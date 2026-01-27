Logo
Logo
Iniciar sesión Registrarse

Anonymous Proxies - reseña del servicio de proxy

Ir al sitio web del socio

Anonymous Proxies es un proveedor de proxies confiable que te ofrece proxies residenciales, de centros de datos y móviles de alta calidad, con planes flexibles, ubicaciones en todo el mundo y soporte humano real.

Ya sea que gestiones múltiples cuentas, realices scraping de datos o ejecutes verificación de anuncios, nuestra red está diseñada para mantenerse rápida, estable y verdaderamente anónima.

Código de Descuento del 15% para Usuarios de Undetectable

Para facilitar la prueba de Proxies Anónimos junto con Undetectable, hemos creado un descuento exclusivo del 15% para sus usuarios. La buena noticia es que este código promocional funciona en todos nuestros productos. Simplemente ingresa “undetectable” al momento de pagar y obtendrás automáticamente un 15% de descuento en tu pedido.

Aquí está cómo reclamarlo:

  1. Ve al sitio web de Anonymous Proxies.
  2. Crea una cuenta o inicia sesión en la que ya tienes.
  3. Elige cualquier producto de tu elección desde el panel de control.
  4. Y cuando llegues a la caja, simplemente introduce el código promocional "undetectable" para obtener tu descuento del 15%.

¿Qué tipos de proxy tienen?

  • Los proxies residenciales utilizan direcciones IP de proveedores de internet reales y hogares, por lo que tu tráfico se ve como el de un usuario doméstico normal. Son ideales para el web scraping de sitios minoristas, verificar anuncios, gestionar múltiples cuentas e investigación de mercado, ya que se integran bien, pero son más costosos y pueden ser más lentos.
  • Los proxies de centros de datos provienen de servidores en empresas de alojamiento en lugar de ISPs domésticos. Suelen ser la opción más barata y rápida. Además, son realmente buenos cuando estás involucrado en actividades en línea de alto volumen como el scraping de motores de búsqueda, verificaciones masivas y automatización, pero ten en cuenta que los sitios pueden detectarlos fácilmente, por lo que podrías encontrar límites de tasa, bloqueos o captchas.
  • Los proxies móviles dirigen el tráfico a través de dispositivos reales 3G, 4G o 5G en operadores móviles. Estas IP suelen ser compartidas, por lo que las aplicaciones y los sitios las tratan con mayor confianza. Son excelentes para redes sociales, aplicaciones estrictas y plataformas obstinadas, pero también son la opción más cara.

Beneficios de los Proxies Anónimos

  • Confiado por usuarios a largo plazo. Anonymous Proxies ha estado sirviendo a clientes durante años, con decenas de miles de usuarios confiando en nuestras IPs para el trabajo diario y proyectos de múltiples cuentas.
  • Paga solo por lo que usas. Puedes elegir IPs individuales por país, ciudad o subred en lugar de verte obligado a comprar paquetes fijos, de manera que tu configuración se adapte a tus necesidades y presupuesto reales.
  • Protocolos flexibles y acceso. Nuestros proxies soportan HTTP, HTTPS y SOCKS5. Puedes autenticarte ya sea con nombre de usuario y contraseña o mediante la lista blanca de IPs, dependiendo de lo que funcione mejor para tus herramientas.
  • Activación instantánea. Una vez confirmado tu pago, los proxies se activan de inmediato. Puedes conectarlos a Undetectable y comenzar a probar en pocos minutos.
  • Cobertura global. Con ubicaciones en más de 100 países, puedes acceder fácilmente a contenido local, anuncios y resultados de búsqueda desde casi cualquier parte del mundo.
  • Soporte humano cuando lo necesitas. Si algo no funciona como se espera, puedes contactarnos a través del chat en vivo, tickets y una base de conocimiento detallada, y obtener ayuda real con configuraciones reales.

Cómo usar el navegador Undetectable con Anónimo

  1. Antes de hacer cualquier cosa en Undetectable, inicia sesión en tu panel de control de Anonymous Proxies y copia tu línea de proxy en el formato host:port:username:password.

  2. Luego, cuando crees un perfil en Undetectable, haz clic en el icono “Main”, elige “New Proxy”, selecciona el tipo (HTTP o SOCKS5), y pega la cadena del proxy desde tu panel de control de Anonymous Proxies.

  3. Presiona el botón “Check Proxy” para probar rápidamente la conexión y, una vez que pase, guarda el perfil. A partir de ese momento, todo el tráfico en ese perfil pasará por la IP de tu Proxy Anónimo elegido.