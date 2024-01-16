Undetectable 2.41.0: Chromium 143 y sesiones estables

Nos alegra presentarte la nueva actualización de Undetectable: la versión 2.41.0. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: hacer que tu flujo de trabajo sea lo más fluido posible y que tus perfiles sean indistinguibles incluso para los sistemas antifraude más exigentes.

En esta versión nos hemos centrado en actualizar los componentes básicos y en mejorar la estabilidad al trabajar con perfiles en los escenarios más complejos. Veamos qué ha cambiado.

Chromium 143

La “frescura” del motor del navegador es un factor clave para la fiabilidad de cualquier navegador antidetect. En la nueva versión 2.41.0 hemos actualizado el motor a Chromium 143.

¿Por qué actualizamos el núcleo con regularidad y por qué es importante para ti?

Verosimilitud de la huella digital (fingerprint):

Cada nueva versión de Chromium introduce cambios en las Web APIs, en el comportamiento de JavaScript y en pequeños detalles del trabajo con el DOM. Cuanto más se parezca tu núcleo al que usan millones de usuarios normales, menos discrepancias detectarán los sistemas antifraude. Un núcleo actualizado es la base de una huella digital natural y bien protegida. Compatibilidad con sitios web modernos:

Las grandes plataformas, los paneles de anuncios y las aplicaciones modernas de tipo SPA (Single Page Application) se actualizan constantemente y empiezan a utilizar nuevos estándares web. Un motor desactualizado puede empezar a “tropezar” con estos nuevos scripts, lo que se convierte en una señal indirecta de automatización para los sistemas de seguridad. Con Chromium 143 obtienes un comportamiento predecible en prácticamente cualquier recurso. Rendimiento y seguridad:

Las nuevas versiones siempre incluyen parches de seguridad actualizados para protegerte de posibles vulnerabilidades. Además, los núcleos más recientes están optimizados para manejar mejor páginas pesadas y un gran número de pestañas abiertas, algo especialmente importante en escenarios de multi-cuenta a gran escala.

Compatibilidad con extensiones antiguas (Manifest V2)

Hemos añadido una nueva opción que permite activar la compatibilidad con extensiones antiguas basadas en Manifest V2.

¿Para qué sirve esto?

Los desarrolladores de Chromium están abandonando poco a poco el antiguo formato Manifest V2 en favor de Manifest V3. Sin embargo, algunas extensiones importantes para ti, a las que estás acostumbrado, pueden no tener todavía una versión actualizada en V3. Esta opción te permite seguir utilizando tus herramientas habituales durante esta transición.

Para activar esta función, ve a la configuración del programa, entra en la sección de ajustes principales y marca la casilla junto a la opción “Enable old extension support”.

Importante: Como se trata de un mecanismo de compatibilidad hacia atrás, te recomendamos encarecidamente que pruebes el funcionamiento de la extensión después de instalarla. En algunos casos, la funcionalidad de ciertas extensiones antiguas puede verse limitada.

Qué más hay de nuevo

Comprobación de perfiles en ejecución

A veces, el programa puede cerrarse de forma incorrecta (por ejemplo, debido a un fallo repentino del sistema operativo o al cierre forzado del proceso), pero las ventanas de los perfiles del navegador permanecen en la memoria del sistema.

Ahora, en el siguiente inicio, Undetectable detectará automáticamente estos perfiles “perdidos” y podrá interactuar correctamente con ellos. Esto evita situaciones en las que no es posible abrir un perfil porque, técnicamente, sigue “ejecutándose” en segundo plano, lo que aumenta considerablemente la estabilidad y la integridad de tus sesiones.

Pasamos a las mejoras

Hemos realizado varios cambios que facilitan el trabajo diario, especialmente para quienes utilizan activamente configuraciones móviles y proxies.

Perfiles móviles y zoom:

En los perfiles con configuraciones móviles ahora está disponible la función de zoom (escala). Esto hace que trabajar con las versiones móviles de los sitios sea mucho más cómodo, permitiéndote examinar en detalle los elementos de la interfaz sin tener que cambiar constantemente la resolución de la pantalla.

Copia cómoda de IP:

Ahora, si utilizas el botón de cambio de IP mediante el “IP change link”, al hacer clic en la dirección IP que aparece en la ventana del perfil, esta se copiará automáticamente al portapapeles. Es una función pequeña pero muy útil, que ahorra tiempo a la hora de comprobar y documentar direcciones IP.

Sobre las correcciones

Importación de cookies Netscape:

Hemos corregido un error que se producía al importar archivos de cookies Netscape que contenían corchetes en su código. Ahora puedes importar estos datos correctamente sin que el proceso se interrumpa.

Conclusión

Undetectable 2.41.0 es una actualización centrada en la actualidad y la estabilidad. El nuevo núcleo Chromium 143 te garantiza una huella digital lo más natural posible y compatibilidad con los estándares web más recientes. La nueva opción de compatibilidad con extensiones antiguas te da flexibilidad a la hora de elegir tus herramientas, y el sistema mejorado de detección de perfiles en ejecución garantiza que tus sesiones estén siempre accesibles y bajo control.

Actualiza y trabaja con tranquilidad mientras el navegador Undetectable se encarga por ti de los detalles técnicos más complejos.