Entender CreepJS: Tu guía para eludir la huella digital del navegador

Si gestionas múltiples cuentas en plataformas como Google, Facebook, TikTok o Amazon, probablemente ya hayas oído hablar de CreepJS. Este proyecto de huella digital del navegador de código abierto se utiliza ampliamente como referencia pública de diagnóstico para probar la consistencia de la huella digital del navegador y las fugas anti fingerprinting.

En esta guía, desglosaremos exactamente qué hace CreepJS, cómo expone las técnicas de huella digital del navegador utilizadas por los sistemas anti-bot y cómo herramientas como Undetectable.io te ayudan a crear perfiles que superan estas pruebas de forma consistente.

Resumen rápido: qué es CreepJS y por qué importa en 2026

CreepJS es una suite pública de pruebas de huella digital del navegador utilizada por investigadores anti-bot, scrapers y desarrolladores preocupados por la privacidad. Puedes acceder a ella en https abrahamjuliot.github.io creepjs para ver exactamente qué tan único y sospechoso parece tu entorno de navegador.

En términos simples, CreepJS revela cuántos datos identificables expone tu navegador y destaca inconsistencias, señales de manipulación y patrones que suelen estar asociados con entornos modificados o automatizados. Marca señales de detección headless, intentos de spoofing e inconsistencias que los sistemas anti-bot reales también detectan. La herramienta realiza análisis de entropía sobre los datos recopilados para determinar qué tan rara es tu configuración en comparación con los navegadores web típicos.

A partir de 2026, muchos sistemas anti-bot utilizan fingerprinting y comprobaciones de consistencia que se solapan con los tipos de señales que muestra CreepJS, aunque CreepJS en sí no es un modelo directo de ningún sistema comercial en particular. Obtener un buen resultado en esta prueba puede ser una señal de diagnóstico útil, pero no es una medida independiente fiable de la indetectabilidad en el mundo real.

En Undetectable.io, usamos internamente pruebas del tipo CreepJS para ajustar nuestras plantillas de perfiles. Esto garantiza que los usuarios que realizan trabajo multi-account, arbitraje publicitario o campañas de tráfico comiencen con fingerprints que no levanten señales de alerta.

¿Qué es CreepJS?

CreepJS es una biblioteca de huella digital del navegador en JavaScript de código abierto y un sitio de demostración pública que inspecciona cientos de atributos del navegador. Sondea desde propiedades de navigator y parámetros de WebGL hasta fuentes instaladas y propiedades de pantalla, construyendo una imagen completa de las propiedades de tu dispositivo.

A diferencia de los rastreadores comerciales, CreepJS funciona como una herramienta de investigación y diagnóstico. Investigadores de seguridad, desarrolladores de scraping y defensores de la privacidad la usan para evaluar extensiones anti fingerprinting, navegadores reforzados y herramientas de automatización del navegador. No te está rastreando para publicidad; te está mostrando exactamente lo que los anunciantes podrían rastrear.

La herramienta destaca “mentiras” o inconsistencias creadas por herramientas anti fingerprinting. Por ejemplo, si tus cadenas de user agent afirman ser macOS pero tu GPU y tus fuentes parecen de Windows, CreepJS lo marca como manipulación de javascript.

Desde alrededor de 2021, CreepJS ha sido citado activamente en comunidades de scraping y seguridad. En 2026, sigue siendo una de las herramientas públicas más citadas para probar la consistencia de la huella digital del navegador y las fugas anti-fingerprinting.

CreepJS genera informes visuales con puntuaciones que incluyen índices de detección headless, trust scores y listas detalladas de anomalías. Estos informes revelan exactamente qué comportamientos del navegador exponen tu entorno de navegador automatizado o modificado.

Cómo funciona CreepJS por dentro

En esencia, CreepJS ejecuta sondeos exhaustivos de JavaScript a través de numerosos browser apis. Consulta la Navigator API, Canvas, WebGL, Web Audio API, Screen API, Fonts, DOM, WebRTC y más, recopilando datos de huella digital en bruto de cada uno.

