Undetectable 2.40.0 — Chromium 142, más control para la automatización y un manejo cuidadoso en la nube

¡La actualización Undetectable ya está en camino hacia ti! En este artículo revisaremos en detalle cómo nuestro equipo mejoró el navegador este mes.

Cromo 142: Tan fresco como pueda ser

Para el navegador anti-detección, un motor actualizado es varias cosas a la vez:

Huella digital creíble. Cuanto más reciente sea la versión del motor que esté en uso por parte de los usuarios activos, menor será la divergencia en cuanto a las API web, comportamiento de las pestañas, firmas y señales indirectas. A los sistemas contra el fraude les resultará difícil encontrar puntos débiles. Compatibilidad con sitios web modernos. Las plataformas, los paneles publicitarios, los feeds, las aplicaciones SPA se actualizan constantemente. Un núcleo antiguo puede empezar a tener problemas con los scripts o comportarse de manera inesperada para el sitio. Esto podría ser un indicio indirecto de automatización para el fraude. Seguridad. En las versiones recientes de Chromium, siempre se incluyen los últimos parches de seguridad para vulnerabilidades. En escenarios de anti-detección, esto es crucial. Rendimiento. Los nuevos núcleos funcionan mejor con páginas pesadas, múltiples pestañas abiertas y situaciones en las que se lanzan perfiles en grupos.

Mejoras: mayor control en el arranque y la automatización

En esta versión, hemos realizado algunas cosas que son especialmente apreciadas por aquellos que utilizan la automatización en Undetectable.

1. Endpoint /close in API

En la API ha aparecido un nuevo punto final /close , que permite cerrar adecuadamente el programa mediante una solicitud. Esto permite finalizar sesiones desde un sistema externo, construir escenarios de "iniciar → ejecutar → cerrar" sin intervención humana, y gestionar de forma más cuidadosa los recursos de la máquina cuando Undetectable es parte de una automatización más amplia.

2. Bandera de inicio --no-update

Se ha agregado la bandera --no-update , la cual ejecuta el programa sin comprobar actualizaciones.

Es conveniente cuando:

Tienes un entorno de producción donde es crucial que todo se lance hoy exactamente en la misma versión que ayer;

Estás abriendo un navegador desde un script y no quieres que aparezca una actualización en medio del proceso;

Estás desplegando varias instancias Undetectable y no quieres esperar la verificación de actualizaciones en cada una.

3. Bandera de lanzamiento --headless

Se ha introducido la bandera --headless - para ejecutar sin interfaz de usuario. Importante: se refiere específicamente al programa principal Undetectable, no a los perfiles de navegación en sí: ellos tienen sus propias banderas y parámetros para el modo sin interfaz.

Ahora, Undetectable se puede integrar en otras aplicaciones y servicios en segundo plano: los usuarios de estos programas no verán la ventana del navegador y no se "asustarán" por la aparición de la interfaz. Esto es especialmente conveniente para los desarrolladores que utilizan Undetectable como un componente oculto en sus soluciones: todo funciona bajo el capó, sin ruido visual y con el mismo nivel de fiabilidad.

¿Qué hay de correcciones?

La segunda parte importante de la actualización es la mejora de la estabilidad del navegador.

1. Verificación de perfil antes de enviar a la nube

Hasta ahora, en raras ocasiones podía ocurrir una situación desagradable: si el disco no tenía suficiente espacio o faltaban archivos importantes en el momento del envío, el perfil podía terminar en la nube "incompleto". Luego lo abres y no se abre.

2. Corregida la inserción de texto en el sincronizador

La inserción de texto en el sincronizador ha sido reparada. Ahora la inserción funciona correctamente, por lo que los scripts de relleno pueden ser ejecutados nuevamente sin errores.

En conclusión

Undetectable 2.40.0 - una actualización sobre estabilidad y control.

El nuevo Chromium 142 hace que la huella sea natural y segura, las nuevas banderas y puntos finales simplifican la automatización y la gestión del lanzamiento, y las verificaciones previas a la descarga de perfiles y las correcciones del sincronizador eliminan los errores aleatorios.

¡Manténgase actualizado y trabaje tranquilo mientras Undetectable se encarga de todo lo demás.