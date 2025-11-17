Comparación de Repositorios de GitHub de Servicios para Resolver CAPTCHAs

Descripción general de los servicios populares para resolver CAPTCHAs

Los servicios automáticos de resolución de CAPTCHA permiten que programas eviten captchas en el raspado web, pruebas y otras tareas. El mercado ha sido liderado durante mucho tiempo por soluciones como 2Captcha, SolveCaptcha, Anti-Captcha, Death By CAPTCHA y otros. Estos servicios son atractivos porque se encargan de la complejidad de resolver casi cualquier tipo de CAPTCHA, desde los clásicos acertijos de texto sobre imagen hasta reCAPTCHA y Cloudflare, generalmente con la ayuda de trabajadores humanos que resuelven el CAPTCHA o algoritmos híbridos de IA. Todos ellos proporcionan una API simple y bibliotecas de integración abiertas (Python, JS, PHP, etc.), lo que facilita la incorporación de la resolución de CAPTCHA en su script o aplicación.

En este artículo, comparamos los servicios de resolución de CAPTCHA más conocidos en términos de la calidad y relevancia de sus bibliotecas abiertas.

Tipos de CAPTCHA Soportados

El criterio clave es qué tipos de CAPTCHAs puede resolver un servicio. "Cobertura" aquí significa soporte para tipos populares de CAPTCHA: Google reCAPTCHA (v2, v3, incluyendo Invisible y Enterprise), Cloudflare Turnstile y desafíos de bots de Cloudflare, hCaptcha (incluyendo Enterprise), FunCaptcha (Arkose Labs), GeeTest (v3, v4), así como CAPTCHAs gráficos y de texto clásicos. Muchos servicios incluso han aprendido a superar tipos de CAPTCHA más raros: por ejemplo, Amazon WAF CAPTCHA, DataDome, Imperva/Incapsula, CyberSiara y otros.

Para mayor claridad, aquí hay una tabla de tipos de CAPTCHA compatibles con los servicios en comparación:

Como muestra la tabla, 2Captcha/RuCaptcha y Anti-Captcha ofrecen la cobertura más amplia: funcionan con todas las versiones de reCAPTCHA (incluido Enterprise), FunCaptcha, GeeTest e incluso CAPTCHAs más recientes como Cloudflare Turnstile. CapMonster Cloud (un servicio de ZennoLab) también se destaca: además de los CAPTCHAs estándar, declara soporte para desafíos de Cloudflare, DataDome, Amazon, Tencent y más. Sin embargo, por ejemplo, CapMonster actualmente no puede manejar GeeTest v4, a diferencia de los servicios con resolución manual (2Captcha, Anti-Captcha, DBC), donde un humano puede resolver incluso CAPTCHAs chinos.

SolveCaptcha admite todos los tipos principales (reCAPTCHA v2/v3, Arkose, GeeTest v4) a través de un esquema híbrido que combina IA y trabajadores humanos. Históricamente, DeathByCaptcha ha admitido muchos tipos (incluyendo Arkose, GeeTest, Turnstile), pero no maneja los desafíos de Cloudflare JS ni Imperva. AZCaptcha y servicios económicos similares están limitados a una funcionalidad básica: reCAPTCHA v2 y CAPTCHAs de imágenes simples; son más baratos pero no pueden resolver CAPTCHAs complejos.

Calidad del código y actividad de la comunidad

Ahora hablemos de los propios repositorios. Los servicios populares no solo ofrecen APIs, sino que también mantienen bibliotecas oficiales de código abierto (SDKs) para una integración conveniente. Estos repositorios de GitHub permiten evaluar la calidad del código, la frecuencia de actualizaciones y las contribuciones de la comunidad.

2Captcha: Tiene clientes oficiales para Python, JavaScript, PHP, Java, C#, Go, Ruby y otros. Todos ellos son mantenidos activamente. Por ejemplo, el paquete de Python 2captcha-python (≈700 estrellas) fue actualizado en octubre de 2025, reflejando un soporte oportuno para nuevos tipos de CAPTCHA (como Cloudflare Turnstile). El código de 2Captcha es sencillo de usar: solo debes pasar tu clave API, el tipo de tarea (CAPTCHA) y los parámetros necesarios; el servicio distribuirá la tarea a los trabajadores y devolverá el resultado. 2Captcha tiene una gran comunidad—a lo largo de los años el servicio ha sido integrado en numerosos proyectos, con ejemplos para Selenium, Puppeteer, etc. (2Captcha publica ejemplos de resolución de CAPTCHAs usando Python + Selenium).

