iDatica - revisión de la plataforma de servicios

iDatica - plataforma de monitoreo de precios de la competencia y automatización de precios

En el mercado de comercio electrónico en rápida evolución, donde incluso un pequeño ajuste de precio puede afectar las ventas y la lealtad del cliente, tener control sobre la información del mercado no es solo una ventaja, es una necesidad.

iDatica es una plataforma SaaS B2B basada en la nube, diseñada para el monitoreo automático de precios de competidores y ofertas de productos. La plataforma atiende las necesidades de pequeñas y medianas empresas en el comercio electrónico y el comercio minorista.

iDatica ayuda a tiendas en línea, mercados y cadenas minoristas a responder rápidamente a los cambios del mercado, formular estrategias de precios competitivos y tomar decisiones basadas en datos.

Características clave de iDatica

Recopilación automática de datos

Una de las funciones principales de iDatica es la recopilación diaria de precios de la competencia y otra información de productos. La plataforma escanea automáticamente los sitios web de la competencia y agrega datos sobre:

Precios actuales

Disponibilidad del producto

Nombres y SKUs

Promociones y descuentos

iDatica admite una configuración flexible de fuentes de datos y frecuencia de comprobaciones de precios, lo cual es particularmente crucial para empresas que operan en entornos altamente competitivos con surtidos y precios que cambian rápidamente.

Análisis e informes

La plataforma ofrece informes claros y paneles de control que permiten a los gerentes evaluar rápidamente la situación del mercado. Las herramientas analíticas clave incluyen:

Comparación de precios por categorías y marcas

Datos históricos y dinámicas de cambio de precios

Métricas de posición en el mercado, incluyendo precios promedio y mínimos, y estado de disponibilidad

Índices de descuento, incluidos datos históricos para el seguimiento de períodos de promoción

Índice de precios considerando cestas de productos y cestas de competidores

Exportación de análisis a Excel, CSV e integraciones API

Estos informes no solo destacan discrepancias de precios (rezagadas o adelantadas), sino que también ayudan a identificar nichos para el crecimiento.

Alertas y notificaciones

Un sistema de notificaciones personalizables garantiza reacciones inmediatas a los cambios. Los usuarios pueden recibir:

Notificaciones de bajadas de precios de la competencia

Alertas sobre disponibilidad de productos

Notificaciones sobre dumping

Las alertas están disponibles como notificaciones por correo electrónico y dentro de la propia plataforma.

Precios dinámicos

Para las empresas que buscan la máxima automatización, la plataforma iDatica ofrece capacidades de precios dinámicos. Los usuarios pueden establecer reglas (por ejemplo, "mantener el precio un 5% por debajo del promedio del mercado" o "no bajar por debajo del margen mínimo")—y el sistema generará automáticamente precios recomendados o los transmitirá a través de API. Esto minimiza el error humano y permite una gestión de precios flexible en tiempo real.

Emparejamiento de productos

Hacer coincidir tus productos con los de la competencia es clave para tomar decisiones de precios precisas y realizar un análisis de mercado exacto.

Para productos idénticos, la plataforma iDatica ofrece una coincidencia automática utilizando tecnologías propias, incluyendo búsqueda basada en características, búsqueda semántica y visual, e inteligencia artificial. Esto asegura una precisión de casi el 100% para grandes catálogos, ahorrándole tiempo.

Si la coincidencia automática no es suficiente o si necesitas emparejar productos similares (por ejemplo, bajo tu marca privada), los gestores de contenido identificarán manualmente las coincidencias. Analizan meticulosamente los nombres, características, imágenes y precios, garantizando la máxima precisión.

Beneficios empresariales

Mayor competitividad y rentabilidad

La información oportuna sobre precios y promociones permite una adaptación rápida de la estrategia y mantener posiciones competitivas. Esto es crítico en segmentos donde la competencia de precios es un factor clave de éxito.

Ahorro de tiempo y recursos

La plataforma iDatica automatiza tareas rutinarias—recolección, verificación y estructuración de datos. Esto reduce la carga de trabajo de tu equipo, permitiéndoles centrarse en el análisis y la estrategia en lugar de en el monitoreo manual de precios de la competencia.

Identificación de oportunidades de mercado

A través del análisis de surtido y las dinámicas de precios, la plataforma ayuda:

Descubre productos escasos en el mercado

Encuentra puntos de entrada en segmentos desatendidos

Prever tendencias de precios

Esto es particularmente valioso al planificar compras y lanzar nuevos productos.

Conclusión

iDatica es una potente herramienta analítica para las empresas que buscan tomar decisiones informadas basadas en datos de mercado. La plataforma combina la recopilación de información de precios, análisis, automatización y alertas flexibles, proporcionando a los usuarios todo lo necesario para una estrategia de precios efectiva.

Para los nuevos clientes, está disponible una oferta especial: el código promocional UNDETECTABLE proporciona un 15% de descuento en el primer pago, solo para nuevos clientes.