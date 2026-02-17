Actualización de Undetectable 2.43.0: Chromium 145, corrección de WebRTC y mayor estabilidad de los perfiles

Seguimos con nuestras actualizaciones mensuales y hoy nos complace presentar la versión 2.43.0.

Esta vez nos centramos en dos pilares de cualquier trabajo exitoso en la red: la máxima confianza por parte de los sitios y la estabilidad técnica del software. Veamos en detalle qué ha cambiado exactamente.

Chromium 145

Gráfica estilizada con iconos circulares superpuestos de las versiones de Chrome 141, 142, 143, 144 y 145 sobre un fondo degradado morado-rosa, con énfasis en la versión 145.

Uno de los cambios importantes es el paso al núcleo más reciente Chromium 145.

Las grandes plataformas (desde redes sociales hasta paneles publicitarios) saben perfectamente qué versión del navegador es la que usan los usuarios normales en este momento. Por eso, tener una versión de núcleo actual significa:

Máxima confianza. Tus perfiles son técnicamente indistinguibles de los navegadores de millones de usuarios reales que se actualizaron hace pocos días. Esto reduce el riesgo de activación de triggers de seguridad al iniciar sesión.

Tus perfiles son técnicamente indistinguibles de los navegadores de millones de usuarios reales que se actualizaron hace pocos días. Esto reduce el riesgo de activación de triggers de seguridad al iniciar sesión. Funcionamiento correcto de scripts modernos. Los sitios внедряют nuevas tecnologías constantemente. Un núcleo актуальный garantiza que los gestores publicitarios pesados y las aplicaciones SPA se rendericen sin errores ni congelamientos, que a menudo sirven como un signo indirecto de actividad de bots.

Los sitios внедряют nuevas tecnologías constantemente. Un núcleo актуальный garantiza que los gestores publicitarios pesados y las aplicaciones SPA se rendericen sin errores ni congelamientos, que a menudo sirven como un signo indirecto de actividad de bots. Ruido natural. Las huellas digitales se generan basándose en los estándares más recientes, cerrando la brecha entre el “hardware” y la versión del navegador.

WebRTC: Seguridad al cambiar de IP

Ilustración con dos monitores sobre un fondo degradado morado-rosa y el texto WebRTC: en la pantalla izquierda se muestra una IP antigua (Old IP), y en la derecha una IP nueva (New IP)

La segunda novedad del lanzamiento es para quienes trabajan con proxies móviles y rotación de IP. Corregimos un punto críticamente importante en el funcionamiento de WebRTC.

Antes podía darse una situación en la que, al cambiar la dirección IP en el proxy (rotación), la IP externa cambiaba, pero la IP dentro de WebRTC podía quedarse “atascada” en el valor anterior. En la versión 2.43.0 eliminamos este problema. Ahora la IP en WebRTC cambia dinámicamente junto con el cambio de IP del proxy.

¿Qué significa esto para ti? Puedes usar la rotación con tranquilidad, sin miedo a inconsistencias en la huella. El navegador sigue claramente los cambios de red y ajusta los parámetros al vuelo.

Más singularidad en las configuraciones

Ilustración sobre un fondo degradado morado-rosa con los nombres de fuentes Inter, Instrument Serif e Irish Grover; abajo se muestra un portátil con una ventana “Downloading fonts”, que simboliza la descarga de fuentes.

También actualizamos las listas de fuentes en las configuraciones. Las fuentes son una de las características más únicas del sistema, por la que a menudo se detectan vínculos entre cuentas.

La actualización de la base de fuentes ofrece mayor variabilidad al crear perfiles. Ahora tienes más combinaciones para generar huellas únicas, lo que da todavía más libertad al crear cuentas en masa. Dicho simple: cada uno de tus perfiles se volvió más individual.

Trabajo sobre errores

Fondo degradado morado-rosa con las palabras “improvements”, “改善”, “Verbesserungen”, “улучшения”, “améliorations” y “ulepszenia”, que simbolizan mejoras en distintos idiomas. También cerramos varios bugs que могли interferir con tu productividad:

Mac OS ya no se congela. Se corrigió un problema molesto en “Macs”, когда el proceso del programa podía quedarse congelado por completo, sin permitir ni siquiera reiniciar el sistema operativo de la forma habitual. Ahora Undetectable funciona como un reloj y libera recursos correctamente.

Se corrigió un problema molesto en “Macs”, когда el proceso del programa podía quedarse congelado por completo, sin permitir ni siquiera reiniciar el sistema operativo de la forma habitual. Ahora Undetectable funciona como un reloj y libera recursos correctamente. El sincronizador escribe limpio. Corregimos el error de doble inserción de texto al usar el sincronizador. Si utilizas la entrada automática de datos en varias ventanas a la vez, ahora el texto no se duplicará: los scripts y formularios se completan correctamente a la primera.

Corregimos el error de doble inserción de texto al usar el sincronizador. Si utilizas la entrada automática de datos en varias ventanas a la vez, ahora el texto no se duplicará: los scripts y formularios se completan correctamente a la primera. Comprobación precisa de IPv6. Eliminamos un error que ocurría al chequear ciertos proxies IPv6. Ahora el estado del proxy se determina correctamente, y no perderás tiempo revalidando direcciones que ya funcionan.

Conclusión

Undetectable 2.43.0 trata de seguridad y estabilidad. El nuevo núcleo Chromium 145 mantiene la confianza de los perfiles en un nivel alto. El WebRTC corregido elimina fugas al cambiar de IP. Se устранены fallos al trabajar con macOS y se amplió la selección de fuentes para una mejor singularización de las configuraciones.