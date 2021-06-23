Undetectable 2.39.0 — Chromium 141 y Otras Mejoras

Hemos lanzado Undetectable 2.39.0 — aquí tienes un resumen claro y conciso de lo que ha cambiado y cómo mejora tu experiencia de trabajo.

Chromium 141

Las actualizaciones regulares del núcleo Chromium son una de nuestras principales prioridades.

Actualizar a Chromium 141 ofrece varios beneficios:

Un “perfil de comportamiento” más natural. El nuevo motor refleja mejor lo que los sitios web ven en usuarios reales — menos discrepancias en las Web-API y menor riesgo de detección.

Compatibilidad con los nuevos estándares. Las interfaces pesadas y las aplicaciones SPA ahora funcionan de forma más estable, sin fallos misteriosos en los scripts.

Parches de seguridad y rendimiento. Cuanto más nuevo es el núcleo, menor es la superficie de detección y menos errores técnicos aparecen.

Cookies Bot: Búsqueda por País

Se ha añadido una nueva opción de búsqueda por país al generador de sitios populares.

Ahora puedes elegir fácilmente el GEO que necesites y recopilar listas de sitios adaptadas a la región objetivo de forma más cómoda.

API: Solicitud de Lista de Carpetas

Hemos ampliado la API pública con un nuevo método para obtener listas de carpetas: /folderslist .

Un pequeño cambio — pero que hace las integraciones mucho más fluidas:

Los paneles de control y scripts de servicio ahora pueden recuperar la estructura de carpetas y mostrarla en tus paneles internos.

ahora pueden recuperar la estructura de carpetas y mostrarla en tus paneles internos. Las herramientas de automatización pueden organizar perfiles en las “carpetas” adecuadas sin pasos manuales.

Correcciones

Se corrigió el error “Chromium process crashed”, que ocurría cuando el navegador intentaba acceder a la base de datos mientras estaba ocupada.

Ahora el inicio del perfil ya no se ve afectado por accesos simultáneos — lo que significa menos fallos aleatorios y sesiones interrumpidas.

Mejoras

Inicio de Perfiles Más Rápido

Eliminamos un proceso auxiliar que antes conectaba los perfiles con la aplicación — ahora todo funciona de forma directa.

Como resultado, los perfiles se inician visiblemente más rápido, y todo el proceso es más corto y estable: menos pasos, menos puntos de fallo.

Verificación de Proxy y Manejo de Errores

Mejoramos la verificación de proxy y el manejo de errores, que antes podían causar bloqueos de perfiles o pérdida de conexión.

Ahora todo el flujo funciona de manera más fluida y confiable.

Conclusión

Undetectable 2.39.0 se centra en velocidad, estabilidad y control.

El nuevo núcleo Chromium 141 hace que los perfiles se comporten de manera más natural, el Cookies Bot con búsqueda por país acelera el calentamiento, y la nueva API de lista de carpetas simplifica las integraciones.

Los perfiles se inician más rápido y el trabajo con proxies es más estable.

Actualiza ahora y disfruta de un rendimiento sin interrupciones — Undetectable se encargará del resto.