Tiene clientes oficiales para Python, JavaScript, PHP, Java, C#, Go, Ruby y otros. Todos ellos son mantenidos activamente. Por ejemplo, el paquete de Python 2captcha-python (≈700 estrellas) fue actualizado en octubre de 2025, reflejando un soporte oportuno para nuevos tipos de CAPTCHA (como Cloudflare Turnstile). El código de 2Captcha es sencillo de usar: solo debes pasar tu clave API, el tipo de tarea (CAPTCHA) y los parámetros necesarios; el servicio distribuirá la tarea a los trabajadores y devolverá el resultado. 2Captcha tiene una gran comunidad—a lo largo de los años el servicio ha sido integrado en numerosos proyectos, con ejemplos para Selenium, Puppeteer, etc. (2Captcha publica ejemplos de resolución de CAPTCHAs usando Python + Selenium). SolveCaptcha: Un jugador relativamente nuevo, pero enfocado en los desarrolladores desde el primer día. Hay una organización en GitHub llamada solvercaptcha con SDKs oficiales en Python, JS/TS, Go, C#, PHP, Ruby y Java, todos de código abierto. En septiembre de 2025, actualizaron todos los clientes de manera sincronizada, agregando soporte para nuevos tipos de CAPTCHA. La cantidad de estrellas sigue siendo modesta (por ejemplo, ~170 en solvecaptcha-python en comparación con cientos para 2Captcha), pero el código es moderno y sencillo. La documentación es buena, y hay ejemplos de integración para Selenium/Puppeteer.

Un jugador relativamente nuevo, pero enfocado en los desarrolladores desde el primer día. Hay una organización en GitHub llamada solvercaptcha con SDKs oficiales en Python, JS/TS, Go, C#, PHP, Ruby y Java, todos de código abierto. En septiembre de 2025, actualizaron todos los clientes de manera sincronizada, agregando soporte para nuevos tipos de CAPTCHA. La cantidad de estrellas sigue siendo modesta (por ejemplo, ~170 en solvecaptcha-python en comparación con cientos para 2Captcha), pero el código es moderno y sencillo. La documentación es buena, y hay ejemplos de integración para Selenium/Puppeteer. Anti-Captcha: También proporciona bibliotecas oficiales (por ejemplo, el paquete anticaptchaofficial en PyPI) con soporte para Python 2/3 y otros. Anti-Captcha ha estado operando desde 2007 y se ha consolidado como un servicio confiable. Las bibliotecas de Anti-Captcha están algo menos “envueltas” en las mejores prácticas modernas (clases más explícitas para cada tipo de CAPTCHA), pero cumplen con su función. Para 2025, la organización anti-captcha en GitHub tiene alrededor de 10 repositorios con ejemplos y envolturas, aunque no hay muchas estrellas (el servicio es más antiguo y mejor conocido fuera de GitHub). Crucialmente, Anti-Captcha admite todo tipo de CAPTCHAs e incluso ofrece tareas no estándar (FriendlyCaptcha, AltCaptcha, plantillas, etc.)—en otras palabras, el equipo se mantiene al día con las tendencias. Las actualizaciones sí ocurren, pero no de manera tan pública y frecuente como con 2Captcha.

También proporciona bibliotecas oficiales (por ejemplo, el paquete anticaptchaofficial en PyPI) con soporte para Python 2/3 y otros. Anti-Captcha ha estado operando desde 2007 y se ha consolidado como un servicio confiable. Las bibliotecas de Anti-Captcha están algo menos “envueltas” en las mejores prácticas modernas (clases más explícitas para cada tipo de CAPTCHA), pero cumplen con su función. Para 2025, la organización anti-captcha en GitHub tiene alrededor de 10 repositorios con ejemplos y envolturas, aunque no hay muchas estrellas (el servicio es más antiguo y mejor conocido fuera de GitHub). Crucialmente, Anti-Captcha admite todo tipo de CAPTCHAs e incluso ofrece tareas no estándar (FriendlyCaptcha, AltCaptcha, plantillas, etc.)—en otras palabras, el equipo se mantiene al día con las tendencias. Las actualizaciones sí ocurren, pero no de manera tan pública y frecuente como con 2Captcha. CapMonster Cloud: Ofrece bibliotecas oficiales (por ejemplo, capmonstercloud-client-python en PyPI). Este es un servicio de los desarrolladores de ZennoLab, quienes tienen una gran comunidad en RPA y marketing de afiliación. El código del cliente es de alta calidad y, lo más importante, CapMonster puede emular las APIs de otros servicios. Por ejemplo, puedes dirigir tus solicitudes a CapMonster cambiando la URL, y aceptará solicitudes en formato 2Captcha/Anti-Captcha, simplificando la migración. Las actualizaciones de CapMonster siguen la aparición de nuevos tipos de CAPTCHA, y el equipo reacciona rápidamente. La comunidad se basa principalmente en foros de marketing de afiliación; la actividad en GitHub es moderada (existen repositorios oficiales, pero hay pocas estrellas porque el producto es comercial).

