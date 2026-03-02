Crazyshops - revisión de la tienda de bienes digitales

Crazyshops.ru es un mercado digital universal que ofrece cuentas de redes sociales, una amplia selección de servicios de correo electrónico, perfiles de citas, servidores proxy residenciales y móviles, soluciones de VPN, servidores VPS/VDS, cuentas de juegos y herramientas de SMM.

Gracias a su extenso catálogo y servicio confiable, Crazyshops se ha convertido en una plataforma popular para profesionales.

¿Qué productos se pueden encontrar en este mercado?

Cuentas de redes sociales: Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, Google, YouTube, TikTok, Yandex, Shodan, WhatsApp, Mega nz, Twitch, VKontakte, Odnoklassniki, Pinterest, Badoo, ChatGPT, Roblox, Steam, Amazon, GitHub, Reddit, Tumblr, Threads, Apple, Outbrain, Office, Kick, Bluesky, Discord, GitHub, y muchos más;

¿Cómo compro y recibo mi pedido?

Puedes hacer una compra en el sitio web incluso sin registrarte. Simplemente haz clic en el botón "Comprar" al lado del artículo, ingresa tu dirección de correo electrónico y paga.

Después del pago, verás tu compra en la pantalla y también podrás descargarla como un archivo de texto.

Si aún tienes preguntas, soporte dedicado está disponible en el sitio web para responderlas.

¿Cuáles son las principales ventajas de Crazyshops?

Gran selección de diversos productos digitales

Operación estable del sitio web

Muchos años de experiencia con una reputación impecable. Puedes verificar esto leyendo las reseñas del sitio web, que están publicadas en los foros más populares.

El soporte amigable está disponible para asistirte durante el horario comercial.

Trabajando con Proveedores

Si tienes tus propias cuentas y estás buscando un lugar para venderlas, ¡puedes listarlas en esta tienda!

Tienen una cuenta especial para proveedores.

Su producto ganará un nuevo canal de distribución para un mercado previamente inaccesible, y la tienda ampliará su surtido actual con nuevos artículos.

No tienes nada que perder; NO estás obligado a:

Invertir en publicidad

Calcule las ventas y mantenga registros (todo esto se realiza automáticamente en la cuenta del proveedor en este sitio web)

Comunicarte con los clientes. Crazyshops se encarga de esto por ti

Tú fijas el precio, y la tienda solo toma un pequeño porcentaje

Recibe pagos puntuales

Todo lo que necesitas hacer es:

Sube tu cuenta personal con productos en la tienda como de costumbre.