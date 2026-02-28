Logo
Logo
Iniciar sesión Registrarse

Reseña del servicio proxy IPOasis

Ir al sitio web del socio

¿Qué es IPOasis?

IPOasis es un proveedor global de servicios de inteligencia de datos dedicado a ofrecer soluciones eficientes, seguras y confiables para la recopilación, procesamiento y análisis de datos a empresas, equipos y desarrolladores en todo el mundo.

Nos adherimos firmemente a principios de adquisición de datos basados en el cumplimiento y la ética. Todos los recursos de IP se obtienen a través de canales legales y transparentes, asegurando un entorno de red seguro, sostenible y confiable.

Este compromiso distingue fundamentalmente a IPOasis de servicios que dependen de recursos de red no conformes o poco éticos, especialmente en términos de estabilidad, credibilidad y usabilidad a largo plazo.

Impulsado por una arquitectura técnica avanzada y una red distribuida globalmente, IPOasis ofrece múltiples soluciones de proxy IP y herramientas de gestión de datos, ampliamente utilizadas en diversos escenarios empresariales, incluyendo:

  • Proyectos de recolección y rastreo de datos web
  • Investigación de mercado y análisis de inteligencia competitiva
  • Lanzamientos de zapatillas y productos de edición limitada
  • Soluciones de verificación de anuncios y antifraude
  • Marketing de afiliación y análisis de tráfico
  • Juegos y otros entornos de alta concurrencia y control de alto riesgo

A través de la optimización continua de la infraestructura y las capacidades de servicio, IPOasis permite a los usuarios operar de manera más eficiente y confiable dentro de complejos entornos de redes globales.

Tipos de Servicio de Proxy Básicos

  1. Proxies Residenciales Rotativos

  IPs rotativos dirigidos a nivel de ciudad para un control geográfico preciso.

  1. Proxies Residenciales Estáticos

  IPs renovables con un período de validez de 30 días, adecuado para operaciones a largo plazo.

  1. Proxies Móviles Residenciales

  Dirigible por país, ciudad o ASN, proveniente de redes móviles reales.

Servicios y Características de IPOasis

  • Todos los IPs admiten prueba gratis (Obtén la prueba en Telegram - https://t.me/IPOASIS)
  • Soporta protocolos HTTP(S) y SOCKS5
  • Más de 80 millones de IPs en 179 países

[IPOasis País .xlsx]

  • Soporte técnico de alta calidad con respuestas en un plazo de 5 minutos
  • Soluciones de IP personalizadas con un gerente de cuenta dedicado
  • Se admiten múltiples opciones de pago: tarjetas bancarias, monederos electrónicos y criptomonedas
  • No se requiere KYC para nuevos usuarios — registro solo por correo electrónico

¿Precios de IPOasis?

Tipo de Proxy | Precio de Inicio | Características Clave

  • Proxies Residenciales | Desde $0.78/GB

Facturación basada en tráfico con descuentos escalonados (tan bajo como $0.9/GB a 2000GB), rotación de IP dinámica de alto rendimiento.

  • Proxies Móviles | Desde $0.88/GB

IPs de dispositivos móviles reales, admiten alta concurrencia, baja latencia y riesgo reducido de bloqueos o prohibiciones.

  • Proxies ISP Estáticos | Desde $2.8/IP

Infraestructura de ISP de nivel 1, IPs limpias y dedicadas, diseñadas para desbloquear sitios web y plataformas de redes sociales.