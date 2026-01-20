GDT Agency - Reseña de un Servicio de Alquiler de Cuentas Publicitarias

GDT Agency - Un socio publicitario líder para servicios de alquiler de cuentas publicitarias de agencias

GDT Agency es un socio publicitario pionero que ofrece servicios de alquiler de cuentas publicitarias de agencia para Facebook, Google y TikTok. Nuestras cuentas están en la lista blanca de Meta o a nivel de agencia, ofreciendo alta capacidad de gasto, aprobaciones rápidas y menos restricciones de políticas, con las mejores tarifas de alquiler comenzando alrededor del 1.5%.

GDT Agency ofrece alquiler de cuentas publicitarias de agencia confiable para un escalado estable. Obtén acceso confiable, soporte experto y comienza a publicar anuncios hoy.

Cómo GDT Agency Proporciona Acceso a Cuentas de Agencia para Ayudar a Anunciantes Globales

GDT Agency ofrece a los anunciantes globales cuentas publicitarias de agencia premium con un rendimiento más fuerte y soporte instantáneo que te ayuda a ejecutar anuncios con la confianza que las cuentas personales no pueden proporcionar.

Si buscas una cuenta de agencia que sea estable, flexible y con un alto nivel de confianza, GDT es una de las pocas opciones que realmente ofrece lo que promete.

Así es como realmente funciona:

Infraestructura de la cuenta

GDT mantiene cuentas de agencia verificadas en Facebook, Google y TikTok. No son cuentas nuevas creadas para cada cliente, sino que son cuentas establecidas con años de historia y un historial comprobado.

Cuentas de agencia de Facebook para alquilar : Cuenta publicitaria de Meta en la lista blanca, con Administradores Comerciales verificados, límites de gasto ilimitados, historiales de cumplimiento limpios y confianza establecida con los sistemas de Meta.

: Cuenta publicitaria de Meta en la lista blanca, con Administradores Comerciales verificados, límites de gasto ilimitados, historiales de cumplimiento limpios y confianza establecida con los sistemas de Meta. Cuentas de agencia de Google para alquilar : cuentas verificadas por anunciantes con presencia regional en los principales mercados y capacidad de gasto comprobada.

: cuentas verificadas por anunciantes con presencia regional en los principales mercados y capacidad de gasto comprobada. Cuentas de agencia de TikTok para alquilar: cuentas establecidas con mejores tasas de aprobación creativa y límites de gasto ilimitados en comparación con las cuentas de anunciantes nuevas.

Las cuentas están estructuradas como una infraestructura de agencia legítima con entidades comerciales adecuadas, documentación completa y gestión profesional.

Modelo de Alquiler

GDT opera en un modelo de alquiler en lugar de vender cuentas directamente. Alquilas acceso a una infraestructura establecida en lugar de intentar construir la tuya propia o comprar cuentas dudosas de fuentes desconocidas.

Este modelo tiene varias ventajas:

Inversión inicial más baja: no estás pagando para construir la infraestructura de una agencia desde cero, lo cual lleva años y un capital significativo.

no estás pagando para construir la infraestructura de una agencia desde cero, lo cual lleva años y un capital significativo. Flexibilidad: Puedes aumentar o disminuir el uso según tus necesidades sin estar atado a activos propios que podrían no ajustarse a la evolución de tu operación.

Puedes aumentar o disminuir el uso según tus necesidades sin estar atado a activos propios que podrían no ajustarse a la evolución de tu operación. Gestión profesional: las cuentas permanecen bajo la propiedad y gestión de GDT, lo que significa un mantenimiento adecuado y supervisión de cumplimiento.

las cuentas permanecen bajo la propiedad y gestión de GDT, lo que significa un mantenimiento adecuado y supervisión de cumplimiento. Riesgo personal reducido: las cuentas no están vinculadas a tus entidades comerciales personales, proporcionando separación operativa.

las cuentas no están vinculadas a tus entidades comerciales personales, proporcionando separación operativa. Acceso a la experiencia: te beneficias de las relaciones de la plataforma de GDT y el conocimiento de cumplimiento sin necesidad de desarrollar esa capacidad internamente.

El modelo de alquiler en sí proporciona seguridad. Por lo tanto, GDT mantiene la propiedad y tiene un incentivo para mantener las cuentas en buen estado en lugar de venderlas y seguir adelante.

¿Por qué deberían los anunciantes elegir GDT Agency para cuentas de agencia?

La ejecución de anuncios ha experimentado una transformación importante con políticas estrictas, independientemente de si estás ejecutando anuncios a través de Facebook, Google, o TikTok. Estas presiones han llevado a los anunciantes a encontrar soluciones que les ayuden a ejecutar anuncios de manera más efectiva. Ahí es donde destacan las cuentas de agencia de GDT.

Entonces, ¿qué hace que GDT Agency valga la pena elegir para cuentas de agencia?

1. Registro real con cifras reales

Fundada en 2021, GDT Agency es una de las pioneras en servicios de alquiler de cuentas publicitarias de agencia. Con más de 5 años de experiencia, GDT Agency ha contribuido a las historias de éxito de más de 500 empresas con más de 103 marcas en 18 países.

En 5 años de calidad comprobada, GDT Agency está gastando más de $10 millones en anuncios de Facebook cada mes y ayudando a nuestros clientes a reducir el 10 - 15% del CPA, alcanzar un retorno de la inversión publicitaria (ROAS) de 10X y aumentar un 300% los ingresos mensuales después de cambiar a cuentas de agencia.

