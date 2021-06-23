Don’t Use Bad Data: Wie Sie Ihr Unternehmen vor minderwertigen Daten schützen

In der heutigen Welt bilden Daten die Grundlage jeder Entscheidung – daher sind Genauigkeit und Aktualität entscheidend. Wir sind gezwungen, immer mehr Daten zu sammeln und zu verarbeiten, um „im Trend zu bleiben“. Dies betrifft sowohl manuelle Berichte als auch komplexes automatisiertes Website-Parsing und die regelmäßige Extraktion von Informationen aus verschiedenen Quellen. Doch unabhängig von der Menge gilt: Wenn Daten nicht den Qualitätsstandards entsprechen, haben sie keinen Wert für strategische Entscheidungen.

Bei der Datenerfassung muss jedes Unternehmen selbst entscheiden, wo es das Komma im Satz „Stoppen, man kann nicht weitermachen“ setzt – wir erklären, welche Probleme entstehen, wenn man weiter mit Daten arbeitet, ohne auf deren Qualität zu achten.

Datenqualität (Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Relevanz, Aktualität) umfasst fünf Kernkriterien. Wenn diese nicht erfüllt sind, wird ein Unternehmen zwangsläufig mit schwerwiegenden Folgen konfrontiert: falsche Entscheidungen, sinkende Produktivität und Gewinnverlust. Studien zeigen, dass die Verwendung „schlechter“ (minderwertiger) Daten zu falschen Managemententscheidungen, ungenauer Zielgruppenansprache, niedriger Marketingeffizienz und beschädigten Geschäftsprozessen führt. Ein einziger Fehler beim Parsing kann ein ganzes Analyse-Modul verzerren und einen Schneeballeffekt erzeugen. Eine einzige falsche Kennzahl kann Unternehmen Millionen kosten. Marktveränderungen oder gescheiterte Werbekampagnen entstehen häufig aufgrund „verunreinigter“ Daten. Daher ist das Verständnis der Arten und Quellen schlechter Daten der erste Schritt zum Schutz des Unternehmens.

Verstehen schlechter Daten und ihre Auswirkungen auf das Unternehmen

Das Erkennen der Art von „schlechten“ Daten hilft, Probleme rechtzeitig zu finden und zu beheben. Im Bereich der Datenqualität unterscheidet man typischerweise folgende Problemkategorien:

Unvollständige Daten. Fehlende Informationen („leere Felder“) verfälschen das Gesamtbild. Dies passiert häufig beim Website-Parsing, wenn der Server nur Teilinformationen oder abgeschnittene Daten zurückgibt. Unvollständige Daten verletzen das zentrale Qualitätsmerkmal – Vollständigkeit. Beispiel: Fehlen Produktpreise in einer Datenexport-Datei, wird jede Marktanalyse unzuverlässig.

Doppelte Daten. Wiederholte Einträge blähen die Datenbank auf. Dies ist typisch, wenn eine Quelle mehrfach automatisiert extrahiert wird. Die Folgen sind überhöhte Zahlen, verwirrende Berichte und verzerrte Prognosen.

Ungenaue Daten. Informationen können falsch, veraltet oder fehlerhaft eingegeben sein. Ursachen sind menschliche Fehler oder technische Störungen. Beispiel: Ein CRM-Manager trägt den falschen Preis ein oder ein System nutzt veraltete Wechselkurse. Solche „schmutzigen“ Daten führen zu irreführenden Statistiken und ungenauen Vorhersagen.

Inkonsistente Daten. Häufiges Problem, wenn Daten über verschiedene APIs, Skripte oder Parsing-Tools gesammelt werden. Unterschiedliche Quellen nutzen unterschiedliche Formate oder Aktualisierungslogiken. Das führt zu Diskrepanzen: Kilometer vs. Meilen, unterschiedliche Datumsformate usw. Eine einheitliche Analyse wird sehr zeitaufwendig.

Veraltete Daten. Daten, die einmal korrekt waren, verlieren mit der Zeit an Wert. Besonders sichtbar ist das in dynamischen Branchen: Preislisten, Kontaktdaten, Markttrends. Das Speichern veralteter Daten belastet Systeme und erhöht Compliance-Risiken (z. B. DSGVO).

Ungeprüfte Daten. „Rohe“ Informationen ohne Verifizierung (unbestätigte Fakten, nicht validierte Zahlen). Ein unüberprüfter Wert kann ganze Analysen unbrauchbar machen.

