Boomlify - revisión del servicio de correo electrónico

Boomlify: La infraestructura de correo electrónico definitiva a largo plazo para multi-cuentas y automatización

En el mundo del marketing de afiliación, arbitrage de tráfico y multi-cuentas, tu infraestructura es tan fuerte como su eslabón más débil. Usas Undetectable.io para asegurar las huellas digitales de tu navegador y proxies para ocultar tu ubicación, pero ¿qué pasa con tu correo electrónico?

Los servicios de correo electrónico temporal estándar suelen ser el cuello de botella. Expiran demasiado rápido (10 minutos rara vez son suficientes para una adecuada preparación de la cuenta), son marcados por los sistemas anti-fraude y gestionarlos requiere manejar docenas de pestañas.

Entra Boomlify — un servicio de correo electrónico temporal de próxima generación diseñado específicamente para profesionales que necesitan longevidad, privacidad y automatización.

Por qué el correo temporal estándar falla para profesionales

Si estás registrando cuentas para redes sociales, comercio electrónico o plataformas SaaS, conoces los puntos de dolor:

Vida útil corta: Si una cuenta solicita una re-verificación después de 20 minutos, un correo temporal estándar ya está inactivo. Pierdes la cuenta. Mala Reputación: Los dominios temporales genéricos son incluidos en listas negras por los principales servicios. Sin gestión: No puedes gestionar 50 cuentas de manera eficiente si tienes que abrir 50 pestañas de navegador diferentes.

Boomlify resuelve estos problemas cambiando el paradigma de "desechable" a "manejable y duradero."

Vida Útil Extendida: Emails que Duran Meses, No Minutos

El diferenciador principal de Boomlify es el periodo de validez del buzón. A diferencia de los competidores que eliminan datos después de una sesión del navegador, Boomlify ofrece una longevidad incomparable.

Más de 2 meses de validez: De forma predeterminada, los correos electrónicos duran de 60 a 150 días, dependiendo de tu plan. Esto te permite calentar cuentas durante semanas, manejar códigos de verificación retrasados y mantener el acceso a la cuenta a largo plazo.

De forma predeterminada, los correos electrónicos duran de 60 a 150 días, dependiendo de tu plan. Esto te permite calentar cuentas durante semanas, manejar códigos de verificación retrasados y mantener el acceso a la cuenta a largo plazo.

¿Necesitas un correo electrónico por más tiempo? Puedes extender manualmente la vida de cualquier bandeja de entrada. Flexibilidad de Invitado a Cuenta: Puede comenzar instantáneamente como invitado. Si genera un cliente potencial o cuenta valiosa, puede vincular esa bandeja de entrada de invitado a una cuenta registrada más tarde, asegurándose de no perder nunca datos críticos.

Vista Previa de Panel Centralizado & Bandeja de Entrada Inteligente

Gestionar cientos de perfiles en un navegador anti-detección requiere organización. Boomlify proporciona un Panel Centralizado que actúa como un centro de mando para todas tus identidades digitales.

Vista previa de Smart Inbox

Esta función ahorra mucho tiempo para los usuarios de alto volumen. En lugar de hacer clic en cada buzón para verificar un código, la Vista previa de bandeja de entrada inteligente agrega los mensajes entrantes. Puedes ver el remitente y la línea de asunto de los correos electrónicos de múltiples bandejas de entrada de un vistazo.

Sincronización entre dispositivos

Ya sea que estés trabajando desde tu escritorio con Undetectable.io o revisando actualizaciones de estado en tu móvil, Boomlify sincroniza todo en la nube. Tienes acceso a tus bandejas de entrada, códigos de 2FA y contraseñas guardadas en cualquier lugar.

Privacidad avanzada y dominios personalizados

Para eludir los sofisticados filtros antifraude, la calidad del dominio de correo electrónico importa.

Correos Temporales Basados en Gmail: Boomlify ofrece direcciones basadas en Gmail. Estas proporcionan una fiabilidad y puntuaciones de confianza significativamente más altas en comparación con los dominios genéricos desechables, lo que las hace perfectas para registros sensibles.

Boomlify ofrece direcciones basadas en Gmail. Estas proporcionan una fiabilidad y puntuaciones de confianza significativamente más altas en comparación con los dominios genéricos desechables, lo que las hace perfectas para registros sensibles. Dominios personalizados: Puedes adjuntar tus propios dominios al sistema. Dependiendo de tu plan, puedes agregar hasta 20 dominios personalizados (o ilimitados en el nivel superior). Esto permite un control total de la marca y ayuda a evitar las listas negras de "correo temporal".

