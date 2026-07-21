Optimiza tu experiencia online con las mejores opciones de proxy para Chrome

Proxy para Chrome: guía completa sobre configuración manual, scripts PAC y extensiones

Reseñas

Cada solicitud que realiza tu navegador Chrome —HTTP, HTTPS, WebSocket— puede dirigirse a través de un intermediario antes de llegar a su destino. Configurar ese intermediario a nivel del navegador es lo que la mayoría de las personas quiere decir cuando habla de un proxy para Chrome. Esta guía cubre todas las capas de configuración de proxy disponibles en Chrome en 2026, desde la configuración básica a nivel del sistema operativo hasta scripts PAC avanzados y la gestión de perfiles antidetección.

Qué es un proxy para Chrome y por qué es importante en 2026

Un servidor proxy actúa como intermediario entre tu ordenador e internet.Cuando un proxy se configura mediante una extensión de Chrome, una opción de línea de comandos o un perfil antidetección aislado, puede afectar únicamente a ese perfil del navegador. Sin embargo, la configuración de proxy abierta desde la interfaz estándar de Chrome en Windows o macOS suele funcionar a nivel del sistema y también puede afectar a otras aplicaciones que utilizan la configuración de proxy del sistema operativo.

Esta diferencia es importante porque los proxies mejoran la privacidad al ocultar la dirección IP del usuario a los sitios web. También pueden ayudar a eludir restricciones geográficas y censura, lo que los hace esenciales para el arbitraje publicitario en Meta y TikTok, el farming de cuentas de comercio electrónico en Amazon, la supervisión SEO en distintas regiones, la reventa de zapatillas y la protección general de la privacidad. Los proxies no son lo mismo que las VPN, ya que normalmente no cifran todo el tráfico de extremo a extremo de forma predeterminada, y elegir entre los mejores servicios de proxy para uso profesional es fundamental si dependes de ellos para trabajar.

Aspecto Proxy para Chrome Proxy del sistema VPN Afecta únicamente al tráfico del navegador ✅ ❌ (todas las aplicaciones) ❌ (todas las aplicaciones) Configuración por perfil ✅ (mediante antidetección) ❌ ❌ Cifrado integrado Depende del tipo Depende Siempre Complejidad de configuración Baja–moderada Baja Baja

Principales ventajas de un proxy a nivel del navegador:

Aislar el tráfico por perfil del navegador sin afectar a otras aplicaciones

Segmentación geográfica flexible para campañas e investigaciones

Rotación y gestión de credenciales más sencillas

Menor riesgo de detección cuando se combina con el aislamiento de huellas digitales

El navegador antidetección Undetectable.io lleva este concepto más lejos al ejecutar un motor basado en Chromium en el que cada perfil obtiene su propia huella digital, cookies, almacenamiento y proxy dedicado, todo ello sin afectar a la configuración del sistema.

Cómo funciona internamente la configuración de proxy de Chrome

Cuando Chrome procesa una solicitud de URL, ejecuta una secuencia de resolución de proxy: determina el modo de proxy activo, evalúa las reglas de omisión, selecciona un proxy o una conexión directa, intenta establecer la conexión y utiliza una alternativa si el proxy falla.

Chrome reconoce varias fuentes de configuración, cada una con su propia prioridad. La configuración efectiva del proxy depende de las políticas activas de Chrome y de la fuente de configuración. Las políticas gestionadas pueden reemplazar o desactivar las opciones de línea de comandos, las extensiones y la configuración de proxy controlada por el usuario. Sin políticas gestionadas, Chrome puede obtener la configuración de proxy a partir de flags de línea de comandos, extensiones o el sistema operativo. Puedes consultar la configuración efectiva del proxy en chrome://net-internals/#proxy.

Chrome solo funciona con un proxy explícito, es decir, uno que configuras de forma consciente. Los proxies transparentes insertados por proveedores de internet o redes son invisibles para el navegador y no pueden gestionarse mediante la configuración de proxy de Chrome.

