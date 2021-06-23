Undetectable 2.38.0: Chromium 140, nuevas funciones y correcciones

Hemos lanzado Undetectable 2.38.0.

Esta versión incluye la actualización del núcleo a Chromium 140, una nueva opción para controlar la visibilidad de las pestañas, mejoras en los perfiles móviles y correcciones que afectan la estabilidad del trabajo diario.

Núcleo Chromium 140

Mantenemos Chromium actualizado de manera regular.

La última versión del núcleo hace que el comportamiento de los perfiles sea más natural en términos de Web-API modernas, reduce discrepancias de telemetría y disminuye la cantidad de señales “sospechosas”.

La nueva versión también incluye parches de seguridad relevantes y optimizaciones de rendimiento, por lo que las interfaces pesadas y las SPA funcionan de manera más predecible, y las sesiones se mantienen estables incluso bajo carga y automatización.

Opción "document.visibilityState Siempre visible"

En la Configuración Principal ha aparecido una nueva opción que fuerza a la pestaña a permanecer en estado “visible”.

Esto es especialmente útil al trabajar con múltiples perfiles simultáneamente, por ejemplo, durante la automatización.

En tales escenarios, las ventanas suelen minimizarse o superponerse, lo que puede interferir en el proceso.

Con esta función activada, todas las pestañas continúan funcionando al mismo ritmo — de manera uniforme, sin importar si son visibles en la pantalla o están ocultas detrás de otras.

Esto aumenta la previsibilidad durante la automatización y hace que las tareas en segundo plano sean más consistentes y naturales.

Para habilitar esta función, vaya a la configuración principal del programa y marque la casilla junto a "document.visibilityState Siempre visible”.

Mejoras

Configuraciones móviles. Las sustituciones en perfiles con ajustes móviles han sido ajustadas.

Los parámetros del entorno ahora son leídos de forma más natural por los sitios, lo que simplifica el trabajo con interfaces sensibles a señales “móviles” (pantalla, dispositivos multimedia, etc.).

Correcciones

"Chromium process crashed" al iniciar el perfil. Se corrigió un error poco común de inicio — los perfiles ahora inician sin problemas.

Se corrigió un error poco común de inicio — los perfiles ahora inician sin problemas. Integración con Mango Proxy. Restaurada la funcionalidad adecuada a través de la integración con el socio.

Conclusión

Undetectable 2.38.0 ofrece el núcleo Chromium 140 actualizado para huellas digitales naturales y compatibilidad, control de visibilidad de pestañas mediante la opción "document.visibilityState Siempre visible", sustituciones móviles más realistas, además de varias correcciones importantes.

Actualice ahora y trabaje sin ruidos adicionales ni interrupciones inesperadas.