La sofisticada herramienta de huella digital del navegador combina estos valores mediante algoritmos de hashing para crear huellas digitales únicas. Luego estima la entropía, midiendo qué tan rara es tu configuración en comparación con distribuciones de usuarios normales. Las señales de alta entropía, como las capacidades complejas de renderizado, tienen más peso que los puntos de datos comunes.

CreepJS calcula una “trust score” que refleja cuán consistentes y creíbles parecen los valores de la huella digital reportada. Cuantas más inconsistencias encuentra —propiedades no coincidentes, patrones de comportamiento sospechosos, modificaciones detectadas— más baja cae tu puntuación. Una trust score baja indica una probable automatización o spoofing.

La herramienta también registra errores de consola, rarezas de temporización y diferencias de renderizado frecuentes en entornos headless. Si tu navegador renderiza gráficos usando software en lugar de aceleración por hardware, CreepJS lo nota. Si los detalles de tu stack de audio parecen recortados, eso también se marca.

CreepJS recibe actualizaciones frecuentes para sondear nuevas browser apis introducidas en versiones modernas de Chromium, Firefox y Safari. Esto significa que el proceso de fingerprinting evoluciona junto con los navegadores que prueba.

La imagen muestra la pantalla de un portátil con un sofisticado panel de análisis de huella digital del navegador, con varios atributos del navegador como fuentes instaladas, resolución de pantalla y cadenas de user agent. Este panel está diseñado para identificar huellas digitales únicas del navegador y analizar datos de huella digital con fines de seguridad en línea y detección de fraude.

Principales vectores de huella digital que mide CreepJS

CreepJS no se basa en una sola señal. En cambio, superpone muchas técnicas de fingerprinting para lograr una identificación robusta. Este enfoque de múltiples señales refleja cómo funcionan los sistemas reales de detección anti bot.

Las categorías principales incluyen:

Propiedades de Navigator y user agent

Renderizado WebGL y Canvas

Capacidades de audio, voz y medios

Señales de pantalla, visualización y diseño

Fuentes, comportamiento del DOM y otros puntos de datos

Optimizar en estas categorías mejora la supervivencia en plataformas que usan métodos similares de detección de fraude.

Propiedades de Navigator y User Agent

CreepJS consulta ampliamente los campos de window.navigator. Las propiedades clave incluyen:

Propiedad Qué revela userAgent Versión del navegador y sistema operativo platform Plataforma de SO declarada hardwareConcurrency Núcleos lógicos de CPU deviceMemory RAM disponible para el navegador webdriver Indicador de automatización languages Preferencias regionales

Las combinaciones importan. Un perfil que afirma “Windows 10, en-US, 8 núcleos lógicos, Chrome 122” se perfila estadísticamente frente a distribuciones conocidas. Las combinaciones poco naturales generan sospechas.

La bandera navigator.webdriver expone directamente la automatización con Selenium, Playwright o Puppeteer a menos que se corrija adecuadamente. Esta única propiedad provoca una detección casi instantánea en herramientas de automatización del navegador sin modificar.

El spoofing burdo falla aquí. Afirmar ser macOS mientras tu GPU informa detalles de hardware de Windows crea contradicciones que creepjs detecta de inmediato.

Renderizado WebGL y Canvas

CreepJS dibuja formas, texto y escenas 3D usando Canvas 2D y la web graphics library (WebGL) para obtener la huella digital de tu GPU. Captura:

Proveedor y modelo de GPU (por ejemplo, Intel UHD Graphics 620 frente a NVIDIA GeForce RTX 3060)

Rarezas del controlador y extensiones compatibles

Diferencias de renderizado a nivel de píxel

Comportamiento del anti-aliasing

El renderizado por software —común en Chrome headless ingenuo— se ve claramente diferente de la salida acelerada por hardware. Creepjs crea de forma efectiva un hash de cómo tu navegador renderiza los gráficos, penalizando firmas obvias de automatización.