Los tres métodos principales de un vistazo:

Configuración manual del proxy : host, puerto y lista de omisión fijos, el método más sencillo

: host, puerto y lista de omisión fijos, el método más sencillo Scripts PAC : lógica basada en JavaScript para tomar decisiones de enrutamiento por cada URL

: lógica basada en JavaScript para tomar decisiones de enrutamiento por cada URL Detección automática (WPAD): descubrimiento de un archivo PAC a través de la red, habitual en entornos corporativos

El control más avanzado se obtiene mediante una extensión de Chrome que utiliza la proxy api (Manifest V3) o mediante políticas empresariales, mientras que los usuarios ocasionales suelen recurrir a los cuadros de diálogo del sistema operativo.

Configuración manual del proxy en Chrome (Windows, macOS, Linux)

La interfaz de Chrome delega la configuración del proxy en el sistema operativo. Cuando cambias la configuración de proxy del sistema, Chrome la hereda. Para obtener instrucciones detalladas, consulta nuestra guía sobre cómo añadir un proxy al navegador Chrome. La configuración manual del proxy permite especificar una lista de direcciones de servidores proxy para cada protocolo.

Windows 11 (mediados de 2026):

Abre Configuración → Red e internet → Proxy En Configuración manual del proxy, activa Usar un servidor proxy Introduce la dirección IP y el número de puerto proporcionados por tu proveedor de proxy Añade las reglas de omisión necesarias en el campo de excepciones Guarda los cambios y reinicia Chrome

macOS 14/15:

Abre Ajustes del Sistema → Red → interfaz activa → Detalles → Proxies Activa Proxy web (HTTP), Proxy web seguro (HTTPS) o Proxy SOCKS Introduce la dirección del servidor y el puerto Si tu proveedor requiere credenciales, marca “El servidor proxy requiere contraseña” y completa los campos Haz clic en OK y aplica los cambios

Los proveedores de proxy suelen proporcionar credenciales en formatos como ip:port, ip:port:username:password o login:password@ip:port. Chrome procesa la autenticación del proxy mediante el desafío HTTP 407; no interpreta directamente las credenciales integradas en la cadena del proxy.

La configuración de proxy puede establecerse de forma global o por red en ChromeOS, lo que ofrece una flexibilidad adicional a los usuarios de Chromebook.

Al utilizar Undetectable.io, configura los proxies por perfil dentro de la aplicación en lugar de hacerlo a nivel del sistema operativo. Esto evita que todo el tráfico del sistema se dirija a través del proxy y mantiene cada perfil aislado.

Errores comunes que debes evitar:

Introducir un puerto SOCKS en el campo de proxy HTTP

Utilizar una dirección IP con un formato incorrecto, por ejemplo, sin corchetes en el caso de IPv6

Olvidar guardar los cambios y reiniciar el navegador después de modificar la configuración

Esquemas de proxy de Chrome y qué significan (HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, DIRECT)

Chrome admite los esquemas de proxy HTTP, HTTPS, SOCKSv4 y SOCKSv5, cada uno con un comportamiento distinto en cuanto al enrutamiento y la protección del tráfico.

DIRECT es un pseudoesquema que indica que no se utiliza proxy: el esquema DIRECT envía las solicitudes directamente al servidor de destino. Aparece en reglas de omisión, resultados de PAC y cadenas de respaldo.

Proxy HTTP es el tipo más habitual. Los proxies HTTP pueden gestionar URL http://, https://, ws:// y wss://. Para destinos HTTPS, Chrome utiliza el método CONNECT para crear un túnel: el proxy puede ver el nombre del host de destino, pero no puede leer el contenido cifrado.

Proxy HTTPS protege con TLS la propia conexión entre Chrome y el proxy. Esto oculta incluso el nombre del host incluido en la solicitud CONNECT a observadores de la red, como proveedores de internet u operadores de Wi-Fi. Resulta útil en redes no confiables, pero requiere una configuración de proxy explícita en lugar de cuadros de diálogo antiguos del sistema operativo.

SOCKSv4 es limitado: solo IPv4, sin autenticación de proxy y con resolución DNS en el cliente. SOCKSv5 ofrece más funciones: permite la resolución de nombres en el lado del proxy y admite IPv6. Sin embargo, la implementación nativa de SOCKS5 de Chrome no admite directamente la autenticación mediante nombre de usuario y contraseña; herramientas comerciales como Undetectable.io y las extensiones de proxy gestionan la autenticación a nivel de la aplicación.

¿Qué esquema deberías elegir?

