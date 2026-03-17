Froxy - revisión del servicio de proxy

Froxy — un servicio de proxy para scraping, análisis y tareas con geotargeting preciso.

Si necesitas un servicio de proxy no solo "para todo," sino para casos de uso específicos del mundo real — recolección de datos, verificación de SERP, análisis de mercado, gestión de múltiples cuentas y pruebas de contenido basadas en ubicación geográfica — Froxy parece una elección lógica.

El servicio ofrece proxies residenciales, móviles y de centro de datos, ajustes de rotación flexibles, soporte para HTTP(S) y SOCKS5, y una API para gestionar suscripciones e infraestructura.

La red de Froxy cubre más de 10 millones de direcciones IP en más de 200 ubicaciones, con una segmentación precisa disponible hasta el nivel de ciudad e incluso un ISP específico.

Qué es Froxy y para quién es

Froxy es un proveedor de proxy diseñado para equipos y profesionales que valoran no solo las direcciones IP en sí, sino también el rendimiento confiable del proxy, la escalabilidad flexible, un panel de control fácil de usar y un soporte que no desaparece después del pago.

Es una buena opción para personas que trabajan regularmente con datos. Si consultas SERP en diferentes países, recopilas datos de precios de mercado, pruebas campañas publicitarias por región, investigas a la competencia o deseas ejecutar automatizaciones sin estar constantemente peleando con bloqueos y CAPTCHA, Froxy ya tiene la infraestructura para esas tareas.

Características Clave de Froxy

Con Froxy, puedes usar proxies residenciales, móviles y de centros de datos junto con diferentes protocolos. Esto es conveniente cuando diferentes equipos o flujos de trabajo tienen diferentes requisitos: algunos escenarios sensibles requieren IPs residenciales o móviles más humanas, mientras que las solicitudes a gran escala se centran más en la velocidad y la eficiencia de costos de los proxies de centros de datos.

Froxy admite HTTP(S), SOCKS5, multithreading e integraciones API. Sus proxies se pueden utilizar con cURL, Python, Go, Node.js, PHP y otras herramientas.

Si trabajas con infraestructura personalizada, la API de Froxy es especialmente útil: te permite gestionar tu cuenta, planes, ubicaciones, suscripciones y más. Para preguntas más prácticas, desde la configuración básica hasta las integraciones estándar, el servicio también tiene un centro de ayuda con instrucciones paso a paso.

La rotación de IP está disponible en un rango de 90 a 3,600 segundos. En algunos casos, querrás rotar con frecuencia; en otros, querrás mantener la sesión más estable.

Froxy ofrece cobertura en más de 200 ubicaciones y una segmentación precisa por país, ciudad e ISP — y para proxies móviles, también por operador móvil. Ese nivel de granularidad importa cuando estás verificando SERPs locales reales, precios regionales, o cómo se comporta el contenido en una ubicación específica.

El soporte es sólido. Los especialistas trabajan las 24 horas para resolver problemas en lugar de convertir cada cuestión en una discusión sobre quién tiene razón y quién tiene la culpa.

Los planes de proxy incluyen una prueba de tres días por $1.99 con 100 MB, además de la transferencia del tráfico no utilizado al siguiente ciclo de facturación si renuevas a tiempo. Los precios iniciales son $5.50/mes para proxies residenciales, $7.50/mes para proxies móviles y $24/mes para proxies de centro de datos.

Qué tipos de proxies ofrece Froxy

Proxies Residenciales

Los proxies residenciales de Froxy son un grupo de IP reales asociadas con conexiones de usuarios regulares. Su principal ventaja es un comportamiento más natural desde la perspectiva de los sistemas anti-bot y una mayor confianza por parte de los sitios web.

Esta opción se utiliza típicamente para scraping, monitoreo de precios, tareas de SEO, verificaciones de SERP locales y escenarios donde es importante parecer un usuario regular en lugar de un script.

Proxies Móviles

Los proxies móviles de Froxy están construidos sobre IPs de redes móviles 4G/5G y funcionan bien cuando necesitas tráfico que parezca lo más natural posible de un usuario móvil. Las IPs móviles son menos propensas a ser bloqueadas debido a cómo funciona NAT en las redes móviles.

Estos proxies son útiles para pruebas móviles, gestión de cuentas, verificaciones de colocación de anuncios, verificación de contenido móvil y escenarios donde las plataformas son especialmente estrictas respecto a la calidad de la IP.

Proxies de Centro de Datos

Los proxies de centro de datos de Froxy son el formato más elegido para tareas en las que el ancho de banda, la velocidad y la escala son la prioridad.

Si los proxies residenciales y móviles se seleccionan generalmente por la autenticidad del tráfico, los proxies de centros de datos se eligen por su rendimiento. A menudo se utilizan no en lugar de otros tipos de proxies, sino junto con ellos.

Proxies Rápidos

Si la velocidad y el rendimiento son tu enfoque, los proxies rápidos de Froxy suelen ser la mejor opción. Están optimizados para la transferencia de datos a alta velocidad y baja latencia.

Proxies HTTPS

Los proxies HTTPS de Froxy funcionan bien para escenarios web estándar donde necesitas tráfico cifrado, autenticación estable y compatibilidad con navegadores, entornos anti-detect, scrapers y herramientas internas del equipo. Son una opción práctica para trabajar con sitios web, paneles de control, SERPs locales y la mayoría de tareas estándar de scraping.

Proxies SOCKS5

Los proxies SOCKS5 de Froxy son útiles cuando necesitas un manejo de tráfico más flexible y compatibilidad no solo con solicitudes web, sino también con aplicaciones, bots, automatización y escenarios de redes no estándar.

Este protocolo es a menudo la mejor opción cuando tu stack va más allá de un navegador o analizador regular.

Cómo comenzar con Froxy rápidamente

Undetectable usuarios pueden obtener un 20% de descuento en cualquier servicio de Froxy durante el primer mes con el código promocional UNDETECTABLE. El código promocional se puede usar una vez por usuario.

Prueba los proxies de Froxy en una tarea real sin aprobaciones de presupuesto innecesarias: comienza con la prueba, verifica la compatibilidad con tu stack y luego activa el descuento para tu primer mes completo.

Pensamientos Finales

Froxy no intenta imponer un único modelo de proxy correcto para cada tarea, y eso es algo bueno. Los proxies residenciales y móviles funcionan bien para un tráfico con apariencia natural; los proxies de centro de datos son mejores para la velocidad y la escala; HTTPS cubre el tráfico web estándar; y SOCKS5 es una opción más adecuada para aplicaciones, bots y escenarios de redes más flexibles.

Además de eso, el servicio ofrece más de 200 ubicaciones, geo-segmentación flexible por país, ciudad y proveedor de servicios de Internet (ISP), soporte 24/7 y un bono útil al registrarse: el código promocional UNDETECTABLE te da un 20% de descuento en cualquier servicio de Froxy por 1 mes, una vez por usuario.