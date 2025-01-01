CPA-SITE - revisión del servicio de medios

CPA-SITE - revisión del servicio de mediosVe al sitio web del socio
CPA-SITE — medio experto sobre marketing de afiliación y más
El objetivo de CPA-SITE media no es simplemente producir noticias, sino analizar cuidadosamente cada noticia para presentar solo aquellos hechos y recomendaciones que serán de utilidad práctica para los especialistas web.
¿En qué consiste CPA-SITE?
El sitio web tiene tres secciones principales:
- Noticias — donde se cubren las noticias actuales de la industria que afectan al mercado del marketing de afiliación y de rendimiento.
- Artículos con recomendaciones relevantes sobre marketing de rendimiento y de afiliación para tanto principiantes como profesionales experimentados.
- Eventos de afiliados de todo el mundo con códigos promocionales para entradas.
Una sección con servicios útiles estará disponible pronto.
Noticias
Cambios en las políticas de redes sociales, la aparición de nuevas herramientas publicitarias, una nueva ofensiva de un motor de búsqueda contra la optimización SEO... Los profesionales que trabajan con tráfico necesitan mantener constantemente el dedo en el pulso para garantizar que sus campañas sigan siendo relevantes y rentables.
Afortunadamente, CPA-SITE no solo destaca las noticias más importantes del campo de la información, sino que también analiza cómo afectarán el trabajo de los especialistas en marketing:
- ¿Se aprobó una nueva ley? — Dejamos el pánico a un lado y buscamos nuevos canales y herramientas para continuar nuestro trabajo.
- ¿Apareció una nueva herramienta de IA? — Explicamos quién se beneficiará más de ella y cuáles son sus perspectivas de mercado.
- ¿Las grandes corporaciones están fusionándose, litigando y generando ingresos de nuevo? — Aprendemos de los errores y éxitos de otros.
Artículos
El contenido multimedia útil y educativo se especializa en Google y Meta Ads. Pero también hay otros materiales: sobre investigación, inteligencia artificial, segmentación, y así sucesivamente. Muchos textos contienen ejemplos prácticos, que ayudan a comprender mejor temas complejos.
Nuestras recomendaciones sobre qué leer:
- Por qué las campañas de tráfico en Meta son una receta para el desastre para tu presupuesto publicitario
- Cómo expandir la publicidad a mercados extranjeros sin perder efectividad
- Google Ads bajo el microscopio: cómo los algoritmos crean barreras invisibles en la publicidad
- Por qué fallan las campañas de Google Ads: 5 errores críticos de Target CPA
- ROI en Google y Facebook Ads: dónde calcular con más precisión y por qué las cifras engañan
- Cómo encontrar los ‘agujeros negros’ que están devorando tu presupuesto publicitario en Facebook
- Cómo recuperar clientes perdidos: estrategias de retargeting en Meta para e-commerce
- Qué métricas de Google Ads realmente indican el éxito de una campaña: de clics a beneficios
Canal de Telegram
¿No tienes tiempo para navegar por el sitio web? CPA-SITE tiene un canal de Telegram específicamente para este propósito. Además de noticias de los medios, publica notas de la industria de afiliados, información útil sobre eventos, resúmenes breves de conferencias, videos y podcasts, y mucho más.
Contactos
CPA-SITE recopila regularmente contenido útil para los afiliados de marketing. En la plataforma, puedes encontrar:
- anuncios de eventos;
- reseñas de servicios y ofertas de afiliados;
- códigos promocionales.
Si desea contarnos sobre su proyecto, compartir su experiencia o hacer una pregunta, por favor escriba a nuestro representante de medios (info@cpa-site.com) o llene el formulario en nuestro sitio web.