Proxy HTTP: web scraping estándar, gestión de cuentas publicitarias y navegación general

Proxy HTTPS: redes Wi-Fi públicas y operaciones sensibles en las que necesites cifrar la conexión hasta el proxy

SOCKS5: rotación geográfica, DNS remoto, compatibilidad con IPv6 o cuando tu proveedor ofrece compatibilidad limitada con proxies HTTP

Para configuraciones de proxy móvil, SOCKS5 o HTTP son los tipos más habituales

Proxy manual vs. script PAC vs. detección automática (WPAD)

El proxy manual es el modo más sencillo: una lista estática de host y puerto para cada esquema, además de una lista de omisión. Funciona bien para usuarios individuales, extensiones simples de proxy para Chrome y configuraciones fijas.

El modo de script PAC utiliza un archivo .pac que contiene una función JavaScript findproxyforurl(url, host), la cual devuelve instrucciones de enrutamiento como “HTTPS proxy.example.com:443; DIRECT”. Los scripts PAC pueden dirigir solicitudes según el dominio, el esquema de la URL, el puerto, el rango de IP y otras señales disponibles. No se debe depender del enrutamiento basado en rutas, porque Chrome elimina las rutas y los parámetros de consulta de las URL HTTPS antes de pasarlas a FindProxyForURL(). Los scripts PAC definen la resolución del proxy mediante programas JavaScript, ofreciendo a las organizaciones un control detallado.

La detección automática (WPAD) indica a Chrome que descubra un archivo PAC mediante DHCP o una consulta DNS para localizar un host wpad. Este método es común en redes corporativas, pero presenta riesgos de seguridad: el WPAD basado en DNS puede falsificarse en redes no confiables, lo que podría dirigir tu tráfico a través de un proxy malicioso.

Una empresa puede alojar un archivo PAC en https://proxy.company.com/proxy.pac y distribuirlo mediante una política para que todas las instancias de Chrome en dispositivos gestionados dirijan el tráfico externo a través de un proxy seguro, mientras acceden directamente a los recursos internos.

Los usuarios de Undetectable.io normalmente evitan por completo WPAD y prefieren proxies manuales o configurados mediante API para cada perfil, con el fin de impedir un enrutamiento inesperado.

Cuándo utilizar cada opción:

Empleado de una empresa: WPAD o PAC mediante una política del departamento de TI, con pocas opciones de elección

Profesional independiente de marketing de afiliados: proxy manual o cambio mediante una extensión

Equipo de growth con decenas de cuentas: configuración manual por perfil en un navegador antidetección, combinada con reglas de omisión para optimizar la latencia

Reglas de proxy, lista de omisión y patrones de URL

Chrome crea reglas de proxy que asignan patrones de URL a proxies específicos y, a continuación, aplica reglas de omisión —también conocidas como lista de omisión— que envían directamente el tráfico coincidente. Las reglas de omisión del proxy determinan qué URL no utilizan el proxy en Chrome.

La lista de omisión admite patrones personalizables, incluidos comodines, sufijos de dominio, direcciones IP literales, rangos CIDR IPv4/IPv6 y tokens especiales. El token <local> coincide con nombres de host sencillos sin puntos, como printer01 o intranet. El token <-loopback> anula la omisión implícita de localhost de Chrome y obliga a que incluso el tráfico loopback pase por el proxy, algo poco habitual fuera de las pruebas.

La coincidencia de la lista de omisión de Chrome se aplica a la URL tal y como está escrita. Si añades un rango IP como 10.0.0.0/8 a la lista de omisión, solo se aplicará cuando la propia URL utilice una dirección IP literal de ese rango, y no cuando un nombre de host se resuelva casualmente a una dirección de dicho rango.

En los flujos de trabajo con varias cuentas, las reglas de omisión permiten dirigir el tráfico de redes sociales y comercio electrónico a través de proxies, manteniendo al mismo tiempo el acceso directo a determinados sitios web, como CRM internos o pasarelas de pago, lo que reduce la latencia y evita la autenticación doble.