Ofrece bibliotecas oficiales (por ejemplo, capmonstercloud-client-python en PyPI). Este es un servicio de los desarrolladores de ZennoLab, quienes tienen una gran comunidad en RPA y marketing de afiliación. El código del cliente es de alta calidad y, lo más importante, CapMonster puede emular las APIs de otros servicios. Por ejemplo, puedes dirigir tus solicitudes a CapMonster cambiando la URL, y aceptará solicitudes en formato 2Captcha/Anti-Captcha, simplificando la migración. Las actualizaciones de CapMonster siguen la aparición de nuevos tipos de CAPTCHA, y el equipo reacciona rápidamente. La comunidad se basa principalmente en foros de marketing de afiliación; la actividad en GitHub es moderada (existen repositorios oficiales, pero hay pocas estrellas porque el producto es comercial). Otros: DeathByCaptcha y servicios más antiguos (EndCaptcha, BestCaptchaSolver, etc.) tienen APIs, pero sus clientes oficiales son menos destacados. DBC, por ejemplo, ofrece ejemplos en Java/Python en su sitio web, pero sus repositorios rara vez se actualizan. DBC es conocido por su marketing agresivo y también utiliza métodos híbridos. Para los servicios restantes mencionados, la situación con los repositorios es más complicada: están mal mantenidos.

Conclusión: en general, las bibliotecas abiertas de todos los servicios listados se mantienen y permiten una fácil integración para resolver CAPTCHAs. 2Captcha y Anti-Captcha son servicios probados con el tiempo y cuentan con grandes comunidades de usuarios. SolveCaptcha y CapMonster son jugadores más nuevos con código de alta calidad y desarrollo activo, que rápidamente añaden nuevas características. Al elegir, tiene sentido inspeccionar sus repositorios: commits frecuentes y lanzamientos recientes son buenas señales de que el servicio no está abandonado y se está adaptando a nuevos CAPTCHAs.

Prueba de Soluciones en Perfiles Aislados a través de Undetectable

Antes de elegir un repositorio adecuado, todo necesita ser probado. Para un desarrollador o probador, es importante tener un entorno seguro donde se puedan llevar a cabo dichas pruebas sin el riesgo de quemar cuentas reales o de que la configuración principal de trabajo sea bloqueada. El Undetectable navegador anti-detect es una excelente opción para este propósito. Te permite crear perfiles de navegador aislados, cada uno con su propia huella digital única, conjunto de cookies y dirección IP (a través de proxies). Los sitios web ven estos perfiles como usuarios reales independientes, sin ningún vínculo entre ellos. A continuación se muestra una forma de organizar la prueba de diferentes soluciones de resolución de CAPTCHA a través de Undetectable:

Crea perfiles separados en Undetectable para cada solución o escenario. Por ejemplo, Perfil1 para probar 2Captcha, Perfil2 para SolveCaptcha, y así sucesivamente. Inicializa cada perfil con diferentes configuraciones—esto establecerá distintos parámetros de dispositivo (User-Agent, hora, idioma, WebGL y otras características del navegador). Incluso al usar una base de configuración común, Undetectable añade variaciones aleatorias, por lo que los perfiles no serán idénticos. Asigna un proxy a cada perfil. Undetectable tiene un gestor de proxies integrado: puedes adjuntar proxies HTTP(S)/SOCKS al perfil deseado. De esta manera, cada prueba se ejecutará desde una dirección IP diferente. Esto protege tus IPs reales y cuentas de posibles bloqueos debido a intentos fallidos de eludir CAPTCHA. Inicie los perfiles y automatice los navegadores a través de la API Undetectable El navegador expone una API HTTP local (por defecto en localhost:25325) para el control de perfiles. Puede usar herramientas conocidas—Selenium, Puppeteer, Playwright—y conectarlas a Undetectable como un navegador remoto. Por ejemplo, puede señalar a Selenium WebDriver la dirección localhost de Undetectable, especificando el profileID deseado, y luego todos los comandos (get(url), encontrar elementos, escribir, etc.) se ejecutarán en el contexto del perfil anti-detección seleccionado. Integre la llamada de solución de CAPTCHA en su escenario. Cuando el script encuentre un CAPTCHA (por ejemplo, una página contiene reCAPTCHA v2), utilice la biblioteca/cliente API adecuado del servicio elegido. En el Perfil1 (para 2Captcha), invoque el método del solucionador de reCAPTCHA con su clave de API; en el segundo perfil, utilice de manera similar el SDK de SolveCaptcha, y así sucesivamente. Todas estas bibliotecas funcionan de manera similar: envían el CAPTCHA al servicio y sondean periódicamente el resultado. En Undetectable, incluso puede ejecutar múltiples perfiles en paralelo (en hilos separados), lo que le permite probar varios servicios a la vez sin conflictos, ya que cada perfil está aislado (diferentes cookies, diferentes IPs). Obtén la respuesta y realiza la verificación. La biblioteca devolverá el texto o token del CAPTCHA resuelto. El script envía esta respuesta al sitio (por ejemplo, insertando g-recaptcha-response en un campo oculto y enviando el formulario para reCAPTCHA, o escribiendo el texto decodificado en un campo de entrada para un CAPTCHA de texto). Continúa el escenario automatizado: si el CAPTCHA se supera con éxito, el perfil puede iniciar sesión u obtener acceso al recurso protegido. Analizar los resultados sin arriesgar los datos de producción. Si una solución falla (por ejemplo, el servicio devuelve un token inválido y el sitio bloquea el acceso), el efecto negativo se limitará al perfil de prueba en Undetectable. Puedes eliminarlo o cambiar su huella y volver a intentarlo, sin temor a que las cuentas reales sufran. Todas las cookies acumuladas y el almacenamiento local permanecen dentro del perfil. Incluso puedes conservar un perfil después de un bypass exitoso—por ejemplo, para continuar un escenario de sesión bajo la misma cuenta más tarde, o para exportar cookies. Undetectable soporta la exportación/importación de perfiles, lo cual es útil para transferir sesiones entre máquinas o compartirlas dentro de un equipo.

