Undetectable 2.39.0 — Chromium 141 y Otras Mejoras

Undetectable 2.39.0: Chromium 141, Cookies Bot Mejorado, Nueva API y Lanzamiento de Perfiles Más Rápido
Hemos lanzado Undetectable 2.39.0 — aquí tienes un resumen claro y conciso de lo que ha cambiado y cómo mejora tu experiencia de trabajo.
Chromium 141
Las actualizaciones regulares del núcleo Chromium son una de nuestras principales prioridades.
Actualizar a Chromium 141 ofrece varios beneficios:
-
Un “perfil de comportamiento” más natural. El nuevo motor refleja mejor lo que los sitios web ven en usuarios reales — menos discrepancias en las Web-API y menor riesgo de detección.
-
Compatibilidad con los nuevos estándares. Las interfaces pesadas y las aplicaciones SPA ahora funcionan de forma más estable, sin fallos misteriosos en los scripts.
-
Parches de seguridad y rendimiento. Cuanto más nuevo es el núcleo, menor es la superficie de detección y menos errores técnicos aparecen.
Cookies Bot: Búsqueda por País
Se ha añadido una nueva opción de búsqueda por país al generador de sitios populares.
Ahora puedes elegir fácilmente el GEO que necesites y recopilar listas de sitios adaptadas a la región objetivo de forma más cómoda.
API: Solicitud de Lista de Carpetas
Hemos ampliado la API pública con un nuevo método para obtener listas de carpetas:
/folderslist.
Un pequeño cambio — pero que hace las integraciones mucho más fluidas:
- Los paneles de control y scripts de servicio ahora pueden recuperar la estructura de carpetas y mostrarla en tus paneles internos.
- Las herramientas de automatización pueden organizar perfiles en las “carpetas” adecuadas sin pasos manuales.
Correcciones
Se corrigió el error “Chromium process crashed”, que ocurría cuando el navegador intentaba acceder a la base de datos mientras estaba ocupada.
Ahora el inicio del perfil ya no se ve afectado por accesos simultáneos — lo que significa menos fallos aleatorios y sesiones interrumpidas.
Mejoras
Inicio de Perfiles Más Rápido
Eliminamos un proceso auxiliar que antes conectaba los perfiles con la aplicación — ahora todo funciona de forma directa.
Como resultado, los perfiles se inician visiblemente más rápido, y todo el proceso es más corto y estable: menos pasos, menos puntos de fallo.
Verificación de Proxy y Manejo de Errores
Mejoramos la verificación de proxy y el manejo de errores, que antes podían causar bloqueos de perfiles o pérdida de conexión.
Ahora todo el flujo funciona de manera más fluida y confiable.
Conclusión
Undetectable 2.39.0 se centra en velocidad, estabilidad y control.
El nuevo núcleo Chromium 141 hace que los perfiles se comporten de manera más natural, el Cookies Bot con búsqueda por país acelera el calentamiento, y la nueva API de lista de carpetas simplifica las integraciones.
Los perfiles se inician más rápido y el trabajo con proxies es más estable.
Actualiza ahora y disfruta de un rendimiento sin interrupciones — Undetectable se encargará del resto.
Undetectable - la solución perfecta para