Patrones prácticos de omisión:

*.google.com: conexiones directas con los servicios de Google para reducir la latencia

10.0.0.0/8: subred LAN privada, acceso directo a dispositivos locales

192.168.1.1: dirección IP específica del panel de administración del router

[::1]: loopback IPv6, normalización de la dirección IP para pruebas locales

<local>: todos los nombres de host sencillos, es decir, equipos internos sin puntos

*.internal.company.com: omisión para un dominio interno específico

Autenticación del proxy en Chrome y gestión de credenciales

Muchos proxies requieren autenticación, como un nombre de usuario y una contraseña. Cuando Chrome encuentra un proxy que solicita credenciales, el servidor proxy responde con HTTP 407 (Autenticación de proxy requerida). A continuación, Chrome solicita los datos al usuario, salvo que ya estén almacenados en caché para ese ámbito de autenticación.

Chrome no admite la inclusión de credenciales de proxy en texto plano dentro de la cadena de configuración manual. Si introduces http://user:pass@ip:port en el cuadro de diálogo del proxy del sistema operativo, Chrome lo ignorará silenciosamente; solo utiliza el flujo de desafío y respuesta HTTP 407. Se trata de una decisión de seguridad deliberada para evitar que las credenciales queden expuestas en registros y archivos de configuración.

Las credenciales del proxy se almacenan en caché por sesión y por ámbito de autenticación. Abrir una ventana de incógnito puede provocar una nueva solicitud. Los proveedores de proxy suelen proporcionar credenciales en distintos formatos: login:password@ip:port, campos separados o autenticación basada en IP, en la que tu dirección IP incluida en una lista blanca sustituye la necesidad de utilizar un nombre de usuario.

Las extensiones de proxy para Chrome, como proxy switchyomega, FoxyProxy y proxy helper, gestionan la autenticación interceptando los desafíos HTTP 407 o preconfigurando las credenciales mediante la proxy api, de modo que no aparece ninguna solicitud.

Undetectable.io almacena las credenciales del proxy de forma segura dentro de cada perfil de proxy y admite tanto el método de usuario y contraseña como el de lista blanca de IP. Las credenciales de cada perfil quedan completamente aisladas: los datos del proxy de un perfil nunca se filtran a otro.

Buenas prácticas de seguridad:

No reutilices nunca las contraseñas de proxy entre cuentas no relacionadas

Evita compartir credenciales sin procesar en capturas de pantalla o chats de equipo

Utiliza listas blancas de IP cuando el proveedor lo permita

Prefiere proxies HTTPS o SOCKS5 para proteger las credenciales durante la transmisión

Rota las credenciales periódicamente, especialmente en infraestructuras compartidas

Uso de extensiones de proxy para Chrome para facilitar el control

Muchos usuarios prefieren una extensión de proxy en lugar de cambiar la configuración de red a nivel del sistema operativo. Las extensiones ofrecen cambio con un solo clic, enrutamiento por dominio y ningún impacto en aplicaciones fuera del navegador, por lo que son ideales para quienes necesitan alternar con frecuencia entre varios proxies.

Las extensiones utilizan la chrome proxy api y el permiso “proxy” de su manifiesto para leer y establecer la configuración del proxy, incluidas las reglas de proxy, las URL PAC y las reglas de omisión. En 2026, todas las extensiones principales funcionan con Manifest V3.

Categorías y ejemplos de extensiones:

Conmutadores sencillos : proxy helper, Simple Proxy Switcher, con un interruptor básico de encendido y apagado y campos de host y puerto

: proxy helper, Simple Proxy Switcher, con un interruptor básico de encendido y apagado y campos de host y puerto Gestores avanzados : Proxy SwitchyOmega 3 tiene 800.000 usuarios y una valoración de 4,8 estrellas en Chrome, lo que lo convierte en el más popular; FoxyProxy tiene 500.000 usuarios y 3,8 estrellas en Chrome, y ofrece sólidos motores de reglas y compatibilidad con perfiles

: Proxy SwitchyOmega 3 tiene 800.000 usuarios y una valoración de 4,8 estrellas en Chrome, lo que lo convierte en el más popular; FoxyProxy tiene 500.000 usuarios y 3,8 estrellas en Chrome, y ofrece sólidos motores de reglas y compatibilidad con perfiles Específicas de proveedores : Oxy Proxy Manager permite añadir proxies ilimitados con un solo clic; Proxidize Proxy Extension admite la gestión masiva de proxies y herramientas de prueba

: Oxy Proxy Manager permite añadir proxies ilimitados con un solo clic; Proxidize Proxy Extension admite la gestión masiva de proxies y herramientas de prueba Empresariales: extensiones de uso interno para cumplimiento normativo y registro de tráfico

Conjunto típico de funciones que debes buscar: varias IP y perfiles, importación masiva mediante CSV o lista estática, rotación automática, enrutamiento inteligente por dominio, protección contra fugas WebRTC y verificación de IP integrada.

