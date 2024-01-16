Undetectable 2.41.0: Chromium 143 und stabile Sitzungen

Wir freuen uns, Ihnen das neue Update von Undetectable – Version 2.41.0 – vorstellen zu können. Unser Ziel bleibt unverändert: Ihren Arbeitsprozess so reibungslos wie möglich zu machen und Ihre Profile selbst für die anspruchsvollsten Anti-Fraud-Systeme nicht unterscheidbar erscheinen zu lassen.

In diesem Release haben wir uns darauf konzentriert, die Kernkomponenten zu aktualisieren und die Stabilität bei der Arbeit mit Profilen in besonders komplexen Szenarien zu verbessern. Schauen wir uns an, was sich geändert hat.

Chromium 143

Die Aktualität der Browser-Engine ist ein Schlüsselfaktor für die Zuverlässigkeit eines jeden Anti-Detect-Browsers. In der neuen Version 2.41.0 haben wir die Engine auf Chromium 143 aktualisiert.

Warum aktualisieren wir den Kern regelmäßig und warum ist das für Sie wichtig?

Glaubwürdigkeit des Fingerprints:

Jede neue Chromium-Version bringt Änderungen an den Web-APIs, am JavaScript-Verhalten und an vielen Mikrodetails im Umgang mit dem DOM mit sich. Je näher Ihr Kernel an dem liegt, was Millionen normaler Nutzer verwenden, desto weniger Abweichungen sehen Anti-Fraud-Systeme. Ein aktueller Kernel sorgt für einen natürlicheren und besser geschützten Fingerprint. Kompatibilität mit modernen Websites:

Große Plattformen, Werbekonten und moderne SPA-Oberflächen (Single Page Applications) werden ständig aktualisiert und beginnen, neue Web-Standards zu nutzen. Eine veraltete Engine kann bei neuen Skripten ins Stolpern geraten – für Sicherheitssysteme ist das ein indirekter Hinweis auf Automatisierung. Mit Chromium 143 erhalten Sie ein vorhersehbares Verhalten auf praktisch allen wichtigen Webseiten. Performance und Sicherheit:

Neue Versionen beinhalten stets aktuelle Sicherheitspatches und schützen Sie damit vor potenziellen Schwachstellen. Außerdem sind neue Kernels für den Umgang mit schweren Seiten und vielen gleichzeitig geöffneten Tabs optimiert – besonders wichtig in Szenarien mit massivem Multi-Accounting.

Unterstützung älterer Erweiterungen (Manifest V2)

Wir haben eine neue Option hinzugefügt, mit der Sie die Unterstützung älterer Erweiterungen auf Basis von Manifest V2 aktivieren können.

Wozu dient das?

Die Chromium-Entwickler verabschieden sich nach und nach vom alten Manifest-V2-Format und wechseln zu Manifest V3. Einige wichtige Erweiterungen, an die Sie gewöhnt sind, haben jedoch möglicherweise noch keine Version für Manifest V3. Mit dieser Option können Sie Ihre vertrauten Tools weiterhin nutzen.

Um diese Funktion zu aktivieren, öffnen Sie die Programmeinstellungen, gehen Sie in den Bereich der allgemeinen Einstellungen und setzen Sie ein Häkchen bei der Option „Enable old extension support“.

Wichtig: Da es sich hierbei um einen Mechanismus für Abwärtskompatibilität handelt, empfehlen wir dringend, die Funktionalität der Erweiterung nach der Installation zu testen. In einigen Fällen kann der Funktionsumfang älterer Erweiterungen eingeschränkt sein.

Was gibt es sonst noch Neues?

Prüfung auf laufende Profile

Manchmal kann das Programm nicht korrekt beendet werden (z. B. aufgrund eines plötzlichen Betriebssystem-Absturzes oder eines erzwungenen Prozessendes), während die Browserfenster der Profile weiterhin im Systemspeicher verbleiben.

Ab sofort erkennt Undetectable beim nächsten Start diese „verlorenen“ Profile automatisch und kann korrekt mit ihnen interagieren. Dadurch werden Situationen vermieden, in denen ein Profil nicht geöffnet werden kann, weil es technisch gesehen noch „im Hintergrund“ läuft. Das erhöht die Stabilität und die Zuverlässigkeit Ihrer Sitzungen deutlich.

Kommen wir zu den Verbesserungen

Wir haben mehrere Änderungen vorgenommen, die die tägliche Arbeit erleichtern – insbesondere für Nutzer, die intensiv mit mobilen Konfigurationen und Proxys arbeiten.

Mobile Profile und Zoom:

In Profilen mit mobilen Konfigurationen ist jetzt Zoom (Skalierung) verfügbar. Das macht die Arbeit mit mobilen Versionen von Websites deutlich komfortabler und ermöglicht es Ihnen, Interface-Elemente im Detail zu betrachten, ohne ständig die Bildschirmauflösung ändern zu müssen.

Komfortables Kopieren der IP-Adresse:

Wenn Sie die Schaltfläche zum IP-Wechsel über den „IP change link“ verwenden, wird ein Klick auf die erhaltene IP-Adresse im Profilfenster diese nun automatisch in die Zwischenablage kopieren. Eine kleine, aber sehr praktische Funktion, die Zeit spart, wenn Sie IP-Adressen prüfen oder dokumentieren müssen.

Zu den Bugfixes

Import von Netscape-Cookies:

Wir haben einen Fehler behoben, der beim Import von Netscape-Cookie-Dateien auftrat, die eckige Klammern im Code enthielten. Diese Daten können nun fehlerfrei importiert werden, ohne dass der Vorgang unterbrochen wird.

Fazit

Undetectable 2.41.0 ist ein Update, das ganz im Zeichen von Aktualität und Stabilität steht. Der neue Chromium-143-Kernel sorgt für einen maximal natürlichen Fingerprint und für Kompatibilität mit den neuesten Web-Standards. Die neue Option zur Unterstützung älterer Erweiterungen gibt Ihnen mehr Flexibilität bei der Tool-Auswahl, und das verbesserte System zur Erkennung laufender Profile stellt sicher, dass Ihre Sitzungen jederzeit verfügbar und unter Ihrer Kontrolle sind.

Aktualisieren Sie jetzt und arbeiten Sie ganz entspannt weiter, während der Undetectable-Browser sich um die kompliziertesten technischen Details im Hintergrund kümmert.