LP-CRM - Descripción general del sistema CRM

Sistema CRM para tiendas en línea LP-CRM

LP-CRM es un sistema CRM ucraniano diseñado específicamente para negocios basados en productos. Consolida pedidos de múltiples fuentes, automatiza el procesamiento de solicitudes y muestra análisis en un formato conveniente.

El objetivo principal de LP-CRM es ayudarte a reducir pérdidas en cada etapa del proceso de ventas y aumentar las ganancias a través de la automatización.

¿Cuáles son los beneficios de LP-CRM?

1. Organizando todas las solicitudes

Cuando las solicitudes provienen de diferentes fuentes — sitio web, mensajeros, mercados — los gerentes se confunden, los contactos se pierden y las devoluciones de llamada se olvidan.

Como resultado: hasta el 30% de los clientes no completan una compra.

Con LP-CRM, todos los pedidos se recopilan en un único sistema y se distribuyen automáticamente entre los departamentos. Cada solicitud tiene un estado, por lo que puedes ver exactamente en qué etapa se encuentra.

Nunca se pierde ninguna solicitud y tu conversión de ventas aumenta en un 20–25% sin costos adicionales de publicidad.

2. Interfaz clara

Muchos sistemas están sobrecargados con características que nadie realmente utiliza. Los gerentes se pierden en los menús, desperdician tiempo buscando el botón correcto y pasan más tiempo "tratando de entender las cosas" que haciendo ventas.

Como resultado: las solicitudes se procesan lentamente y los clientes se van.

LP-CRM tiene una interfaz simple e intuitiva. Los gerentes ven todos los pedidos en una ventana y saben inmediatamente qué hacer a continuación.

Incluso un nuevo empleado puede comenzar a trabajar por completo en solo 30 minutos después de la configuración.

Tu equipo no pierde tiempo aprendiendo o buscando; trabajan de manera rápida y eficiente. La velocidad de procesamiento aumenta 2-3 veces, generando más ventas sin costos adicionales.

3. Automatización

El procesamiento manual de pedidos, llamadas y confirmaciones toma horas. Si un gerente está cansado, podría olvidarse de actualizar un estado o crear una etiqueta de envío.

Como resultado: la velocidad de procesamiento cae, y los clientes se van a los competidores.

Con LP-CRM, puedes configurar actualizaciones de estado automáticas de acuerdo con tus escenarios, recordatorios y etiquetas especiales, extraer datos de clientes y generar documentos de envío con un solo clic.

El tiempo de procesamiento de pedidos se reduce de 5 minutos a 1 minuto, y su equipo de ventas maneja 4 veces más solicitudes.

4. Analíticas precisas

El negocio a menudo funciona a ciegas: los anuncios están en marcha, las solicitudes están llegando, pero nadie sabe qué oferta genera ganancias y cuál solo "se come el presupuesto".

LP-CRM proporciona análisis detallados sobre ofertas, fuentes de tráfico y gestores. Puedes ver qué anuncios funcionan, qué gestores venden y cuáles están rindiendo por debajo de lo esperado. Al detener campañas no rentables y centrarte en las rentables, puedes ahorrar hasta un 40% de tu presupuesto.

5. Módulos gratuitos

La mayoría de los CRM cobran por separado por módulos adicionales. El precio se dispara, obligando a las empresas a pagar de más o a trabajar con funcionalidades limitadas. En LP-CRM, todos los módulos clave están integrados sin costo adicional:

integraciones con servicios de entrega populares;

plataformas para tiendas en línea y mercados;

servicios de mensajería SMS y telefonía IP;

webhooks.

Obtienes una herramienta completamente funcional de inmediato, sin costos ocultos.

6. Escalabilidad

Algunos CRM funcionan como una "caja negra": no puedes conectar servicios de terceros ni escalar tu negocio. Como resultado: tu crecimiento está limitado. LP-CRM tiene una API abierta.

Integración fácil con sitios web, páginas de destino, plataformas publicitarias y servicios de terceros.

Capacidad para crear módulos personalizados y automatizaciones adaptadas a su negocio. Escale sin límites: el sistema se adapta a su negocio, no al revés.

Por qué LP-CRM es rentable para ti

Dejas de perder clientes.

Toda la analítica está al alcance de tu mano.

Los gerentes trabajan más rápido y de manera más eficiente.

Aumentas las ganancias sin perder solicitudes.

Lo que dicen los usuarios

Los usuarios de LP-CRM dejan reseñas mayormente positivas. En Google, LP-CRM tiene más de 2,000 reseñas con una calificación promedio de 5 estrellas, reflejando un alto nivel de satisfacción del usuario. En LiveBusiness, los empresarios elogian a LP-CRM por sus integraciones con mercados y servicios de entrega y señalan que incluso los principiantes entienden fácilmente el sistema. Los usuarios también destacan configuraciones flexibles y soporte de alta calidad. En general, las reseñas confirman la facilidad de implementación de LP-CRM, su rapidez y uso rentable.

Cómo comenzar a usar LP-CRM: paso a paso

Registro Ve al sitio web de LP-CRM → Haz clic en “Registrar” → Ingresa tus datos → Confirma tu cuenta. Elegir un plan Selecciona un plan o usa la prueba gratuita de 14 días. Conectando su negocio ** Añada su tienda en línea, página de destino o mercado. Configuración del embudo de ventas

Utiliza plantillas predefinidas: Nuevo → Confirmado → Enviado → Completado, o personaliza el tuyo propio. Añadir gerentes Crea cuentas de empleados y establece los derechos de acceso. Soporte

El soporte técnico te ayudará con la configuración e integraciones.

Demostración gratuita

También puedes obtener una demostración gratis de nuestros gerentes. Simplemente regístrate en el sitio web de LP-CRM, y te mostraremos todas las características del sistema para que puedas ver de inmediato cómo funciona para tu negocio.

Conclusión

LP-CRM es un sistema CRM fácil de usar y rápido de implementar para tiendas en línea y negocios basados ​​en productos. Te ayuda a:

procesar todas las solicitudes sin pérdidas;

acceder a análisis en tiempo real;

trabajar rápida y eficientemente incluso para principiantes;

integrar con sitios web, páginas de destino y servicios de entrega;

usar módulos gratuitos y una API abierta;

obtener soporte y demostraciones de nuestros gerentes.

Comienza a usar LP-CRM hoy: regístrate y prueba el sistema gratis por 14 días para ver su efectividad en tu negocio.