Para principiantes, un conmutador de proxy como proxy helper o Simple Proxy Switcher es suficiente. Los usuarios avanzados y los equipos de arbitraje deberían considerar SwitchyOmega o SmartProxy por sus motores de reglas.

Los equipos que trabajan profesionalmente con varias cuentas suelen superar por completo las posibilidades de las extensiones. Undetectable.io funciona como un gestor independiente de proxies y perfiles con planes de precios flexibles de Undetectable.io, en el que cada instancia del navegador utiliza su propia huella digital del motor Chromium y su propia configuración de proxy, sin depender de extensiones. Puedes crear perfiles de forma masiva y asignar proxies mediante la interfaz o la API.

Configuración avanzada del proxy de Chrome: scripts PAC y reglas empresariales

Un archivo de script pac contiene una función JavaScript FindProxyForURL(url, host), que Chrome ejecuta para cada solicitud. Chrome limpia la URL de entrada y la reduce al formato scheme://host:port/, eliminando la ruta y la consulta para evitar fugas de información.

Las principales funciones auxiliares PAC disponibles en Chrome incluyen dnsResolve(host), myIpAddress() y myIpAddressEx(). Estas tienen limitaciones: dnsResolve se ejecuta de forma síncrona y puede provocar retrasos; myIpAddressEx() puede devolver varias IP en equipos con múltiples interfaces de red. Chrome impone restricciones a estas funciones por motivos de privacidad y rendimiento.

Ejemplo de lógica PAC (pseudocódigo):

function FindProxyForURL(url, host) { if (shExpMatch(host, "*.facebook.com") || shExpMatch(host, "*.instagram.com")) return "HTTPS proxy-a.example.com:443; DIRECT"; if (isInNet(dnsResolve(host), "192.0.2.0", "255.255.255.0")) return "SOCKS5 socks-us-01.example.net:1080; DIRECT"; return "DIRECT"; }

Los archivos PAC se obtienen directamente, no a través de un proxy existente, deben devolver el estado HTTP 200 y están limitados a aproximadamente 1 MB sin comprimir. Chrome gestiona su propia lógica de actualización y no depende de la caché HTTP estándar para obtener los archivos PAC.

Las organizaciones utilizan proxies para filtrado web y control de contenido mediante políticas de proxy empresariales como ProxySettings, ProxyPacUrl y la más reciente ProxyOverrideRules de Chrome Enterprise v144+. Cuando estas políticas están activas, la interfaz de configuración del proxy de Chrome aparece deshabilitada.

Undetectable.io suele utilizarse fuera de entornos PAC corporativos, pero los usuarios avanzados pueden encadenar perfiles mediante proxies residenciales configurados con PAC para probar la entrega de anuncios o previsualizar experiencias de contenido regional.

Buenas prácticas de PAC:

Mantén la lógica sencilla y evita bucles pesados o llamadas excesivas a dnsResolve

Prueba los scripts mediante chrome://net-internals/#proxy antes de implementarlos

Aloja los archivos PAC mediante HTTPS y utiliza versiones para realizar un seguimiento de los cambios

Siempre que sea posible, utiliza coincidencias por dominio en lugar de lógica compleja basada en IP

Solución de problemas del proxy de Chrome: tiempos de espera, errores e IP incorrecta

Los problemas más habituales de los proxies de Chrome incluyen ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED cuando el servidor proxy no está disponible, solicitudes repetidas de autenticación debido a credenciales incorrectas, sitios web que cargan con una ubicación geográfica o dirección IP equivocada, CAPTCHA provocados por IP reutilizadas y conexiones directas inesperadas cuando el proxy se omite de forma silenciosa. El comportamiento de los sitios web puede cambiar cuando se accede a ellos mediante un proxy, por lo que comprobar la IP de salida siempre es un primer paso fundamental.

