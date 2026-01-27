Anonymous Proxies - reseña del servicio de proxy

Anonymous Proxies es un proveedor de proxies confiable que te ofrece proxies residenciales, de centros de datos y móviles de alta calidad, con planes flexibles, ubicaciones en todo el mundo y soporte humano real.

Ya sea que gestiones múltiples cuentas, realices scraping de datos o ejecutes verificación de anuncios, nuestra red está diseñada para mantenerse rápida, estable y verdaderamente anónima.

Código de Descuento del 15% para Usuarios de Undetectable

Para facilitar la prueba de Proxies Anónimos junto con Undetectable, hemos creado un descuento exclusivo del 15% para sus usuarios. La buena noticia es que este código promocional funciona en todos nuestros productos. Simplemente ingresa “undetectable” al momento de pagar y obtendrás automáticamente un 15% de descuento en tu pedido.

Aquí está cómo reclamarlo:

Ve al sitio web de Anonymous Proxies. Crea una cuenta o inicia sesión en la que ya tienes. Elige cualquier producto de tu elección desde el panel de control. Y cuando llegues a la caja, simplemente introduce el código promocional "undetectable" para obtener tu descuento del 15%.

¿Qué tipos de proxy tienen?

Los proxies residenciales utilizan direcciones IP de proveedores de internet reales y hogares, por lo que tu tráfico se ve como el de un usuario doméstico normal. Son ideales para el web scraping de sitios minoristas, verificar anuncios, gestionar múltiples cuentas e investigación de mercado, ya que se integran bien, pero son más costosos y pueden ser más lentos.

Los proxies de centros de datos provienen de servidores en empresas de alojamiento en lugar de ISPs domésticos. Suelen ser la opción más barata y rápida. Además, son realmente buenos cuando estás involucrado en actividades en línea de alto volumen como el scraping de motores de búsqueda, verificaciones masivas y automatización, pero ten en cuenta que los sitios pueden detectarlos fácilmente, por lo que podrías encontrar límites de tasa, bloqueos o captchas.

Los proxies móviles dirigen el tráfico a través de dispositivos reales 3G, 4G o 5G en operadores móviles. Estas IP suelen ser compartidas, por lo que las aplicaciones y los sitios las tratan con mayor confianza. Son excelentes para redes sociales, aplicaciones estrictas y plataformas obstinadas, pero también son la opción más cara.

Beneficios de los Proxies Anónimos

Confiado por usuarios a largo plazo. Anonymous Proxies ha estado sirviendo a clientes durante años, con decenas de miles de usuarios confiando en nuestras IPs para el trabajo diario y proyectos de múltiples cuentas.

Paga solo por lo que usas. Puedes elegir IPs individuales por país, ciudad o subred en lugar de verte obligado a comprar paquetes fijos, de manera que tu configuración se adapte a tus necesidades y presupuesto reales.

Protocolos flexibles y acceso. Nuestros proxies soportan HTTP, HTTPS y SOCKS5. Puedes autenticarte ya sea con nombre de usuario y contraseña o mediante la lista blanca de IPs, dependiendo de lo que funcione mejor para tus herramientas.

Activación instantánea. Una vez confirmado tu pago, los proxies se activan de inmediato. Puedes conectarlos a Undetectable y comenzar a probar en pocos minutos.

Cobertura global. Con ubicaciones en más de 100 países, puedes acceder fácilmente a contenido local, anuncios y resultados de búsqueda desde casi cualquier parte del mundo.

Soporte humano cuando lo necesitas. Si algo no funciona como se espera, puedes contactarnos a través del chat en vivo, tickets y una base de conocimiento detallada, y obtener ayuda real con configuraciones reales.

Cómo usar el navegador Undetectable con Anónimo