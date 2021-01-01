Click Storm Corporation - Revisión de Servicios de Cuentas de Agencia

Click Storm Corporation — ¿por qué el futuro del mercado del marketing de afiliación está detrás de las cuentas de agencias?

Hola-hola, soy el gerente de CSC Falcone, y mi tarea es presentarles a ustedes, los lectores de este artículo, la parte interna de las cuentas de nuestra agencia que brindan servicio a Click Storm Corporation.

¿Quiénes somos?

Click Storm Corporation es un servicio líder en la provisión de cuentas de agencia para trabajar con plataformas de publicidad, mercados y otros servicios que requieren cuentas verificadas. La empresa ofrece soluciones seguras y confiables para comercializadores, especialistas en arbitraje, emprendedores y agencias de publicidad.

El servicio fue creado en 2021, pero en ese momento era un producto para compra de medios interna. En ese momento, las cuentas de agencia solo estaban ganando popularidad en el mercado de marketing de afiliación occidental, y la misma idea de que es posible gestionar presupuestos de seis cifras sin la necesidad de crear un departamento de granjas o perseguir constantemente tarjetas confiables capturó nuestras mentes.

En abril de 2023, ingresamos al mercado de medios: se creó nuestro canal de Telegram y se amplió la variedad de fuentes — a Facebook añadimos Google, Taboola, Bigo, TikTok y Bing, y también probamos muchas direcciones in-app.

¿Por qué las cuentas de agencia son el futuro del mercado de consumibles?

He estado trabajando en esta empresa desde el principio y he visto todas las etapas de desarrollo de esta sub-esfera del marketing de afiliación: desde la negación hasta la plena aceptación.

Actitud de los webmasters anteriormente

Al principio, para muchos era inaceptable: pagar por cuentas y también dar una comisión por las recargas.

Qué cambió con el tiempo

Con el tiempo, los webmasters entendieron que los nervios y el tiempo son más valiosos. Cuando una cuenta cae en micro-gastos o pagos de riesgo aparece, esto trae pérdidas. Y la cooperación con la provisión de servicios ahorra recursos y permite centrarse en la comprobación de hipótesis. Ahora todo es sencillo: le escribes al gerente personal → fumas un cigarrillo → recibes un “arreglo” → vuelves al trabajo.

Resultado

En 3 años, más de 2,000 equipos pasaron por nosotros, y esta dinámica sigue creciendo constantemente.

¿Qué fuentes están en el surtido?

Actualmente proporcionamos servicios de manera estable para 3 fuentes principales de publicidad:

Facebook

Taboola

Google

También nos conectamos periódicamente a Bing, TikTok, Outbrain, sin embargo, la estabilidad de estas direcciones depende de las políticas de la plataforma.

¿Cómo comienza la cooperación?

Toda la interacción se lleva a cabo en Telegram:

El cliente escribe al gerente y averigua las condiciones reales de cooperación. Aclaramos el contexto: experiencia trabajando con fuentes, volúmenes, verticales, número de compradores en el equipo. Después del acuerdo, se crea un chat con el equipo de compradores y nuestros especialistas técnicos. Todo el trabajo ocurre en este chat: recomendaciones, emisión de cuentas, recargas de saldo, apelaciones, aprobaciones de verificaciones y devoluciones.

¿Qué hace que Click Storm sea diferente de sus competidores?

No somos revendedores

Tenemos nuestro propio MCC, por lo que las solicitudes de los clientes se completan rápidamente. Puedes comenzar a trabajar con las cuentas ya 1,5 horas después del inicio del diálogo.

Experiencia

Más de 5 años de trabajo con fuentes nos permite ayudar a desbanear cuentas, pasar la moderación y eliminar limitaciones.

Infraestructura

Hojas de cálculo diarias con gastos por cuenta.

Desbloquear scripts con un alto porcentaje de apelaciones exitosas.

Gestión flexible del presupuesto: transferencia entre cuentas o incluso entre diferentes fuentes.

Enfoque

Siempre estamos en contacto, valoramos a cada cliente y estamos listos para encontrar soluciones individuales.

Nueva etapa de desarrollo — Sitio web de Click Storm Corporation

Desde 2025, hemos lanzado nuestro propio sitio web de Click Storm Corporation, que se ha convertido no solo en una vitrina de servicios, sino también en una plataforma para toda la industria de afiliados.

¿Qué hay de nuevo en el sitio?

Servicios y herramientas. Soluciones útiles para webmasters y equipos que simplifican el trabajo con cuentas y tráfico.

Soluciones útiles para webmasters y equipos que simplifican el trabajo con cuentas y tráfico. Sucursales para socios. Las empresas de información, servicios y programas de afiliados pueden crear sus propios hilos y blogs, presentar sus productos y comunicarse directamente con los webmasters.

Las empresas de información, servicios y programas de afiliados pueden crear sus propios hilos y blogs, presentar sus productos y comunicarse directamente con los webmasters. Artículos y análisis. Materiales regulares con casos, perspectivas, análisis de tendencias y reseñas.

Por lo tanto, Click Storm se está transformando de un proveedor de cuentas en un ecosistema completo para especialistas en afiliación y programas de socios.

¿Dónde puedes encontrarnos?

Manager: @CSC_Falcone

Canal de Telegram: Click Storm Corp

Instagram: @clickstormcorp

Sitio web oficial: ClickStormCorp.com