Pasos de diagnóstico:

Comprueba la configuración efectiva del proxy en chrome://net-internals/#proxy para ver qué reglas están activas Exporta un Net Log mediante chrome://net-export , cárgalo en Net Log Viewer y examina la pestaña Proxy overview junto con los eventos filtrados por los prefijos PROXY_ y PAC_ Comprueba tu IP externa con sitios como ipinfo.io o ifconfig.me Comprueba las fugas DNS y WebRTC mediante BrowserLeaks Comprueba si el problema continúa al utilizar otro proxy de tu lista

Lista de comprobación para la solución de problemas:

Verifica que la dirección IP y el número de puerto del proxy sean correctos

Desactiva temporalmente las extensiones de Chrome que puedan entrar en conflicto

Compara la conexión directa con la conexión mediante proxy para aislar el problema

Restablece las reglas de omisión a sus valores predeterminados

Comprueba en el panel del proveedor la disponibilidad del proxy y los recursos fallidos

Cambia la IP si la actual está bloqueada o marcada

Android y ChromeOS pueden comportarse de forma distinta: Android utiliza un resolvedor PAC dentro del proceso, mientras que ChromeOS dispone de sus propios componentes de proxy. Tenlo en cuenta si las pruebas móviles presentan resultados diferentes a las de escritorio.

Los usuarios de Undetectable.io pueden clonar rápidamente un perfil con la misma huella digital, pero con un proxy diferente, ejecutar una comprobación de IP y utilizar Cookies Bot para calentar las sesiones después del cambio, reduciendo así la posibilidad de bloqueos provocados por inicios en frío con IP nuevas.

Proxy para Chrome para anonimato, multicuenta y trabajo antidetección

Gestionar más de 20 cuentas de Google Ads, más de 50 tiendas de TikTok o varios perfiles de vendedor de Amazon sin activar los mecanismos de vinculación de las plataformas requiere algo más que cambiar una dirección IP. El uso de un proxy oculta tu dirección IP y ubicación reales, pero en 2026 las plataformas comparan de forma agresiva las huellas digitales del navegador, como el renderizado de Canvas, los hashes de WebGL, las listas de fuentes, las cadenas User-Agent, la zona horaria y los datos WebRTC, para detectar cuentas relacionadas.

Los navegadores antidetección como Undetectable.io solucionan este problema proporcionando a cada perfil una huella digital única en un motor Chromium compatible con Chrome, además de cookies aisladas, almacenamiento local y un proxy o pool de proxies dedicado. Puedes aprender a crear varias cuentas de Google de forma segura utilizando este método.

Ejemplos prácticos:

Un especialista en marketing asigna una subred estática de proxies residenciales en Alemania a un grupo de perfiles de Facebook dirigidos al mercado alemán, garantizando señales geográficas coherentes

Otro usuario utiliza proxies móviles rotativos para participar de forma masiva en airdrops, mientras mantiene las cuentas de comercio electrónico de alto valor en IP estáticas de centros de datos para garantizar la estabilidad

Ventajas de Undetectable.io frente a las extensiones simples: perfiles locales ilimitados en los planes de pago, limitados únicamente por el espacio en disco, almacenamiento local de perfiles sin riesgo de filtración centralizada, creación masiva de perfiles, importación y exportación de proxies y automatización mediante API para arbitraje publicitario o farming en marketplaces.

Buenas prácticas para equipos multicuenta:

Nunca reutilices el mismo proxy para identidades no relacionadas

Alinea la ubicación geográfica del proxy con la dirección, la configuración regional y el método de pago de la cuenta

Calienta los proxies nuevos con Cookies Bot antes de realizar acciones importantes

Comprueba cada perfil nuevo para detectar fugas de IP mediante DNS y WebRTC

Mantén una correspondencia documentada entre perfiles, proxies y su finalidad

Descarta inmediatamente los proxies comprometidos en lugar de arriesgar cadenas completas de cuentas

Seguridad, privacidad y limitaciones de las configuraciones de proxy de Chrome

Un proxy para Chrome oculta tu ubicación y dirección IP reales a los sitios web que visitas y puede cifrar el tráfico entre tu dispositivo y el proxy si se utiliza HTTPS o SOCKS5 con TLS. Sin embargo, no cifra el tráfico entre el proxy y el destino si este utiliza HTTP sin cifrar. Los proxies pueden almacenar contenido web en caché para acelerar el acceso a sitios visitados con frecuencia, pero esa caché también puede exponer patrones de navegación.