Incluso dos portátiles con la misma versión del navegador producen hashes de Canvas diferentes debido a detalles sutiles del hardware. Esto hace que los parámetros de webgl tengan una entropía extremadamente alta para identificar huellas digitales únicas del navegador.

La imagen presenta una vista de cerca de una tarjeta gráfica, mostrando sus intrincados detalles y componentes de hardware. Esta representación detallada resalta las capacidades de renderizado de la tarjeta y es relevante para debates sobre recopilación de datos y técnicas de huella digital del navegador.

Capacidades de audio, voz y medios

CreepJS usa la web audio api y consultas de capacidad multimedia para sondear los detalles de tu stack de audio. Comprueba:

Códecs compatibles (AAC, Opus, etc.)

Tasas de muestreo y latencia

Dispositivos de salida disponibles

Voces e idiomas de síntesis de voz

Una instalación normal de Chrome en Windows 11 muestra compatibilidad completa con códecs. Una compilación headless reducida suele carecer de varios códecs, una señal reveladora de automatización.

La huella digital de audio detecta stacks inusuales comunes en contenedores o VMs. Si ejecutas operaciones multi-account en sesiones RDP o instancias en la nube, las señales de audio ausentes pueden correlacionar tus perfiles como sospechosos.

Señales de pantalla, visualización y diseño

CreepJS obtiene la huella digital de propiedades de visualización que incluyen:

Resolución de pantalla del cliente

Profundidad de color y de píxel

devicePixelRatio

Tamaños de viewport disponibles

CSS media queries

Las resoluciones naturales siguen patrones predecibles:

Tipo de dispositivo Resoluciones comunes Escritorio 1920×1080, 2560×1440 Portátil 1366×768, 1920×1080 Móvil 390×844, 412×915

Los valores de resolución de pantalla extraños o evidentemente emulados indican automatización. Las discrepancias de escalado —cuando devicePixelRatio no encaja con el DPI del SO reportado— indican virtualización.

Los frameworks de automatización a veces desalinean window.innerWidth/innerHeight con las propiedades de pantalla reportadas, lo que CreepJS marca como anomalías.

Fuentes, comportamiento del DOM y otros datos de alta entropía

CreepJS inspecciona las fuentes instaladas, la compatibilidad con funciones CSS, las rarezas del DOM y los mensajes de error. Las listas de fuentes difieren drásticamente entre sistemas:

Windows 11 original incluye fuentes específicas de Microsoft

macOS Sonoma tiene fuentes del sistema Apple

Las distribuciones Linux varían mucho según la distribución

Estas variaciones crean firmas de huella digital identificables muy fuertes. Los navegadores enfocados en la privacidad que bloquean la enumeración de fuentes a veces crean sus propias anomalías que CreepJS etiqueta como manipulación.

Las firmas de errores de consola también importan. Los stack traces específicos de plugins instalados o bibliotecas de automatización exponen el uso de Puppeteer, Selenium o Playwright, incluso cuando otras propiedades han sido corregidas.

Estas señales de “cola larga” importan para la recopilación de datos en plataformas como Meta Ads, Google Ads, TikTok y marketplaces como Amazon, y son un factor clave al comparar alternativas a GoLogin para multi-accounting y otros navegadores antidetect.

Probar automatización del navegador y scrapers en CreepJS

Los desarrolladores y equipos de growth prueban rutinariamente sus herramientas de automatización en CreepJS antes de desplegarlas a gran escala. Los resultados revelan exactamente cuán detectables son sus configuraciones.

Los escenarios de prueba comunes incluyen que los entornos headless sin procesar suelen mostrar anomalías evidentes, mientras que los entornos con parches stealth o reforzados pueden reducirlas, pero el resultado exacto varía significativamente según la versión del navegador, el SO, el hardware y la calidad del parche.

Un resultado “bueno” significa baja sospecha de headless, inconsistencias mínimas y fingerprints que se parecen a las de máquinas típicas de usuarios finales.