2. Cuentas de Agencia Multiplataforma para Industrias Diversas

Como pionera en la industria de alquiler de cuentas publicitarias de agencias, GDT Agency proporciona cuentas publicitarias de agencia confiables en varias plataformas importantes de redes sociales. Ya sea que estés ejecutando anuncios en Facebook, Instagram, Google o TikTok, GDT tiene la cuenta publicitaria de agencia adecuada para facilitarte el manejo de diferentes tipos de campañas.

No importa en qué industria trabajes, comercio electrónico, educación, servicios, bienes raíces o B2B, estas cuentas están listas para una amplia gama de industrias. Obtienes un rendimiento estable, uso flexible y soporte que se adapta a la forma en que las empresas modernas publican anuncios hoy en día.

3. Mejores Tarifas de Alquiler

Las GDTs ofrecen la tarifa más competitiva del mercado, así como un excelente modelo de precios sin cargos ocultos y sin ambigüedad en los términos.

No solo eso, la agencia GDT publica todos los términos, tarifas y políticas de manera transparente en el sitio web para ayudar a los mercadólogos y anunciantes a entender exactamente a qué se están suscribiendo y reducir la confusión en torno a los requisitos de gasto o reglas de cuenta.

4. Más de 1,000 nuevas cuentas abiertas por mes:

Con la capacidad de abrir más de 1,000 nuevas cuentas al mes, GDT puede garantizar que los anunciantes en crecimiento siempre tengan suficiente capacidad para expandir campañas sin problemas.

5. Configuración rápida y reemplazo de cuenta

Comenzar nuevas campañas no debería tomar días de espera. Con GDT, la cuenta publicitaria de tu agencia se configura rápidamente, para que puedas lanzar tu campaña después de 1-3 días. Si surge algún problema, no te quedarás atascado. GDT te proporcionará una cuenta de reemplazo para mantener tus campañas en marcha sin pausas prolongadas ni pérdida de impulso.

6. Baja Tasa de Desactivación de Cuenta Publicitaria

GDT mantiene una baja tasa de desactivación de cuentas publicitarias, asegurando operaciones más fluidas y reduciendo el riesgo de cierres repentinos durante campañas activas para los anunciantes.

Según el informe de rendimiento interno de GDT Agency, GDT Agency gestionó aproximadamente 1,250 cuentas de agencia activas y un total de 3,800 cuentas de anuncios, ejecutando más de 3,500 campañas cada mes. En el cual, GDT Agency ha mantenido una tasa notablemente baja de desactivación de cuentas de anuncios de solo el 5%, muy por debajo del promedio de la industria de 5 - 8%.

Junto a esto, el tiempo promedio de aprobación de anuncios es de menos de 12 horas, asegurando que las campañas se lancen rápidamente y sin retrasos innecesarios.

7. Soporte exclusivo 24/7

Muchos usuarios que han estado alquilando cuentas de GDT durante varios meses han señalado que lo que más aprecian son las respuestas rápidas y las instrucciones claras cada vez que surge un problema.

Cuando estás gestionando tráfico pagado, cada hora que tu cuenta está inactiva te cuesta dinero. Por lo tanto, contar con personas que realmente puedan ayudarte a resolver problemas rápidamente es invaluable. GDT proporciona soporte 24/7, de modo que no te quedas colgado cuando surgen problemas fuera del horario laboral.

8. Política de reembolso clara para saldos no utilizados

Si un anunciante planea dejar de usar la cuenta, decide pausar las campañas o solicita un reembolso, GDT reembolsa cualquier saldo publicitario restante dentro de 7 a 10 días hábiles. Esta política minimiza el riesgo financiero y facilita a los mercadólogos probar y escalar con confianza.

¿Cómo empezar con GDT Agency?

El proceso de obtener servicios de GDT Agency es muy fácil y rápido. Primero, te pones en contacto con nuestro equipo y nos cuentas sobre tu negocio, objetivos publicitarios, y el tipo de campañas y la plataforma que estarás utilizando a través de nuestro canal oficial a continuación:

Línea directa: +84 352 368 898

Correo electrónico: agencygdt@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/gdtagency/

GDT evaluará tu situación, tus objetivos y te proporcionará la mejor cuenta de agencia según tus necesidades. Nuestro equipo también revisará tu configuración para garantizar que todo cumpla con la política de publicidad, ya sea Facebook, Google o TikTok.

Luego se te dará acceso a la cuenta, y los pasos de incorporación te serán comunicados claramente dentro de 1 a 3 días hábiles. Después de eso, puedes escalar tus campañas sin el temor de los límites habituales o problemas de estabilidad que vienen con las cuentas estándar.

Además, el equipo de GDT también ayuda a verificar tus activos para asegurarse de que todo cumpla con la política de publicidad de la plataforma, reduciendo así el riesgo de restricciones. Esto es como añadir otra capa de seguridad para los anunciantes.

Conclusión

Ya sea que necesites una cuenta de agencia de Facebook, Google o TikTok, recibirás una cuenta de agencia que no solo parece ser de confianza, sino que también tiene las cualidades de ser flexible y diseñada específicamente para publicidad seria cuando trabajas con GDT Agency.

En lugar de luchar con diferentes proveedores que presentan cientos de problemas, tienes un socio de confianza que te proporciona cuentas de agencia de alta calidad con menos interrupciones e instrucciones más claras.

Si deseas una cuenta de agencia de alta calidad que mantenga tu marketing funcionando sin problemas en todas las principales plataformas, ¡conéctate con GDT para disfrutar del programa de promoción más atractivo al alquilar cuentas publicitarias de agencias ahora!