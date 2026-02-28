Reseña del servicio proxy IPOasis
¿Qué es IPOasis?
IPOasis es un proveedor global de servicios de inteligencia de datos dedicado a ofrecer soluciones eficientes, seguras y confiables para la recopilación, procesamiento y análisis de datos a empresas, equipos y desarrolladores en todo el mundo.
Nos adherimos firmemente a principios de adquisición de datos basados en el cumplimiento y la ética. Todos los recursos de IP se obtienen a través de canales legales y transparentes, asegurando un entorno de red seguro, sostenible y confiable.
Este compromiso distingue fundamentalmente a IPOasis de servicios que dependen de recursos de red no conformes o poco éticos, especialmente en términos de estabilidad, credibilidad y usabilidad a largo plazo.
Impulsado por una arquitectura técnica avanzada y una red distribuida globalmente, IPOasis ofrece múltiples soluciones de proxy IP y herramientas de gestión de datos, ampliamente utilizadas en diversos escenarios empresariales, incluyendo:
- Proyectos de recolección y rastreo de datos web
- Investigación de mercado y análisis de inteligencia competitiva
- Lanzamientos de zapatillas y productos de edición limitada
- Soluciones de verificación de anuncios y antifraude
- Marketing de afiliación y análisis de tráfico
- Juegos y otros entornos de alta concurrencia y control de alto riesgo
A través de la optimización continua de la infraestructura y las capacidades de servicio, IPOasis permite a los usuarios operar de manera más eficiente y confiable dentro de complejos entornos de redes globales.
Tipos de Servicio de Proxy Básicos
- Proxies Residenciales Rotativos
IPs rotativos dirigidos a nivel de ciudad para un control geográfico preciso.
- Proxies Residenciales Estáticos
IPs renovables con un período de validez de 30 días, adecuado para operaciones a largo plazo.
- Proxies Móviles Residenciales
Dirigible por país, ciudad o ASN, proveniente de redes móviles reales.
Servicios y Características de IPOasis
- Todos los IPs admiten prueba gratis (Obtén la prueba en Telegram - https://t.me/IPOASIS)
- Soporta protocolos HTTP(S) y SOCKS5
- Más de 80 millones de IPs en 179 países
[IPOasis País .xlsx]
- Soporte técnico de alta calidad con respuestas en un plazo de 5 minutos
- Soluciones de IP personalizadas con un gerente de cuenta dedicado
- Se admiten múltiples opciones de pago: tarjetas bancarias, monederos electrónicos y criptomonedas
- No se requiere KYC para nuevos usuarios — registro solo por correo electrónico
¿Precios de IPOasis?
Tipo de Proxy | Precio de Inicio | Características Clave
- Proxies Residenciales | Desde $0.78/GB
Facturación basada en tráfico con descuentos escalonados (tan bajo como $0.9/GB a 2000GB), rotación de IP dinámica de alto rendimiento.
- Proxies Móviles | Desde $0.88/GB
IPs de dispositivos móviles reales, admiten alta concurrencia, baja latencia y riesgo reducido de bloqueos o prohibiciones.
- Proxies ISP Estáticos | Desde $2.8/IP
Infraestructura de ISP de nivel 1, IPs limpias y dedicadas, diseñadas para desbloquear sitios web y plataformas de redes sociales.