Ejecutar navegadores headless clásicos (Selenium, Playwright)

Lanzar una instancia estándar de Chromium headless con Selenium o Playwright y navegar a CreepJS normalmente produce resultados devastadores:

webdriver flag = true

Fuentes instaladas ausentes

Renderizado WebGL por software

Resolución de pantalla extraña (a menudo 1366×768 en CI/VMs)

Puntuación de detección headless cercana al 100%

Estos hallazgos se traducen directamente en un throttling rápido por parte de sistemas anti-bot del mundo real. En muchos entornos CI y VM, las configuraciones de Chromium headless suelen exponer patrones como renderizado por software, fuentes ausentes o indicadores de automatización, aunque los resultados exactos varían según la configuración.

El impacto práctico es claro: las configuraciones de web scraper sin modificar son marcadas y bloqueadas casi de inmediato en plataformas con herramientas de fingerprinting desplegadas.

Usar plugins Stealth y drivers parchados

Las comunidades mantienen plugins stealth como undetected-chromedriver y modos stealth de Playwright/Puppeteer. Estos intentan corregir propiedades reveladoras, incluyendo la bandera webdriver y la configuración predeterminada.

CreepJS normalmente muestra puntuaciones mejores con plugins stealth, pero los patrones persisten:

Conjuntos de fuentes poco naturales

Stack de audio inconsistente

Combinaciones raras de GPU

Modificaciones de Prototype

Estos parches de código abierto requieren actualizaciones constantes a medida que Chrome, Firefox y CreepJS evolucionan. Entre 2024-2026, cada actualización del navegador puede reintroducir fugas.

Aunque los plugins stealth ayudan, a menudo son insuficientes para un trabajo multi-account estable y a gran escala o arbitraje publicitario. Los parches por sí solos suelen ser insuficientes para obtener resultados estables, especialmente a medida que los navegadores y las pruebas de fingerprinting siguen evolucionando.

Cómo Undetectable.io usa señales del tipo CreepJS para crear mejores perfiles

En Undetectable.io, hemos creado un navegador antidetect diseñado para multi-accounting de alto anonimato en plataformas como Google, Facebook, TikTok, Amazon y diversos marketplaces, disponible para descargar en Windows y macOS.

En lugar de parchear un único navegador headless, generamos perfiles completos de navegador con fingerprints coherentes que puntúan de forma natural en herramientas similares a CreepJS. Cada perfil representa un dispositivo plausible de un usuario, no un Frankenstein de propiedades falseadas.

Dos diferenciadores clave nos distinguen:

Perfiles locales ilimitados en cualquier plan de pago: crea cientos o miles sin limitaciones en la nube

en cualquier plan de pago: crea cientos o miles sin limitaciones en la nube Almacenamiento local de fingerprints y datos guardados del sitio en tu dispositivo, minimizando riesgos de fugas

Nuestro equipo valida continuamente las plantillas de perfiles frente a suites públicas de pruebas de fingerprinting, incluyendo comprobaciones similares a CreepJS. Esto detecta inconsistencias antes de que nuestros usuarios se las encuentren en producción.

La imagen muestra múltiples ventanas del navegador abiertas en la pantalla de un ordenador, cada una mostrando diferentes perfiles de usuario con varios atributos del navegador como plugins instalados, resolución de pantalla y cadenas de user agent. Esta configuración resalta sofisticadas técnicas de huella digital del navegador que pueden identificar huellas digitales únicas para la recopilación de datos y fines de seguridad en línea.

Fingerprints consistentes y no contradictorios

Undetectable.io garantiza la consistencia interna en todos los diversos atributos del navegador. La versión del sistema operativo, la GPU, las fuentes, la resolución de pantalla y las propiedades de navigator se alinean para parecer tipos de dispositivos reales.