Notificaciones Push de Telegram & Gestión de 2FA

Boomlify va más allá de solo recibir texto. Integra herramientas esenciales directamente en el panel de control.

Integración de Telegram

Nunca vuelvas a perder un código de verificación. Cuando el reenvío de correo electrónico está habilitado, Boomlify envía todos los mensajes entrantes directamente a tu cuenta de Telegram a través de notificaciones push. Esto es ideal para monitorear cuentas de manera pasiva sin tener que mantener el panel de control abierto.

Gestor de 2FA en la Nube

Asegurar sus cuentas con Autenticación de Dos Factores es una práctica estándar. Boomlify incluye un Administrador de 2FA incorporado. Puede guardar sus claves secretas y generar OTP (Contraseñas de un solo uso) directamente dentro del panel. Esto elimina la necesidad de aplicaciones de autenticación externas y mantiene sus credenciales de inicio de sesión (Correo Electrónico + Contraseña + 2FA) en un flujo de trabajo unificado.

El Poderío del Desarrollador: Temp Mail API

Para aquellos que automatizan la creación de cuentas mediante scripts o software, Boomlify ofrece una API robusta y amigable para desarrolladores.

Sistema de Crédito Flexible: La tarificación se basa en créditos, no solo en tarifas mensuales. $1 equivale a 1,000 créditos.

La tarificación se basa en créditos, no solo en tarifas mensuales. $1 equivale a 1,000 créditos. Control de Costos: 1 crédito = 1 creación de correo. Solo pagas por la creación; obtener, leer y listar correos electrónicos es gratis.

1 crédito = 1 creación de correo. Solo pagas por la creación; obtener, leer y listar correos electrónicos es gratis. Créditos Gratis Diarios: Cada usuario de la API recibe 50 créditos diarios de forma gratuita para probar y desarrollar.

Cada usuario de la API recibe 50 créditos diarios de forma gratuita para probar y desarrollar. Alto Rendimiento: Con límites de velocidad de hasta 1,200 RPM (Solicitudes Por Minuto) en el plan Ultra Pro, puedes escalar las operaciones masivamente.

La documentación está disponible en varios idiomas, lo que hace que la integración en su pila de automatización sea perfecta.

Planes de Precios: Desde Gratis hasta Ilimitado

Precios de correo temporal. Boomlify opera con un modelo Freemium, asegurando que haya un plan para todos, desde afiliados individuales hasta grandes equipos.

Plan Gratuito ($0/mes)

Ideal para: Pruebas y uso casual.

Pruebas y uso casual. Límites: 150 Buzones Totales, 50 Creaciones Diarias.

150 Buzones Totales, 50 Creaciones Diarias. Almacenamiento: 14 Días.

14 Días. Incluye: Vista previa del Buzón Inteligente, 2 Dominios Personalizados (creación limitada).

Básico ($4.99/mes)

Mejorar: Elimina anuncios y Captcha.

Elimina anuncios y Captcha. Límites: 500 Buzones Totales, 200 Creaciones Diarias.

500 Buzones Totales, 200 Creaciones Diarias. Características: Reenvío de Telegram, Dominios Premium, Almacenamiento de 30 Días.

Pro ($19.99/mes)

Ideal para: profesionales del marketing.

profesionales del marketing. Límites: Hasta 2,500 buzones y 1,000 creaciones diarias.

Hasta 2,500 buzones y 1,000 creaciones diarias. Almacenamiento: Hasta 60 días.

Hasta 60 días. API Bono: Incluye importantes bonificaciones únicas de crédito (de 4,000 a 10,000 créditos).

Ultra Pro ($39.99/mes) & Ilimitado

Ideal para: Empresa y Agencia.

Empresa y Agencia. Límites: 5,000+ Buzones, 1,200 RPM acceso API.

5,000+ Buzones, 1,200 RPM acceso API. Características: Hasta 150 días de validez, Soporte prioritario, 25,000 de crédito extra.

Conclusión

Si estás utilizando Undetectable.io para proteger las identidades de tu navegador, necesitas un servicio de correo electrónico que iguale ese nivel de sofisticación. Boomlify ofrece la longevidad, automatización y características de gestión necesarias para escalar tus operaciones sin temer a la pérdida de datos o prohibiciones de cuentas.

¿Listo para actualizar tu infraestructura de correo electrónico?

