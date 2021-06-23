Undetectable 2.37.0: Chromium 139 y nuevas funciones de API

La última versión Undetectable 2.37.0 ya está disponible. Seguimos desarrollando el navegador para que siga siendo lo más cómodo, seguro y eficiente posible para su trabajo diario. Esta actualización incluye una mejora del núcleo, funciones útiles de API, optimizaciones y correcciones de errores que podrían haber afectado su rutina.

Chromium 139: Un Motor Renovado para Nuevas Posibilidades

Con Chromium 139, el navegador Undetectable ahora imita aún más de cerca el comportamiento de los navegadores comunes utilizados por millones de personas.

Qué significa esto para usted:

Enmascaramiento actualizado. Los sitios web modernos y los sistemas antifraude están diseñados para las versiones más recientes de los navegadores. Un núcleo desactualizado puede exponerlo mediante huellas digitales obsoletas.

Compatibilidad con nuevas tecnologías web. Cada vez más sitios utilizan API y scripts actualizados que los núcleos antiguos no pueden interpretar.

Seguridad mejorada. Las nuevas versiones de Chromium incluyen los últimos parches de seguridad, cerrando vulnerabilidades que podrían ser explotadas para rastreo o ataques.

Mayor estabilidad. El motor actualizado maneja de manera más eficiente páginas pesadas, interfaces complejas y múltiples pestañas abiertas.

Importar y Exportar Perfiles a través de la API

En esta versión, hemos hecho que trabajar con perfiles mediante la API sea aún más flexible: ahora puede importar y exportar perfiles directamente desde archivos.

Esto permite:

Transferencia rápida de perfiles necesarios entre entornos de trabajo.

Migración masiva sin acciones manuales en la interfaz.

Integración más sencilla con scripts internos y herramientas de automatización.

Si trabaja con decenas o cientos de perfiles, esta función le ahorrará horas de trabajo repetitivo.

Novedades en la Configuración

En la configuración principal del programa, en la pestaña Avanzado, hemos añadido una opción para aceptar automáticamente todas las alertas emergentes de los sitios web.

Para habilitar esta función, vaya a la configuración principal del programa, abra la sección Avanzado y marque la casilla junto a la opción “Permitir automáticamente diálogos alert() en el navegador”.

Esto elimina la necesidad de cerrar manualmente ventanas emergentes constantes que pueden ralentizar la automatización o interrumpir su flujo de trabajo.

Mejoras

Suplantación de configuración de Chrome más precisa, haciendo que las huellas digitales del navegador parezcan más naturales para los sistemas de detección.

más precisa, haciendo que las huellas digitales del navegador parezcan más naturales para los sistemas de detección. Al crear un perfil, ahora se muestra el número de perfiles existentes con la configuración seleccionada.

con la configuración seleccionada. En la creación masiva de perfiles, se ha añadido información sobre el número de veces que se ha utilizado cada configuración , útil para equilibrar la distribución de ajustes.

, útil para equilibrar la distribución de ajustes. Relleno automático del nombre del perfil al crearlo, ahorrando clics y acelerando el trabajo.

Correcciones

Se solucionó un problema por el cual se podían abrir varias ventanas del navegador al iniciar un perfil.

Se corrigió un error que permitía iniciar un perfil sin valores establecidos para Geo y WebRTC si en la configuración predeterminada estaba seleccionado el modo Manual.

En Resumen

Undetectable 2.37.0 es otro paso hacia una mayor estabilidad, comodidad y protección para sus flujos de trabajo. El nuevo núcleo Chromium 139 mantiene sus huellas digitales actualizadas, las mejoras de la API aceleran las operaciones masivas y las pequeñas pero importantes optimizaciones le ahorran tiempo cada día.

Actualice ahora y trabaje como desee — Undetectable sigue siendo su herramienta para permanecer completamente indetectable.