Las plantillas de perfiles de ejemplo incluyen:

Windows 11 + Chrome basado en EE. UU. con pantalla 1920×1080 y gráficos Intel UHD

Perfil tipo Safari en macOS Sonoma con escalado Retina

Windows 10 + Firefox europeo con resolución de portátil 1366×768

Esta coherencia elimina las contradicciones que CreepJS marca: sin user agent de macOS con fuentes de Windows, sin cadenas de proveedor WebGL no coincidentes. La misma consistencia de fingerprint también hace que los perfiles sean más difíciles de separar de usuarios reales en bases de datos de creación de fingerprints.

Creación masiva de perfiles y gestión de proxies para multi-accounting

Undetectable.io permite a los usuarios crear en masa cientos o miles de perfiles, cada uno con fingerprints y ajustes de proxy únicos. Puedes asignar proxies residenciales, móviles o de datacenter por perfil.

Por qué esto importa para la detección de creepjs: reutilizar el mismo fingerprint en muchas cuentas crea clústeres evidentes. Los perfiles variados con configuraciones únicas se integran en las distribuciones normales de usuarios.

Nuestra interfaz admite:

Asignación de proxy por perfil

Ajuste de zona horaria y geolocalización

Alineación de funciones regionales del navegador

Flujos de trabajo de importación/exportación masiva

Los equipos que ejecutan campañas publicitarias, airdrops, arbitraje de tráfico, tiendas de dropshipping y granjas de redes sociales dependen de esta diversidad de fingerprints para evitar la agrupación.

Cookies Robot, calentamiento y realismo conductual

Más allá de los fingerprints estáticos, Undetectable.io incluye un cookies robot para simular sesiones de navegación y construir historiales de apariencia natural. Los perfiles nuevos sin otros datos guardados del sitio parecen sospechosos para los sistemas anti-bot.

CreepJS se centra en fingerprints técnicos, pero las plataformas reales combinan fingerprinting con patrones conductuales: antigüedad de la sesión, cookies, flujos de navegación. Desactivar javascript o evitar el calentamiento deja vacíos evidentes.

Calentar perfiles visitando sitios de noticias, motores de búsqueda y sitios web normales antes de acceder a plataformas publicitarias reduce la sospecha. Esta precarga imita cómo navegan los usuarios reales.

Stealth de fingerprint más historial realista más proxies de calidad: esta combinación es esencial para la seguridad en línea en el ecosistema de 2026 cargado de fingerprinting.

Estrategias para reducir la detección de CreepJS (y la detección anti-bot real)

Ningún paso único garantiza la invisibilidad. Un enfoque por capas reduce significativamente los riesgos de detección mientras mantiene la estabilidad operativa.

Áreas principales de estrategia:

Fingerprints coherentes y realistas

Infraestructura y proxies diversos

Higiene cuidadosa de automatización del navegador

Pruebas y validación continuas

Importante: Cumple siempre con los términos de la plataforma, las leyes y las normativas locales al utilizar técnicas stealth o de automatización.

Alinear fingerprints técnicos con perfiles de dispositivos realistas

Evita el spoofing aleatorio y contradictorio. Usa perfiles estructurados que se correspondan con dispositivos y ubicaciones plausibles.

Alineaciones clave:

Hacer coincidir la geolocalización del proxy con la zona horaria reportada

Alinear el tipo de GPU con el sistema operativo declarado

Usar conjuntos de fuentes típicos de tu región/SO reportados

Asegurar que los detalles del hardware coincidan con las configuraciones esperadas

Esta alineación mejora directamente los resultados en pruebas del tipo CreepJS al reducir anomalías evidentes. Las plantillas de Undetectable.io aplican esta coherencia por defecto.

Usar proxies dedicados y perfiles aislados

Asigna proxies separados y de alta calidad a perfiles y cuentas distintos. La reputación de la IP se combina con fingerprints del tipo CreepJS para formar puntuaciones de riesgo.

Mejores prácticas:

Proxies residenciales o móviles para plataformas sensibles

Un proxy por cuenta cuando sea posible

Consistencia geográfica entre la IP y el perfil

Puedes comparar y elegir proveedores utilizando nuestra guía de los mejores servicios de proxy para multi-accounting y arbitraje.

