Steuerung von Profilen. Sie können vertraute Tools verwenden—Selenium, Puppeteer, Playwright—und sie mit Undetectable als Remote-Browser verbinden. Zum Beispiel können Sie Selenium WebDriver auf die lokale Hostadresse von Undetectable richten, indem Sie die gewünschte profileID angeben, und dann werden alle Befehle (get(url), Elemente finden, tippen usw.) im Kontext des ausgewählten Anti-Detekt-Profils ausgeführt. Integrieren Sie den CAPTCHA-Lösungsaufruf in Ihr Szenario. Wenn das Skript auf ein CAPTCHA stößt (zum Beispiel, wenn eine Seite reCAPTCHA v2 enthält), verwenden Sie die entsprechende Bibliothek/API-Client des gewählten Dienstes. In Profil1 (für 2Captcha) rufen Sie die reCAPTCHA-Löser-Methode mit Ihrem API-Schlüssel auf; im zweiten Profil verwenden Sie ähnlich das SolveCaptcha SDK und so weiter. Alle diese Bibliotheken funktionieren ähnlich: Sie senden das CAPTCHA an den Dienst und fragen periodisch nach dem Ergebnis. In Undetectable können Sie sogar mehrere Profile parallel (in separaten Threads) ausführen, wodurch Sie mehrere Dienste gleichzeitig ohne Konflikte testen können, da jedes Profil isoliert ist (unterschiedliche Cookies, unterschiedliche IPs). Erhalten Sie die Antwort und führen Sie die Überprüfung durch. Die Bibliothek gibt den gelösten CAPTCHA-Text oder Token zurück. Das Skript übermittelt diese Antwort an die Seite (zum Beispiel durch Einfügen von g-recaptcha-response in ein verstecktes Feld und Absenden des Formulars für reCAPTCHA, oder durch Eingabe des decodierten Textes in ein Eingabefeld für ein Text-CAPTCHA). Setzen Sie das automatisierte Szenario fort—wenn das CAPTCHA erfolgreich bestanden wird, kann das Profil sich anmelden oder auf die geschützte Ressource zugreifen. Analysiere die Ergebnisse, ohne Produktionsdaten zu gefährden. Wenn eine Lösung fehlschlägt (zum Beispiel gibt der Service ein ungültiges Token zurück und die Seite blockiert den Zugriff), ist der negative Effekt auf das Testprofil in Undetectable beschränkt. Du kannst es löschen oder seinen Fingerabdruck ändern und es erneut versuchen, ohne Angst, dass reale Konten betroffen sein werden. Alle angesammelten Cookies und lokaler Speicher bleiben im Profil. Du kannst ein Profil sogar nach einem erfolgreichen Bypass beibehalten—zum Beispiel, um ein Session-Szenario unter demselben Konto später fortzusetzen oder um Cookies zu exportieren. Undetectable unterstützt den Export/Import von Profilen, was praktisch ist für den Transfer von Sessions zwischen Maschinen oder das Teilen innerhalb eines Teams.

Die Verwendung von Undetectable auf diese Weise bietet mehrere Vorteile. Erstens testest du CAPTCHA-Löser in einer realistischen Umgebung: Jedes Profil imitiert einen einzigartigen echten Browser mit einer individuellen "Handschrift". Dies bedeutet, dass, wenn ein Dienst behauptet, Verhaltensfaktoren (zum Beispiel reCAPTCHA v3 oder Enterprise, die Browsermerkmale analysieren) zu umgehen, das Testen in Undetectable die tatsächliche Effektivität zeigt—ohne falsche Probleme, die durch "offensichtlich automatisiertes" Selenium verursacht werden. Zweitens ermöglicht die Kontextisolierung einen fairen Vergleich der Dienste: Das CAPTCHA ist für alle gleich, und du kannst klar erkennen, wer es schneller oder genauer löst, während Fehler in einem Profil die anderen nicht beeinträchtigen. Drittens, Sicherheit: Du setzt deine Haupt-Cookies oder Konten nicht dem Risiko aus. Selbst wenn ein Dienst eine falsche Antwort zurückgibt und Verdacht auf der Seite erregt, wird im schlimmsten Fall das Testprofil und sein Proxy gesperrt, nicht dein eigentlicher Arbeitsbrowser.

Schließlich vereinfacht Undetectable auch die weitere Automatisierung. Sobald Sie den besten CAPTCHA-Lösungsdienst ausgewählt haben, können Sie ihn direkt in Ihr Produktionsszenario auf Undetectable integrieren. Zum Beispiel können QA-Ingenieure Tests schreiben, bei denen, wann immer ein CAPTCHA erscheint, eine Lösung automatisch über die API angefordert wird– und all dies läuft in denselben isolierten Profilen, aber jetzt auf kontinuierlicher Basis. Dank der API von Undetectable und der Kompatibilität mit Testframeworks können Sie ein skalierbares CAPTCHA-Umgehungssystem aufbauen, das für Anti-Bot-Systeme so unsichtbar wie möglich bleibt.

Fazit

Die GitHub-Repositories von CAPTCHA-Lösungsdiensten bieten wertvolle Einblicke, wie 2Captcha/RuCaptcha, Anti-Captcha und andere Markt-Veteranen weiterhin eine breite Abdeckung bieten (praktisch jede CAPTCHA, hohe Genauigkeit dank manueller Lösung). Neuere Dienste—wie SolveCaptcha und CapMonster Cloud—konkurrieren in puncto Geschwindigkeit und Preis, indem sie schnell Unterstützung für neue Typen hinzufügen (Cloudflare Turnstile, komplexe Puzzles etc.) und praktische SDKs anbieten. Die Qualität ihres Codes und häufige Updates auf GitHub deuten auf aktive Entwicklung hin. Es gibt auch KI-fokussierte Lösungen (NopeCHA, CaptchaAI), die niedrige Kosten ohne menschliche Arbeiter versprechen, aber derzeit sind sie nur für eine begrenzte Anzahl von Aufgaben geeignet (hauptsächlich Standard-Bild-CAPTCHAs und reCAPTCHAs).

Für sicheres Testen und den Einsatz dieser Tools in Produktionsprojekten ist eine Umgebung wie Undetectable extrem wichtig. Der Anti-Detect-Browser ermöglicht es, Automatisierungsskripte unter Produktionsbedingungen nahezu identisch, jedoch mit vollständiger Profilisolierung, auszuführen. Das bedeutet, dass Sie mit verschiedenen CAPTCHA-Lösungsdiensten parallel experimentieren können, Cookies bewahren, Fingerabdrücke ändern und für jedes Profil einen dedizierten Proxy verwenden können – alles ohne Risiko für Ihre Hauptkonten oder IPs. Undetectable kombiniert mit CAPTCHA-Lösungs-APIs gibt Ihnen ein mächtiges Werkzeug: Sie drücken „Start“, und das Skript umgeht eigenständig jegliche CAPTCHAs und bleibt dabei effektiv „unsichtbar“ für Anti-Bot-Systeme.