El uso de Undetectable de esta manera ofrece varias ventajas. Primero, pruebas los solucionadores de CAPTCHA en un entorno realista: cada perfil imita un navegador real distinto con una “escritura” única. Esto significa que si un servicio afirma eludir factores de comportamiento (por ejemplo, reCAPTCHA v3 o Enterprise, que examinan las características del navegador), probar en Undetectable mostrará la efectividad real, sin problemas falsos causados por Selenium "obviamente automatizado". Segundo, el aislamiento de contexto permite una comparación justa de servicios: el CAPTCHA es el mismo para todos, y puedes ver claramente quién lo resuelve más rápido o con mayor precisión, mientras que los fallos en un perfil no afectan a los demás. Tercero, seguridad: no estás exponiendo tus cookies principales ni tus cuentas. Incluso si un servicio devuelve una respuesta incorrecta y suscita la sospecha del sitio, en el peor de los casos el perfil de prueba y su proxy serán prohibidos, no tu navegador de trabajo real.

Finalmente, Undetectable también simplifica aún más la automatización. Una vez que elijas el mejor servicio de resolución de CAPTCHA, puedes integrarlo directamente en tu escenario de producción en Undetectable. Por ejemplo, los ingenieros de aseguramiento de calidad pueden escribir pruebas donde, cada vez que aparece un CAPTCHA, se solicita automáticamente una solución a través de la API, y todo esto se ejecuta en los mismos perfiles aislados, pero ahora de manera continua. Gracias a la API de Undetectable y su compatibilidad con marcos de prueba, puedes construir un sistema escalable de elusión de CAPTCHA que permanece lo más invisible posible para los sistemas antibot.

Conclusión

Los repositorios de GitHub de los servicios de resolución de CAPTCHA proporcionan una visión valiosa sobre cómo 2Captcha/RuCaptcha, Anti-Captcha y otros veteranos del mercado continúan ofreciendo una cobertura amplia (prácticamente cualquier CAPTCHA, alta precisión gracias a la resolución manual). Los servicios más nuevos, como SolveCaptcha y CapMonster Cloud, compiten en velocidad y precio, añadiendo rápidamente soporte para nuevos tipos (Cloudflare Turnstile, rompecabezas complejos, etc.) y ofreciendo SDKs convenientes. La calidad de su código y las actualizaciones frecuentes en GitHub indican un desarrollo activo. También existen soluciones enfocadas en IA (NopeCHA, CaptchaAI) que prometen bajo costo sin trabajadores humanos, pero por ahora son adecuadas solo para un rango limitado de tareas (principalmente CAPTCHAs de imagen estándar y reCAPTCHAs).

Para pruebas seguras y uso en el mundo real de estas herramientas en proyectos de producción, un entorno como Undetectable es extremadamente importante. El navegador anti-detect permite ejecutar scripts de automatización en condiciones cercanas a la producción, pero con un aislamiento completo del perfil. Esto significa que puedes experimentar con diferentes servicios de resolución de CAPTCHA en paralelo, preservar cookies, alterar huellas digitales y usar un proxy dedicado por perfil, todo sin poner en riesgo tus cuentas principales o IPs. Undetectable combinado con APIs de resolución de CAPTCHA te ofrece una herramienta poderosa: presionas "Iniciar", y el script evita cualquier CAPTCHA por sí solo mientras permanece efectivamente "invisible" para los sistemas anti-bots.