Los proxies no proporcionan anonimato completo de extremo a extremo por sí mismos. Tu proveedor de proxy puede ver tu IP real. Los sitios web pueden seguir recopilando la huella digital de tu navegador y vincular cuentas según el comportamiento, las cookies y las señales de hardware. Los proxies públicos gratuitos pueden ser poco fiables y presentar riesgos para la privacidad, como registrar el tráfico, insertar anuncios o exponer credenciales.

Entre los riesgos de privacidad que debes tener en cuenta se encuentran las fugas de DNS cuando la resolución de nombres se produce fuera del canal proxy, las fugas de WebRTC que revelan direcciones IP locales y las funciones de Chrome como DNS seguro (DoH), que pueden dirigir las consultas DNS fuera del proxy si están mal configuradas.

Utilizar proxies para fraude, abuso de plataformas o incumplimiento de los términos de servicio conlleva riesgos legales reales. Los casos de uso legítimos, como las pruebas de anuncios, el análisis SEO, la protección de la privacidad y la investigación competitiva, están bien cubiertos mediante una configuración adecuada de navegador privado y proxy.

Resumen de qué hacer y qué no hacer:

Hazlo : utiliza proveedores de proxy de confianza, prefiere HTTPS o SOCKS5, evita fugas WebRTC y alinea la ubicación del proxy con los datos de la cuenta

: utiliza proveedores de proxy de confianza, prefiere HTTPS o SOCKS5, evita fugas WebRTC y alinea la ubicación del proxy con los datos de la cuenta Hazlo : configura los proxies por perfil en lugar de hacerlo para todo el sistema y comprueba periódicamente las fugas DNS

: configura los proxies por perfil en lugar de hacerlo para todo el sistema y comprueba periódicamente las fugas DNS No lo hagas : no dependas únicamente del cambio de IP para obtener anonimato, no aceptes WPAD en redes no confiables y no compartas credenciales de proxy sin procesar

: no dependas únicamente del cambio de IP para obtener anonimato, no aceptes WPAD en redes no confiables y no compartas credenciales de proxy sin procesar No lo hagas: no utilices proxies públicos gratuitos para tareas sensibles y no ignores los términos de servicio de las plataformas

Inicio rápido: configuración segura de un proxy para Chrome con Undetectable.io

A continuación se muestra una forma rápida de crear un entorno funcional de proxy para Chrome con Undetectable.io en 2026:

Regístrate o inicia sesión: crea una cuenta gratuita en Undetectable.io y descarga el navegador Undetectable para Windows y macOS Crea un perfil de navegador: configura una huella digital realista que coincida con tu identidad objetivo, incluidos el sistema operativo, el idioma, la zona horaria y la resolución de pantalla. Activa la protección contra fugas WebRTC Añade un proxy: elige el tipo de proxy, HTTP, HTTPS o SOCKS5, e introduce el host, el puerto y las credenciales proporcionadas por tu proveedor. Utiliza el comprobador de proxy integrado para verificar que esté activo y se encuentre en la ubicación geográfica esperada Inicia y verifica: abre el perfil, visita un sitio de comprobación de IP para confirmar la IP de salida y realiza una prueba de fugas para asegurarte de que DNS y WebRTC no revelan datos Clona y escala: duplica el perfil utilizando proxies distintos para cada identidad. Utiliza la creación masiva de perfiles y la importación de proxies para configurar proxies para campañas completas de una sola vez

El navegador resultante funciona como una instancia aislada de Chrome con su propia configuración de proxy, huella digital, cookies y almacenamiento. Puedes establecer reglas de omisión personalizadas para cada perfil y automatizarlo todo mediante la API local.

Con perfiles locales ilimitados en los planes de pago, almacenamiento seguro de proxies por perfil, Cookies Bot para calentar cuentas y acceso completo a la API para automatización, Undetectable.io convierte el concepto de proxy para Chrome en una solución antidetección completa. Empieza gratis, experimenta con algunos perfiles y proxies y, después, escala tu flujo de trabajo.