LajiaoHTTP - revisión del servicio proxy
Cupón exclusivo para usuarios del navegador anti-detección Undetectable
Ingresa el código de cupón “Undetectable” en la página de precios de LajiaoHTTP para recibir un cupón exclusivo de 10% de descuento en todo el sitio!
Detalles del Cupón:
Disfruta de un -10% de descuento en cualquier producto rebajado en todo el sitio. Cada usuario está limitado a un solo uso.
Cómo canjear:
- Visita el sitio web: https://www.lajiaohttp.com/?kwd=zz-undetectable
- Inicia sesión y completa el registro de la cuenta y la verificación de identidad
- Vaya a Comprar Planes → Confirmar Plan → Confirmar Producto, luego ingrese el código de cupón “Undetectable” en el campo del código de cupón en la página de pago
- ¡Completa el pago y disfruta de tu descuento!
Descripción del Producto
LajiaoHTTP es una solución de proxy IP en el extranjero estable, segura, conforme y rentable.
Selecciona recursos de IP de más de 190 países y regiones en todo el mundo, enfocándose en ofrecer servicios de proxy confiables, rápidos y eficientes.
Compatible con múltiples protocolos, incluidos HTTP, HTTPS y SOCKS5, ofrece precios transparentes y planes flexibles que ayudan a las empresas transfronterizas a comenzar sin complicaciones.
Productos y Precios Actuales de LajiaoHTTP
- IPs Residenciales Estáticos a Largo Plazo (por IP): Desde ¥9.9/mes~1.41$/mes — ideal para operaciones de múltiples cuentas a largo plazo en TikTok, Instagram y plataformas similares.
- IPs residenciales dinámicos en el extranjero (por GB): Desde ¥5/GB~0.71$/mes — adecuado para extracción de datos, tareas automatizadas y escenarios que requieren IPs de rotación automática.
- Proxy Residencial Ilimitado — Plan de Ancho de Banda: ¥293/día~41.48$/día — incluye servidores dedicados, conexiones ilimitadas, ancho de banda ilimitado y IPs ilimitadas; perfecto para cargas de trabajo de IA que requieren alta concurrencia y rendimiento.
- Proxy Residencial Ilimitado — Plan de Puertos: ¥2.53/puerto/día~0.36$/puerto/día — múltiples puertos con ancho de banda e IPs ilimitados, capaces de extraer datos de cualquier sitio web.
¿Por qué elegir LajiaoHTTP Proxy IP?
Solución Todo en Uno de Proxy
Ofrece IPs residenciales y proxies residenciales estáticos con ISPs duales, 99.9% de tiempo de actividad de la red, cuotas de tráfico ilimitadas y soporte completo de protocolos (HTTP(S) / SOCKS5).
Diez Ventajas Principales
- Prueba gratuita: Los nuevos usuarios pueden recibir 1–2GB de datos de proxy residencial dinámico gratis.
- Gana compartiendo: Su programa de referidos ofrece 15% de comisión en las primeras compras y 5% en las renovaciones; las comisiones se pueden retirar una vez que superen los ¥40.
- Económico: Adopta precios bajos en la industria para recursos premium, ahorrando a los usuarios más del 35% en comparación con proveedores similares.
- Reembolso de 24 horas: Los usuarios que no estén satisfechos pueden solicitar un reembolso dentro de un día hábil.
- Estabilidad a Largo Plazo: Sus IPs SOCKS5 mantienen un tiempo de actividad promedio más largo, un 20% más alto que las alternativas típicas del mercado.
- Cobertura Global: Más de 190 países/regiones con un objetivo preciso a nivel de ciudad para apoyar operaciones localizadas.
- Escalabilidad Elástica: Una arquitectura de supercúmulo permite sesiones concurrentes ilimitadas para escenarios de alta carga.
- Rotación Inteligente: Rotación de IP personalizada de 1–120 minutos con persistencia de sesión, compatible con mecanismos anti-bot comunes.
- Líneas Residenciales Dedicadas: IPs residenciales estáticas reales con rutas de grado de banda ancha y verificación de lista blanca ASN aseguran un menor riesgo de bloqueo.
- Herramientas de Eficiencia: Listado blanco de API y características de extracción compatibles con los principales lenguajes de programación y herramientas de terceros.
Problemas Comunes con Proxies Tradicionales — Totalmente Resueltos
- Conexiones inestables eliminadas: Un SLA del 99,9% y una arquitectura de nodos distribuida eliminan los puntos únicos de falla y reducen significativamente el tiempo de respuesta.
- Riesgos de seguridad evitados: Los estándares de seguridad certificados y un sistema de filtrado de IP limpio protegen a los usuarios de recursos IP maliciosos o comprometidos.
LajiaoHTTP Proxy IP — Haciendo el Acceso a los Datos Más Sencillo
- Cobertura de escenario completo: Adecuado para el monitoreo de comercio electrónico, análisis de opinión pública, verificación de anuncios, optimización SEO y más de 200 casos de uso adicionales.
- Integración perfecta: Compatible con los principales lenguajes de programación con acceso completo a API.
- Soporte Técnico 24/7: Proporciona gerentes de cuenta dedicados para asistencia uno a uno y asegura un período de reembolso garantizado de 24 horas.