Nicht regelkonforme Daten. Informationen, die technische, rechtliche oder ethische Richtlinien verletzen – z. B. Daten aus unerlaubten Quellen oder personenbezogene Daten ohne korrekte Einwilligung. Das resultiert nicht nur in schlechter Analyse, sondern auch in juristischen Risiken.

Jede dieser Kategorien „schlechter“ Daten kann massive Schäden verursachen: unvollständige Preislisten erschweren Wettbewerbsanalysen, doppelte Accounts verfälschen Zielgruppenstatistiken. Solche Fehler summieren sich – daher ist regelmäßige Datenbereinigung Pflicht.

Ursachen für die Entstehung schlechter Daten

Die Notwendigkeit, große Datenmengen automatisiert zu sammeln, gerät häufig in Konflikt mit Website-Schutzmechanismen. Ohne moderne Technologien zur Anonymisierung und Anti-Blockade (Antidetect-Browser, Proxy-Server) entstehen schlechte Daten deutlich schneller. Anti-Bot-Systeme erkennen automatisiertes Verhalten und reagieren mit Sanktionen:

IP-Blockierung und Rate Limits. Viele Websites begrenzen Anfragen pro IP oder blockieren verdächtige Verbindungen. CAPTCHA-Anfragen oder verzögerte Antworten können dazu führen, dass Daten unvollständig oder verspätet eintreffen.

Geografische Beschränkungen. Manche Inhalte sind nur in bestimmten Regionen sichtbar. Suchergebnisse oder Nachrichtenfeeds unterscheiden sich zwischen Deutschland, EU oder USA. Parsing von nur einer IP erzeugt unvollständige, verzerrte Datensätze.

Personalisierter Content. Mehrfache Zugriffe vom selben IP oder Browser führen dazu, dass Websites personalisierte statt objektive Inhalte ausgeben – schlecht für die Datensammlung.

Künstliche Verzögerungen. Websites verlangsamen bewusst ihre Antwortzeit oder liefern reduzierte Daten, wenn sie automatisierte Aktivität vermuten. Für Anwendungen in Echtzeit ist dies fatal.

Wie moderne Technologien helfen, hochwertige Daten zu sammeln

Um große Datenmengen in hoher Qualität zu sammeln, werden spezialisierte Tools eingesetzt:

Proxy-Server. Sie sorgen für stabile Datenerfassung durch regelmäßigen IP-Wechsel, Umgehung von Blockaden und das Simulieren realer Nutzer. Es gibt verschiedene Proxy-Arten: Datacenter-Proxys – schnell, günstig, aber leichter zu erkennen. Residential-Proxys – echte Nutzer-IP-Adressen, schwer zu blockieren. Mobile-Proxys – IPs von Mobilfunkanbietern, nahezu ununterscheidbar von echten Geräten. ISP-Proxys – statische Provider-IPs, ideal für langfristige Aufgaben.

Antidetect-Browser & Automatisierung. Ein Antidetect-Browser wie Undetectable verbessert die Stabilität enorm. Er verändert digitale Fingerprints, isoliert Profile und simuliert menschliches Verhalten – und umgeht damit Anti-Bot-Systeme effektiv.

KI & Machine Learning. KI-basierte Scraper analysieren Seitenstrukturen, passen sich automatisch an Layoutänderungen an und verwalten auch komplexe dynamische Websites (Grafiken, Karten, Lazy Loading). Sie können sogar CAPTCHAs lösen und Klickverhalten simulieren.

In Kombination machen Proxys, Antidetect-Technologie und KI die Datenerfassung schneller, stabiler und deutlich widerstandsfähiger gegenüber Blockierungen.

Fazit

Schlechte Datenqualität führt zu falschen Entscheidungen und hohen finanziellen Verlusten.

Das Erkennen und Bereinigen schlechter Daten ist ein unverzichtbarer Teil jedes Analyseprozesses.

Die Aufrechterhaltung hoher Datenqualität erfordert moderne Technologien: Proxys, Antidetect-Browser und KI.

Letztendlich basiert ein erfolgreiches Unternehmen auf sauberen Daten.

Eine durchdachte Strategie im Datenmanagement verhindert Fehlerketten und verschafft einen deutlichen Wettbewerbsvorteil.