La gestión de proxies por perfil de Undetectable.io simplifica mantener el aislamiento a escala, tanto si ejecutas más de 50 cuentas de Facebook, múltiples proyectos de Google Ads o cuentas de vendedor en marketplaces a través de distintas regiones.

Automatizar con cuidado e imitar el comportamiento real del usuario

Los fingerprints perfectos fallan si el comportamiento de automatización parece robótico. Las plataformas registran señales de UX junto con las comprobaciones técnicas.

Al usar APIs o automatización externa:

Añade retrasos aleatorios entre acciones

Incluye desplazamiento y movimiento de ratón realistas

Varía las rutas de navegación

Simula tiempo de lectura y diversidad de interacción

Undetectable.io funciona con herramientas de automatización externas mediante API. Combina nuestro stealth de fingerprint con realismo conductual para obtener las máximas tasas de supervivencia.

Probar continuamente frente a suites públicas de fingerprinting

Prueba regularmente las configuraciones en CreepJS y en páginas alternativas similares a creepjs como BrowserLeaks.com. Las actualizaciones del navegador y del SO pueden reintroducir fugas: las versiones principales de Chrome en 2025-2026 ya han cambiado detecting algorithms varias veces.

Mejores prácticas operativas:

Mantener perfiles “canary” para probar cambios

Verificar perfiles antes de desplegarlos en cuentas de producción

Documentar qué versión del navegador apunta a cada plantilla de perfil

Implementar actualizaciones gradualmente en toda tu flota

Este enfoque detecta regresiones antes de que afecten a tus campañas.

Limitaciones de CreepJS y por qué no deberías confiar solo en él

CreepJS es potente, pero no es idéntico a los sistemas anti-bot comerciales. Las plataformas reales combinan fingerprinting con:

Historial de inicio de sesión y datos de pago

Modelado conductual entre sesiones

Correlación entre dispositivos

Detección de Python script y patrones de abuso de API

Algunas detecciones de CreepJS pueden ser más estrictas que los entornos de producción. Otras comprobaciones del mundo real —análisis conductual propietario, scoring del historial de la cuenta— no son visibles en su UI.

CreepJS es un indicador valioso gracias a sus amplias capacidades de sondeo, pero no es el único árbitro de la seguridad de una cuenta. Herramientas como Whoer.net para comprobar el anonimato ayudan a revelar fugas de IP, DNS y WebRTC que CreepJS no cubre. En Undetectable.io, nos centramos en un éxito operativo más amplio en todas las plataformas, no solo en pasar una página de prueba.

Usar Undetectable.io para adelantarte a la detección del tipo CreepJS

CreepJS expone debilidades de fingerprint que los sistemas anti-bot reales también explotan, por eso algunos equipos también recurren a servicios especializados de cloaking para proteger campañas :

Flags de Navigator y marcadores de automatización

Discrepancias de renderizado WebGL/Canvas

Señales de audio inusuales y configuraciones de pantalla

Anomalías en la enumeración de fuentes y patrones de resistencia a la privacidad comúnmente asociados con navegadores reforzados

Undetectable.io aborda esto mediante:

Plantillas de perfiles coherentes que coinciden con configuraciones de dispositivos reales

que coinciden con configuraciones de dispositivos reales Perfiles locales ilimitados para diversidad de fingerprints

para diversidad de fingerprints Gestión de proxies por perfil para aislamiento de IP

para aislamiento de IP Cookies robot para crear sesiones de navegación realistas

para crear sesiones de navegación realistas Sincronización en equipo para flujos de trabajo de agencia

Empieza con nuestros planes de precios gratuitos y de pago en Undetectable.io para experimentar. Crea algunos perfiles, ejecútalos en CreepJS y en plataformas reales, y luego escala las configuraciones exitosas a tus campañas.

¿Listo para crear perfiles que superen la detección del tipo CreepJS? Empieza gratis con Undetectable.io y refuerza tu infraestructura multi-account antes de lanzar tu próxima campaña.