¡Cloaking Master - Servicio de cloaking a prueba de balas para tu tráfico!

Una solución profesional para el filtrado flexible de tráfico y protección de contenido contra bots, basada en Machine Learning y la tecnología ProteX™.

En 2026, el arbitraje de tráfico ha evolucionado definitivamente en una batalla de tecnologías. Las plataformas publicitarias como Facebook, Google Ads y TikTok están refinando diariamente sus algoritmos de redes neuronales para identificar contenido no deseado.

En tal entorno, los métodos de filtrado estándar ya no ofrecen resultados.

Entra en Cloaking Master: un servicio en la nube de próxima generación que está cambiando las reglas del juego.

¿Qué es Cloaking Master y por qué tu negocio lo necesita?

Cloaking Master es más que un simple script de redirección. Es un ecosistema integral para compradores de medios profesionales y agencias de publicidad, diseñado para proteger las Páginas de Ofertas de ojos no deseados: bots, moderadores, herramientas de espionaje y competidores.

En el corazón del proyecto se encuentra nuestra tecnología ProteX™ de propiedad exclusiva. A diferencia de los filtros tradicionales que solo examinan las direcciones IP, ProteX™ utiliza un análisis profundo de huellas digitales a nivel de PHP y JavaScript, evaluando más de cien parámetros en una fracción de segundo.

Ventajas del Servicio:

  • Bases de Datos Geo Premium
  • Clics Ilimitados
  • Protección contra Bots y Moderadores
  • Estadísticas en Tiempo Real
  • Filtrado Geográfico a Nivel de Ciudad
  • Filtrado de VPN/Proxy/Hospedaje
  • Filtrado de User-Agent y Referer
  • Filtrado de IPv6 e ISP
  • Filtrado de Dispositivos
  • Filtrado de Navegadores
  • Filtrado de OS
  • Filtro de Pantalla Táctil
  • Filtro de Tamaño de Pantalla
  • Filtro de Soporte de Batería
  • Filtro de Fuga WebRTC
  • reCaptcha Falso
  • Integración PHP/CMS/JS
  • Soporte en todas las etapas
  • Generador de Página Blanca con IA integrado

La plataforma está diseñada para eliminar la complejidad, ofreciendo una experiencia intuitiva y fluida tanto para principiantes como para anunciantes expertos.

Cloaking Master admite cualquier fuente de tráfico

Integración con Plataformas Populares

  • PHP: Integración añadiendo nuestro archivo index.php al directorio raíz de tu sitio web.
  • WordPress: Instala el plugin Cloaking Master para proteger tus páginas publicitarias.
  • JavaScript: Conexión simple de nuestro script JS a tu sitio web.
  • Shopify & Wix: Integración fácil basada en recomendaciones específicas de la plataforma.

Planes de Precios

¡Comienza con un período de prueba de 5 días!